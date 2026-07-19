Pese a la derrota, miles de mendocinos salieron a las calles para agradecer a la Selección

Banderas, bengalas y abrazos marcaron un encuentro donde el orgullo por el recorrido de la albiceleste convivió con la tristeza por el resultado de la final ante España por el Mundial 2026.

Pese a la derrota, miles de mendocinos salieron a las calles para festejar y agradecer a la Selección

A pesar de la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, los mendocinos salieron este domingo a las calles para festejar el desempeño de la Selección y agradecer a los jugadores por llevar los colores de la celeste y blanca a lo más alto.

Sin perder la costumbre, minutos después de terminar el partido, familias enteras, grupos de amigos y jóvenes se reunieron en el Kilómetro Cero con vuvuzelas, remeras y fuegos artificiales para seguir alentando a la Selección que regresará a Argentina el próximo lunes.

Video: Los automovilistas también se sumaron a la convocatoria espontánea. Decenas de vehículos recorrieron las principales calles del centro con bocinazos y agitando banderas argentinas por las ventanillas.

Las bengalas y cánticos, acompañados de saltos y abrazos entre amigos no faltaron en esta concentración, que contó con una menor presencia de personas que en otras oportunidades.

Los sentimientos de orgullo y tristeza convivieron en las calles de Mendoza. Los Andes | Daniel Caballero Llantos y tristeza tras la derrota de Argentina en la final Los Andes | Daniel Caballero Sin embargo, tampoco faltaron los llantos y los rostros que expresaban la tristeza por el resultado del partido.