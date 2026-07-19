19 de julio de 2026 - 14:09

La cábala de siempre: Chiqui Tapia repitió su foto con Messi y De Paul antes de la final del Mundial

El presidente de la AFA compartió en sus redes la clásica postal con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en la previa del duelo con España.

La foto cábala de Claudio Chiqui Tapia junto a Messi y RDP.

La foto cábala de Claudio "Chiqui" Tapia junto a Messi y RDP.

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Los Andes | Román Pérez
Por Román Pérez

A un pestañeo de jugar la final del Mundial 2026 frente a los gallegos, Claudio “Chiqui” Tapia volvió a cumplir con una de sus cábalas más conocidas. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó en sus redes sociales la clásica foto junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

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Se trata de una imagen que suele compartir antes de cada partido de la Selección: la postal muestra a los tres juntos, sentados, y con un mate sobre la mesa. En esta ocasión, estuvo acompañada por un mensaje dirigido a los hinchas argentinos.

"Llegó el día más esperado por todos los argentinos. A miles de kilómetros podemos sentir el aliento y el cariño de cada uno de ustedes. Estamos cerca. Estamos juntos. ¡Vamos, Argentina!", escribió Tapia.

Cábala del Chiqui Tapia

Como siempre, la publicación no pasó inadvertida entre los seguidores del seleccionado. Con el paso del tiempo, la foto se transformó en una especie de tradición para el dirigente, ya que la repite en la antesala de cada compromiso del equipo nacional.

Habitualmente, los posteos de Tapia reciben numerosas críticas vinculadas a la organización del fútbol argentino y al presente de los torneos locales. Sin embargo, en esta oportunidad el clima fue diferente debido a la expectativa que genera la final.

Entre los comentarios predominaron los mensajes de aliento y también las bromas relacionadas con la supuesta buena suerte que trae la imagen. Uno de los más repetidos resumió ese tono con humor: "Hace mierd* el fútbol argentino, pero necesitamos esta copa como sea. Hacelo, Chiqui".

También se observaron comentarios positivos: “Vamooos Chiqui queridooo!!! Es hoy… Vamooos Argentina”, “Hoy te banco gordo, hoy todos juntos haciendo fuerza para el mismo lado”, "Nos merecemos bellos milagros y ocurrirán”, fueron algunos de los mensajes.

La foto cábala de Claudio

La foto cábala de Claudio "Chiqui" Tapia junto a Messi y RDP.

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