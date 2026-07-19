La cábala de siempre: Chiqui Tapia repitió su foto con Messi y De Paul antes de la final del Mundial

El presidente de la AFA compartió en sus redes la clásica postal con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en la previa del duelo con España.

A un pestañeo de jugar la final del Mundial 2026 frente a los gallegos, Claudio “Chiqui” Tapia volvió a cumplir con una de sus cábalas más conocidas. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó en sus redes sociales la clásica foto junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

Se trata de una imagen que suele compartir antes de cada partido de la Selección: la postal muestra a los tres juntos, sentados, y con un mate sobre la mesa. En esta ocasión, estuvo acompañada por un mensaje dirigido a los hinchas argentinos.

"Llegó el día más esperado por todos los argentinos. A miles de kilómetros podemos sentir el aliento y el cariño de cada uno de ustedes. Estamos cerca. Estamos juntos. ¡Vamos, Argentina!", escribió Tapia.

Llegó el día más esperado por todos los argentinos. A miles de kilómetros podemos sentir el aliento y el cariño de cada uno de ustedes.



Estamos cerca. Estamos juntos. ¡Vamos, @Argentina! pic.twitter.com/LtlaWJAriE — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) July 19, 2026 Cábala del Chiqui Tapia Como siempre, la publicación no pasó inadvertida entre los seguidores del seleccionado. Con el paso del tiempo, la foto se transformó en una especie de tradición para el dirigente, ya que la repite en la antesala de cada compromiso del equipo nacional.

Habitualmente, los posteos de Tapia reciben numerosas críticas vinculadas a la organización del fútbol argentino y al presente de los torneos locales. Sin embargo, en esta oportunidad el clima fue diferente debido a la expectativa que genera la final.