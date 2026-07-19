El día que Argentina ganó para siempre el corazón de su gente

Hay noches en las que Argentina entera parece detenerse para escuchar un mismo latido . Este fue uno de ellos.

El gol que nos duele a todos: España lo ganó en el tiempo extra ante la Selección Argentina

Cómo es la camiseta especial que la Selección Argentina viste frente a España en la final del Mundial 2026

Millones de corazones marcaron el mismo compás. Las pulsaciones escaparon de toda lógica y el tiempo dejó de medirse en minutos para hacerlo en respiraciones contenidas, en manos apretadas, en miradas perdidas hacia un mismo horizonte. Desde cada rincón de la Argentina y desde cualquier lugar del planeta donde hubiera un argentino, una fuerza invisible empujó la misma ilusión. Fueron cábalas, rezos, rosarios, promesas, canciones, abrazos anticipados y silencios cargados de esperanza. Un ejército de almas sosteniendo a otras once que, otra vez, salieron a defender un sueño vestido de celeste y blanco.

Como en México. Como en Qatar . Como en tantas tardes que dejaron de pertenecer al calendario para instalarse para siempre en la memoria.

Había un grito de gol suspendido en el aire, esperando el instante preciso para romper el pecho de millones. Porque el fútbol argentino tiene esa extraña costumbre de hacer creer que una pelota puede cargar el peso de una historia, de una infancia y de un país.

La derrota en la final frente a España no apagó la ilusión, miles de argentinos salieron a festejar el esfuerzo y la entrega de la Selección de Scaloni.

Habrá tiempo para desempolvar los récords, discutir estadísticas y acomodar los números en una planilla. Ninguna cifra, sin embargo, podrá explicar lo que ocurrió durante noventa minutos en los que una ciudad entera contuvo la respiración. Porque hay partidos que no se ganan en el marcador, sino en la forma de jugarlos. Hay derrotas que no entran en las estadísticas. Apenas encuentran lugar en el corazón de un pueblo.

El cielo siguió siendo celeste y blanco. Cada pase fue una palabra. Cada quite, una muestra de coraje. Cada gambeta, un acto de rebeldía contra la resignación. El fútbol dejó de ser un juego para convertirse, otra vez, en el idioma de quienes nunca dejan de creer, aun cuando el destino decide escribir otro final.

El niño que recién empieza a amar una pelota. El abuelo que volvió a encontrarse con los recuerdos de 1978, de 1986, de 2022 y también con aquella tristeza de Italia 90, cuando otra final se escapó por la diferencia más pequeña. La abuela que quizá nunca aprendió una regla, pero sabe exactamente cuándo se humedecen los ojos. El que dice no entender de fútbol y, sin embargo, sufre y se emociona como si hubiera jugado cada minuto. Durante un rato no hubo edades, profesiones ni distancias. Sólo hubo argentinos.

Pese a la derrota de la Scaloneta en la final ante España, la pasión no se apagó: cientos de hinchas mendocinos salieron a las calles para acompañar y celebrar el camino recorrido por la Selección. Marcelo Álvarez

Las lágrimas de un capitán y el abrazo de una nación

Y apareció Messi. El hombre que hace tiempo dejó de jugar únicamente al fútbol para convertirse en un refugio emocional de todo un país. Condujo la esperanza hasta el último instante, como tantas veces. No alcanzó. A veces el fútbol también tiene esas injusticias que duelen porque enfrente no hubo un rival mejor en el alma, sino apenas un detalle, una pelota, un instante.

Argentina no levantó la Copa del Mundial 2026. Pero dejó algo que también perdura, el respeto y amor del mundo, el orgullo de los suyos y la certeza de haber dejado el alma en cada pelota. Hay equipos que ganan campeonatos. Y hay equipos que, incluso en la derrota, agrandan su historia.

Las finales también enseñan. Algunas se celebran con una vuelta olímpica. Otras se recuerdan por la manera en que un grupo de futbolistas defendió una camiseta hasta el último suspiro.

Y mientras la Copa tomaba otro destino, el universo futbolero guardó un silencio distinto. No fue el silencio de la resignación. Fue el de quienes saben que lo dieron todo, que el sueño estuvo a un paso y que hay derrotas que, con el paso del tiempo, terminan pareciéndose mucho a las gestas.

Porque el resultado pertenece a los archivos.

La entrega, en cambio, pertenece para siempre a la memoria.