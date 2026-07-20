Claudio Tapia regresa a la Argentina sin Messi y sin la Copa: la causa judicial que lo obliga a volver tras perder la final del Mundial 2026

Claudio Tapia aterriza esta tarde en el Aeropuerto de Ezeiza, en Argentina , a bordo de un vuelo chárter procedente de Nueva York. El dirigente regresa sin Lionel Messi ni los referentes principales del equipo, pero con la obligación legal de reingresar al país antes del 21 de julio por orden del juez Diego Amarante .

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El seleccionado argentino, que cayó 1 a 0 ante España en la final, sufrió una fragmentación inmediata tras el partido. Messi y Rodrigo De Paul permanecieron en Miami, mientras que otros futbolistas como Julián Álvarez y Enzo Fernández volaron directamente hacia las ciudades donde continúan sus carreras deportivas.

Tapia enfrenta un procesamiento por asociación ilícita y presunta apropiación indebida de tributos. La investigación, iniciada por la ARCA , estima retenciones de impuestos no depositadas por un monto cercano a los 20 mil millones de pesos , afectando también al tesorero Pablo Toviggino .

En paralelo, fiscales federales de Estados Unidos y agentes del FBI recolectan documentación sobre la empresa TourProdEnter LLC . Esta firma fue designada por la conducción de la AFA para administrar contratos comerciales internacionales, incluyendo patrocinios y derechos de partidos amistosos.

Los investigadores estadounidenses siguen el rastro de transferencias de fondos en cuentas del Bank of America , JP Morgan y Citibank . Según la documentación reunida, solo en una de estas instituciones circularon más de 13,5 millones de dólares en menos de un año, en una pesquisa que supera los 300 millones de dólares .

¿Qué reveló Tofoni y qué pasará con la AFA sin Messi y Scaloni?

Guillermo Tofoni declaró durante dos horas ante los investigadores federales en Miami. El empresario aportó información sobre el esquema implementado para gestionar los ingresos internacionales de la AFA, mientras la justicia busca determinar quiénes fueron los beneficiarios finales de dichas transferencias.

Lionel Scaloni confirmó el cierre de su etapa como director técnico tras el encuentro en el MetLife Stadium. El entrenador aseguró que cumplirá su contrato hasta diciembre, pero dio por terminada su gestión al frente del equipo, coincidiendo con el retiro de Messi de las grandes competencias.

La AFA inicia ahora una transición que implica renegociar contratos de patrocinio y giras internacionales sin sus dos activos principales. El fin del ciclo de ocho años obliga a la institución a reestructurar el modelo de ingresos globales que sostuvo su expansión comercial reciente.