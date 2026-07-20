Enzo Fernández habló después de la final y dejó un mensaje de orgullo tras la derrota

La tristeza por la derrota en la final del Mundial 2026 todavía atraviesa al plantel argentino . A pocas horas de la caída por 1-0 ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Enzo Fernández eligió las redes sociales para expresar sus sensaciones y dejar un mensaje cargado de reconocimiento hacia sus compañeros y la gente que acompañó a la Selección Argentina .

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El mediocampista, protagonista de uno de los momentos más difíciles de la definición t ras recibir la tarjeta roja en el tramo final del partido, puso el foco en el recorrido realizado por el equipo durante los últimos años y aseguró que el valor de un grupo no se mide únicamente por un resultado.

“Cuando pasa el tiempo, entendés que hay algo mucho más grande que un resultado”, escribió Fernández, en una publicación que rápidamente generó muestras de apoyo entre los hinchas argentinos.

El futbolista de 25 años destacó la identidad construida por la Selección y resaltó la capacidad del equipo para mantenerse competitivo en los escenarios más importantes.

Gardelito pide disculpas a la hinchada, tras la expulsión y que condicionó a la Selección en el tiempo suplementario.

“Hace años que este grupo representa de la mejor manera. Enseña que c ompetir no es solo ganar, sino dejar todo por la camiseta y nunca bajar los brazos”, expresó.

Fernández también valoró el compromiso de sus compañeros durante el Mundial y remarcó la importancia de haber defendido la camiseta argentina con esfuerzo y humildad.

“Formar parte de este grupo que siempre dio la cara, que compitió al máximo y que defendió estos colores con orgullo, humildad y compromiso”, agregó.

El agradecimiento a una hinchada que acompañó hasta el final

Más allá de la derrota, el mediocampista dedicó una parte especial de su mensaje a los fanáticos argentinos que siguieron al equipo durante toda la competencia.

“Quiero agradecerles a todos los hinchas argentinos. Gracias por estar siempre, por acompañarnos en cada partido, por el cariño y por el apoyo incondicional”, señaló.

La relación entre la Selección y sus hinchas volvió a ser uno de los grandes protagonistas del Mundial. Incluso después de la caída ante España, miles de argentinos reconocieron el esfuerzo del plantel y respaldaron a los futbolistas.

La expulsión que marcó la final

Fernández vivió una de las situaciones más dolorosas de su carrera en el partido más importante del torneo. Con el encuentro todavía igualado sin goles, recibió la segunda tarjeta amarilla tras una infracción sobre Pau Cubarsí y dejó a Argentina con diez jugadores.

Su infracción de Fernpandez sobre Pau Cubarsí a los 47' del segundo tiempo resultó determinante, ya que el árbitro Slavko Vincic mostró la tarjeta roja de inmediato EFE

El volante ya había sido amonestado a los 82 minutos y, diez minutos después, una entrada a destiempo en la mitad de la cancha derivó en la expulsión. Al retirarse del campo, el jugador pidió disculpas a los hinchas argentinos, consciente del impacto que tenía su ausencia para el tramo decisivo.

La expulsión llegó antes del tiempo suplementario, donde España finalmente encontró el gol del campeonato a través de Ferrán Torres.

De héroe en el camino a la final a protagonista de una tarde difícil

A pesar del desenlace, Fernández fue una de las piezas más importantes de Argentina durante el Mundial. El mediocampista apareció en momentos determinantes y dejó su marca en partidos claves.

Su gol ante Egipto, en el minuto 93, significó una remontada inolvidable y quedó registrado como el tanto número 3.000 de la historia de los Mundiales desde Uruguay 1930.

También fue decisivo en la semifinal frente a Inglaterra disputada en Atlanta. Con un potente remate desde afuera del área, Fernández marcó el empate en el minuto 85 y mantuvo con vida a la Albiceleste. Luego celebró con el tradicional gesto del “Topo Gigio” frente a los hinchas ingleses, una imagen que reflejó su personalidad competitiva.

La infracción del volante argentino sobre Pau Cubarsí. EFE

Un futuro que sigue vestido de celeste y blanco

A pesar del dolor por no haber conseguido el bicampeonato, Fernández dejó claro que su vínculo con la Selección continúa intacto.

“Vestir la camiseta de mi país es el mayor honor de mi carrera y voy a seguir entregándolo todo cada vez que me toque defenderla”, afirmó.

Enzo Fernández dejó el campo de juego a los 47 minutos del segundo tiempo tras recibir la tarjeta roja en la final del Mundial 2026, donde España derrotó 1 a 0 a Argentina. EFE

El mensaje del mediocampista buscó transmitir una idea que también atraviesa al resto del plantel: la derrota en la final no borra el recorrido de un equipo que volvió a instalar a Argentina entre los protagonistas del fútbol mundial.