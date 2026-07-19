Enzo Fernández descartó los botines de moda en pleno Mundial 2026: desafío a Nike, búsqueda contrarreloj y un modelo imposible de conseguir

Enzo Fernández sorprendió en la semifinal ante Inglaterra al convertir el gol del empate con un calzado que ya no se encuentra en las tiendas. El mediocampista del Chelsea decidió dejar de lado los últimos lanzamientos comerciales para reencontrarse con el modelo exacto que utilizó durante el Mundial de Qatar 2022.

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La decisión del volante se gestó tras el duelo de octavos de final contra Egipto . Fue entonces cuando se comunicó con Nicanor Iglesias, un emprendedor de Botines Alta Gama Córdoba, para solicitarle un par específico que lo acompañó en su ascenso a la élite del fútbol mundial.

Se tratan de los botines Nike Phantom GT2 que Iglesias consiguió tras la iniciativa del propio futbolista lo contactó: " Es un pedido especial que me hizo Enzo. De los tres pares que me pidió, uno es el mismo que usó contra Inglaterra ", detalló el cordobés en una entrevista sobre la gestión realizada desde Argentina hacia el país anfitrión.

Conseguir el talle exacto de un calzado de hace cuatro temporadas representó un desafío logístico significativo: " Es un modelo que obviamente ya no se fabrica ni se comercializa por parte de la marca. Así que costó un poco conseguirlo ", señaló Iglesias. La búsqueda terminó con un coleccionista estadounidense que poseía el par original.

Una vez localizado el producto, la tarea consistió en coordinar el envío inmediato hacia la concentración de la Selección argentina en Kansas. Los botines llegaron justo a tiempo para la semifinal contra Inglaterra , donde Fernández fue fundamental al anotar el gol que igualó el marcador en el minuto 85 .

Esta decisión, amparada en una búsqueda de comodidad y mística deportiva es relatada por Iglesias como un "valor sentimental que él debe tener por todo lo que logró conseguir en aquel Mundial", recordando que con ese diseño Enzo no solo ganó la Copa, sino también el premio al mejor jugador joven del certamen.

Esta maniobra técnica también implicó una transgresión a las dinámicas de patrocinio tradicional, debido a que las firmas deportivas suelen exigir que sus figuras luzcan los últimos colores y tecnologías durante las instancias de mayor exposición mundialista. Al respecto, el emprendedor cordobés opinó que el mediocampista "rompió un poco las reglas con las marcas y, bueno, gracias a Dios creo que salió todo bien".

El posteo dedicado a los botines

Aunque el jugador no brindó declaraciones públicas sobre su elección, el calzado formó parte importante en sus dos últimos posteos de Instagram, donde Enzo le dedicó primeros planos.

Con los botines de Qatar 2022 en sus pies, Fernández se consolidó como una de las piezas centrales para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Tras superar la semifinal, el plantel ya se enfoca en el duelo definitivo por el título frente a España, programado para este domingo 19 de julio a las 16 en el MetLife Stadium.