18 de julio de 2026 - 20:26

La oleada de memes que dejó el partido entre Inglaterra y Francia por el tercer puesto del Mundial 2026

En un encuentro lleno de goles, las redes explotaron tras el triunfo por 6 a 4 de Inglaterra que se quedó con la medalla de bronce.

Los mejores memes tras el partido por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra

Los mejores memes tras el partido por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra

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Por Manuel Ferreyra

La victoria de la selección de Inglaterra por 6-4 sobre Francia, en el duelo por el tercer puesto de la Copa del Mundo, no solo fue un espectáculo deportivo, sino también un fenómeno en las redes sociales.

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El vibrante encuentro, descrito como un "partido de locos", generó una oleada de reacciones y creatividad digital que capturó los momentos más destacados del juego.

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