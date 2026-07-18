La oleada de memes que dejó el partido entre Inglaterra y Francia por el tercer puesto del Mundial 2026

La victoria de la selección de Inglaterra por 6-4 sobre Francia, en el duelo por el tercer puesto de la Copa del Mundo, no solo fue un espectáculo deportivo, sino también un fenómeno en las redes sociales.
En un encuentro lleno de goles, las redes explotaron tras el triunfo por 6 a 4 de Inglaterra que se quedó con la medalla de bronce.
La victoria de la selección de Inglaterra por 6-4 sobre Francia, en el duelo por el tercer puesto de la Copa del Mundo, no solo fue un espectáculo deportivo, sino también un fenómeno en las redes sociales.
El vibrante encuentro, descrito como un "partido de locos", generó una oleada de reacciones y creatividad digital que capturó los momentos más destacados del juego.