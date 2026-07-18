Show histórico en la final del Mundial 2026: quiénes actuarán en el primer espectáculo de medio tiempo

La final del Mundial 2026 no solo definirá al nuevo campeón del mundo. El encuentro entre Argentina y España, que se disputará este domingo en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, también será escenario del primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa del Mundo.

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Inspirado en el tradicional Halftime Show del Super Bowl, el evento reunirá a reconocidos artistas internacionales y estará dirigido por Chris Martin , líder de Coldplay.

La FIFA confirmó la participación de varias figuras de la música mundial para el show del entretiempo, entre ellas:

Según informó la FIFA, el espectáculo busca combinar música, cultura y entretenimiento, además de promover el acceso a la educación infantil a través del Fondo de Educación FIFA-Global Citizen.

El espectáculo tiene una duración prevista de 17 minutos. La FIFA le informó a ambas selecciones que no será tan largo como se venía especulando.

Las presentaciones artísticas y musicales se llevarán a cabo en un total de 11 minutos, y desde la organización calculan que ocuparán otros 6' para la preparación y el desarmado del escenario.

Los artistas de la ceremonia de clausura

Antes del inicio del partido también se realizará la ceremonia de clausura del Mundial 2026, que contará con la presencia de artistas y personalidades internacionales.

Entre los participantes anunciados se encuentran:

Robbie Williams.

Laura Pausini.

Jennifer Hudson.

Nicole Scherzinger.

Tom Cruise.

El creador de contenido IShowSpeed.

Además, se espera que Robbie Williams y Laura Pausini interpreten "Desire", el himno oficial de la FIFA, mientras que Jennifer Hudson realizará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos.

A qué hora será el espectáculo de medio tiempo

El partido entre Argentina y España comenzará el domingo 19 de julio a las siguientes horas:

Argentina, Brasil y Uruguay: 16:00.

16:00. Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela: 15:00.

15:00. Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 14:00.

14:00. México (centro), Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 13:00.

13:00. España: 21:00.

Si el encuentro se desarrolla según lo previsto, el espectáculo de medio tiempo comenzará aproximadamente entre 50 y 60 minutos después del inicio del partido, alrededor de las 16:50 y 17:00 (hora de Argentina).

La ceremonia de clausura, en tanto, comenzará 90 minutos antes del inicio de la final, dando paso al partido que definirá al campeón del Mundial 2026.