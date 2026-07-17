Francia e Inglaterra definen el tercero del Mundial 2026: horario, transmisión en vivo, formaciones

Los perdedores de las semifinales de la Copa del Mundo se enfrentan en Miami este sábado desde las 18 horas.

En el duelo que nadie quiere jugar, Francia e Inglaterra cerrarán su participación en el Mundial 2026 al disputar el encuentro por el tercer y cuarto puesto de la Copa del Mundo. Se disputará este sábado a las 18 horas de nuestro país en el Hard Rock Stadium de Miami, con el arbitraje de Jesús Valenzuela.

El que protagonizarán los elencos europeos es el partido más incómodo de cualquier certamen deportivo. Después del golpe durísimo de haber sido eliminados en la ronda de semifinales ante España y Argentina respectivamente, Galos e Ingleses se miden para determinar cual de los dos se queda con la tercera posición y cual con la cuarta.

Paraguay vs Francia, por el Mundial 2026 EFE No hay demasiados detalles acerca de los aspectos futbolísticos, más teniendo en cuenta que la interna de ambos grupos estalló después de las caídas de esta semana. De esta manera, el duelo que se viene tendrá cierto morbo en torno a lo que los principales referentes de uno y otro realicen dentro del campo.

Lo más importante del partido es la oportunidad de Kylian Mbappé de superar a Lionel Messi como máximo anotador de la actual Copa del Mundo, y de toda la historia del certamen. Allí estará lo más trascendental de una tarde en la que nadie quiere estar.

Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra EFE Probables formaciones de Francia - Inglaterra, por el Mundial 2026: Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.