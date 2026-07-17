El plantel de la Selección Argentina pidió a una artista para cantar el Himno en la final del Mundial 2026

A pocos días del decisivo encuentro frente a España por el Mundial 2026, los jugadores habrían manifestado su deseo.

Los jugadores de la Selección Argentina pidieron a una artista para cantar el himno en la final del Mundial

La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España ha comenzado, y con ella, las especulaciones sobre quién será la encargada de interpretar las estrofas del Himno Nacional Argentino. En este escenario, ha trascendido que el plantel de la Selección argentina tiene una candidata predilecta: Lali Espósito.

Según informó el periodista Jerónimo Torres Santoro en el canal de streaming AZZ de Flavio Azzaro, los jugadores habrían solicitado expresamente a la artista pop.

El motivo detrás de este pedido sería estrictamente una cuestión de cábala, recordando que Lali fue quien cantó en la previa de la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, la elección de la cantante no estaría exenta de polémicas. Versiones periodísticas sugieren que existiría una resistencia por parte del presidente Javier Milei debido a sus conocidos cruces públicos con la estrella, lo que habría planteado un dilema en la organización.

Lali cantó en la previa de la final del Mundial de Qatar 2022 Ante esta incertidumbre, han surgido otros nombres de gran peso en la industria musical. Tini Stoessel aparece como una de las alternativas más fuertes, especialmente considerando que ya se encuentra en Nueva York acompañando a Rodrigo de Paul. Por otro lado, María Becerra también integra la lista de posibles intérpretes para la ceremonia.