17 de julio de 2026 - 21:25

Agredió a un policía durante los festejos por la Selección y le prohibieron ir a las celebraciones de la final

Una mujer fue imputada por golpear a un efectivo policial durante las celebraciones en Venado Tuerto y la Justicia le prohibió participar de festejos públicos hasta después del Mundial.

Disturbios en Venado Tuerto en medio de los festejos por la Selección

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

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El hecho ocurrió el pasado miércoles por la noche en la calle Belgrano, entre 25 de Mayo y Mosconi de la localidad. Allí, mientras se desarrollaba la celebración, un hombre comenzó a incitar a la multitud a generar disturbios, por lo que efectivos policiales debieron intervenir.

Al momento que un policía intentó detener al hombre, una mujer golpeó por la espalda al uniformado y e intentó agredirlo con una botella de vidrio. La acción fue interrumpida por otros oficiales de seguridad y la sospechosa quedó aprehendida.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, la mujer fue acusada de autoría del delito de atentado a la autoridad agravado y el proceso estuvo a cargo del fiscal Luis Lagioia.

Imágenes difundidas por redes sociales muestran la magnitud de los disturbios y la intervención policial en el lugar.

La imputada no podrá asistir a festejos públicos

El uniformado fue atacado mientras buscaba replegar a un hombre del entorno de la mujer investigada que estaba arengando a otras personas a producir disturbios. Por la espalda, la imputada le dio un golpe de puño al integrante de la fuerza de seguridad, con la clara intención de evitar que él pueda desempeñar correctamente su deber público”, remarcó el fiscal.

La Justicia determinó que la imputada debía atravesar el proceso judicial bajo medidas alternativas a la prisión preventiva y le ordenó la "prohibición de asistir a festejos públicos vinculados a eventos deportivos hasta el próximo lunes".

Detención e investigaciones tras los disturbios

A partir de un análisis de las cámaras de seguridad, las autoridades detuvieron también a un menor de edad, acusado de agresión y lesiones con un arma blanca durante los disturbios.

“Varios policías fueron atacados con botellas de vidrio y otros objetos contundentes que arrojaron hacia ellos. Se están analizando registros de cámaras de videovigilancia para individualizar a los miembros del grupo que generó los incidentes”, afirmó el fiscal.

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