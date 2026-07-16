16 de julio de 2026 - 21:55

Cayó armado en pleno festejos por la victoria de la Selección Argentina y quedó imputado: "Tenía dos"

El acusado fue detenido en Río Negro y quedó bajo investigación. La Justicia rechazó la prisión preventiva, pero le impuso medidas de control.

Imputado por llevar dos armas de fuego a los festejos de la Selección Argentina.

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Los Andes | Redacción Policiales
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Al momento de la detención, los efectivos encontraron en una riñonera una pistola calibre 9 milímetros con el número de serie suprimido, un cargador removible y 14 cartuchos. Además, el acusado tenía una segunda arma semiautomática, también con la numeración borrada y ocho municiones.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), La fiscal Eugenia Vallejos aclaró que la otra arma “es de puño, tipo semiautomática, simple y doble acción, también sin número serie -ya que está borrada- con un almacén cargador removible y ocho cartuchos”.

Detención del joven de 24 años: qué pidió la defensa

Los efectivos de la Policía de Río Negro que eran parte del operativo de seguridad tras el histórico enfrentamiento fueron advertidos por la presencia de un sujeto que tenía dos armas de fuego escondidas en su bolso. Ante esto, concretaron el arresto del acusado a las 19:20 del miércoles.

La fiscal interviniente solicitó que se mantenga la detención del sindicado y la prisión preventiva, a fin de evitar los riesgos procesales, tales como el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación.

Por su parte, la defensora penal pública del detenido se mostró en contra de la medida cautelar. En su justificación, Alfosina Stular consignó que su cliente “cuenta con arraigo y tiene un trabajo”, por lo que peticionó la libertad con tobillera electrónica.

Stular agregó que el ciudadano no presenta antecedentes penales y tampoco “tiene posibilidades de evadirse del accionar de la Justicia”, al tiempo que las armas fueron puestas a “resguardo”, señaló.

La jueza de Garantías, María Agustina Bagniole, escuchó los planteos de la acusadora y la defensa, a la vez que resolvió colocarle un dispositivo de geolocalización al involucrado y ordenó que se presente de manera semanal a la sede judicial pertinente.

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