16 de julio de 2026 - 20:31

Vive en Australia y salió a buscar festejos argentinos tras el pase a la final del Mundial y se hizo viral

Tras el triunfo ante Inglaterra, una argentina salió a las calles australianas y terminó encontrando una marea celeste y blanca en Sydney.

Una argentina que vive en Australia salió a buscar festejos tras el pase a la final del Mundial&nbsp;

Una argentina que vive en Australia salió a buscar festejos tras el pase a la final del Mundial 

Foto:

Por Manuel Ferreyra

El triunfo de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial desató la locura de los fanáticos argentinos no solo en el país, sino a lo largo y ancho de todo el mundo.

Leé además

Unas extrañas esferas aparecieron en una playa de Australia. 

Misterio en Australia: aparecen seis esferas metálicas en una playa y revelan su origen espacial
Vecinos de Marcos Paz se quedaron sin luz sobre el final del partido de Argentina vs Inglaterra 

Se quedaron sin luz al final del partido y tuvieron que ingeniársela para ver el triunfo de Argentina

Por Redacción Viral

En este sentido, los hinchas argentinos que viven en otros países salieron a recorrer las calles para encontrarse con sus pares y celebrar la clasificación a la final del mundial.

Este fue el caso de una argentina que se encuentra viviendo en Sydney y luego del pitazo final, salió a buscar festejos en las calles de la ciudad ubicada en Australia y lo compartió a través de un video en TikTok.

@mariabelengaleano77

Alentar en cada rincón que se pueda Argentina en la final del mundo otra vez

original sound - Bel

“Argentina gana una semifinal. Sydney ni se entera. Yo, sola, yendo a buscar kilombo”, escribió en el video la usuaria María Belen Galeano. Durante el viaje en el subte para llegar a destino, se notaba poca presencia argentina, pero con el paso del video la situación va cambiando.

Al llegar a Opera House, uno de los lugares simbólicos de la ciudad, empezó a encontrarse con otros fanáticos. “Ya cerca del Opera House se empieza a notar la presencia argentina”, describió.

En un primer momento eran poco más de 10 argentinos, pero con el correr del video se fueron acercando más personas con los clásicos cánticos de cancha. “Soy argentino es un sentimiento, no puedo parar” y “el que no salta es un inglés”, fueron algunas de las canciones entonadas por los fanáticos.

El video se viralizó en las redes y tuvo más de 350 mil visualizaciones. “Somos peor que el covid,por todos lados, nos amo”, “lo bueno de ser plaga es que siempre estamos”, y “esa necesidad de encontrarnos, de cantar con un completo desconocido por el solo hecho de ser Argentino. Mi país”, fueron algunos de los comentarios más destacados en la publicación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Xocas probando su menú del Burger King.

Burger King canceló su colaboración con el streamer El Xokas tras la polémica por sus declaraciones

Por Redacción Viral
Se despertó de una cirugía cantando la canción viral de la Selección en el Mundial 

Locura por la Selección: salió de una cirugía con anestesia y se despertó cantando "La cuarta estrella"

Por Manuel Ferreyra
Memes del triunfo de Argentina frente a Inglaterra y cómo se sufrió el pase a la final.

¡Argentina a la final! Los mejores memes tras el triunfo de la Selección contra Inglaterra

Por Redacción
España derrotó a Francia en el Mundial 2026 y las redes explotaron.

Los mejores memes de España-Francia: Mbappé fue el gran apuntado y Paraguay tuvo "revancha"

Por Román Pérez