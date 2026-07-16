Vive en Australia y salió a buscar festejos argentinos tras el pase a la final del Mundial y se hizo viral

El triunfo de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial desató la locura de los fanáticos argentinos no solo en el país, sino a lo largo y ancho de todo el mundo.

Se quedaron sin luz al final del partido y tuvieron que ingeniársela para ver el triunfo de Argentina

En este sentido, los hinchas argentinos que viven en otros países salieron a recorrer las calles para encontrarse con sus pares y celebrar la clasificación a la final del mundial.

Este fue el caso de una argentina que se encuentra viviendo en Sydney y luego del pitazo final, salió a buscar festejos en las calles de la ciudad ubicada en Australia y lo compartió a través de un video en TikTok.

“Argentina gana una semifinal. Sydney ni se entera. Yo, sola, yendo a buscar kilombo” , escribió en el video la usuaria María Belen Galeano. Durante el viaje en el subte para llegar a destino, se notaba poca presencia argentina, pero con el paso del video la situación va cambiando.

Al llegar a Opera House, uno de los lugares simbólicos de la ciudad, empezó a encontrarse con otros fanáticos. “Ya cerca del Opera House se empieza a notar la presencia argentina” , describió.

En un primer momento eran poco más de 10 argentinos, pero con el correr del video se fueron acercando más personas con los clásicos cánticos de cancha. “Soy argentino es un sentimiento, no puedo parar” y “el que no salta es un inglés”, fueron algunas de las canciones entonadas por los fanáticos.

El video se viralizó en las redes y tuvo más de 350 mil visualizaciones. “Somos peor que el covid,por todos lados, nos amo”, “lo bueno de ser plaga es que siempre estamos”, y “esa necesidad de encontrarnos, de cantar con un completo desconocido por el solo hecho de ser Argentino. Mi país”, fueron algunos de los comentarios más destacados en la publicación.