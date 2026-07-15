Locura por la Selección: salió de una cirugía con anestesia y se despertó cantando "La cuarta estrella"

La pasión por la Selección Argentina parece no tener límites ni estados de conciencia, como quedó demostrado en el reciente video viral de Sebastián Reggio , un joven de 22 años que protagonizó un momento único al salir de una intervención quirúrgica.

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El actor de doblaje había sufrido una ruptura total del ligamento cruzado anterior el pasado 11 de mayo mientras jugaba al fútbol. Tras dos meses de preparación, su cirugía finalmente se concretó el mismo día en que el equipo de Lionel Scaloni disputaba un tenso encuentro de octavos de final contra Egipto en el Mundial 2026.

Aún bajo los efectos de la anestesia y en pleno proceso de recuperación postoperatoria, Sebastián no pudo contener su alegría al enterarse del triunfo argentino. En un video compartido en su cuenta de TikTok , se lo ve interpretando con fervor "La cuarta estrella" , la canción que se ha convertido en el himno de este Mundial.

Entre las estrofas que entonó el actor se escucharon frases cargadas de sentimiento como: "Quiero ver la cuarta estrella brillar en la camiseta" y "Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo".

La entrega fue tal que, según los registros, incluso se negó rotundamente a cantar cualquier otro tema que no fuera para la Albiceleste cuando se lo propusieron en broma.

El fenómeno de "La cuarta estrella"

El tema que Sebastián eligió para su despertar es una creación de Pablo Quintana, conocido como "Palmito". La canción nació de forma orgánica en las redes sociales y escaló hasta las tribunas de Estados Unidos, siendo adoptada incluso por los propios jugadores en la intimidad del vestuario tras la victoria ante Egipto.

"La selección lo dio vuelta y cuando llegué a la casa... me encontré con el video de los jugadores cantando la canción", relató Quintana, destacando cómo el tema ya pertenece al repertorio popular de los hinchas.

Mientras la Scaloneta se prepara para enfrentar a Inglaterra en las semifinales de este 15 de julio, Reggio comienza su propio camino de rehabilitación. "Gracias a Dios, la cirugía salió perfecto. Pero ahora toca la parte más difícil", concluyó el joven, quien seguramente seguirá alentando, ya totalmente despierto, por el sueño de la cuarta estrella.