14 de julio de 2026 - 16:02

La Selección frena la agenda: cambios y suspensiones de actividades culturales en Mendoza

Debido al partido entre Argentina e Inglaterra, hay modificaciones en las obras de las vacaciones de invierno. Cómo devolver las entradas.

Vacaciones de invierno: el fervor por la Selección Argentina vuelve a modificar el ritmo cotidiano de los mendocinos, y esta vez la agenda de los más chicos se verá directamente afectada.

Vacaciones de invierno: el fervor por la Selección Argentina vuelve a modificar el ritmo cotidiano de los mendocinos, y esta vez la agenda de los más chicos se verá directamente afectada.

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El fervor por la Selección Argentina vuelve a modificar el ritmo cotidiano de los mendocinos, y esta vez la agenda de los más chicos se verá directamente afectada. Desde la Subsecretaría de Cultura de la provincia comunicaron que habrá cambios.

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Con motivo de la semifinal que disputará el seleccionado nacional el miércoles 15 de julio a las 16, las actividades previstas en el marco del ciclo Vacaciones de Invierno quedan suspendidas en todos los espacios culturales.

La medida busca evitar la superposición con el decisivo encuentro futbolístico, que paralizará la atención del país durante la tarde del miércoles. Sin embargo, las autoridades confirmaron que habrá una única y lógica excepción para el público del Este mendocino.

Cambios de agenda y una excepción en el Este

Según informaron oficialmente, la única propuesta que se mantiene en pie —aunque con una importante modificación horaria— es la función de la obra teatral “San Martín, un caballero de principio a fin”, prevista en el Salón Cultural Cervantes del departamento de Junín.

Esta propuesta teatral mantendrá su fecha de realización para ese mismo miércoles 15 de julio, pero se reprogramará en el horario especial de las 11, permitiendo que las familias asistan por la mañana y queden liberadas antes del pitazo inicial.

Qué pasa con las entradas ya compradas para el miércoles

Para llevar tranquilidad a quienes ya tenían planes organizados y tickets en mano, desde el área de Cultura explicaron detalladamente el mecanismo de contingencia.

"Quienes ya han adquirido sus entradas para las funciones suspendidas podrán gestionar la devolución del dinero o el cambio de los tickets", aclararon las autoridades.

Para realizar este trámite, no será necesario trasladarse a ninguna boletería física, ya que debe resolverse de forma virtual. Los usuarios deberán comunicarse de manera directa con el equipo de Entradaweb, ingresando al sitio web oficial www.entradaweb.com y seleccionando la opción de ayuda online disponible en la plataforma.

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