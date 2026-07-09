Destacan a Mendoza como destino familiar en vacaciones de invierno: sitios clave para visitar incluso en colectivo

Cuando se habla de Mendoza , el imaginario suele estar asociado al vino, las bodegas y los paisajes de montaña . Sin embargo, durante las vacaciones de invierno , la provincia despliega otra de sus grandes fortalezas: una amplia oferta de actividades para disfrutar en familia.

Espacios verdes, reservas naturales, termas, diques y pueblos con propuestas para todas las edades la convierten en un destino que se puede recorrer a otro ritmo, pensado tanto para quienes viven en la provincia como para quienes llegan desde distintos puntos del país.

Un informe destaca las virtudes de Mendoza como destino para el turismo familiar e incluso pone en valor que es una provincia que puede recorrer aún si no se cuenta con auto: en colectivo. Según Plataforma10, la compañía de venta de pasajes, el micro gana protagonismo como alternativa para moverse dentro del territorio mendocino y para llegar desde otras provincias sin depender del auto.

A partir de datos propios de la plataforma, el relevamiento mostró que la Ciudad de Mendoza y San Rafael vuelven a posicionarse entre los destinos más elegidos de la provincia durante el receso invernal , con un marcado interés de viajeros provenientes de San Juan, San Luis y la región centro del país. De acuerdo con datos de Plataforma10, la plataforma de venta de pasajes de micro líder de la región, invierno tras invierno la Ciudad de Mendoza y San Rafael encabezan las reservas hacia destinos mendocinos. A ese movimiento se suma un flujo creciente de viajeros desde las provincias vecinas —con San Juan y San Luis a la cabeza— y desde la región centro del país, que consolidan a Mendoza entre los destinos favoritos de la temporada.

"Mendoza tiene una particularidad que pocos destinos comparten: no solo recibe visitantes de todo el país, sino que los propios mendocinos la eligen para vacacionar puertas adentro. El principal origen de los viajes hacia San Rafael es la Ciudad de Mendoza, y desde allí salen conexiones hacia el sur y el Valle de Uco. Es una provincia que puede recorrerse entera en micro, sin depender del auto", señala Tomás Barreiro, director de Marketing de Plataforma10.

Vacaciones de invierno: destacan las virtudes de Mendoza en turismo para la familia. La familia Silva recorre una bodega. Foto de archivo: Los Andes

En ese contexto, señalan que cada vez más familias eligen el micro no solo para llegar a Mendoza, sino para conectar distintos destinos dentro del territorio. En el informe destaca que esta modalidad tiene sus virtudes: permite disfrutar del viaje desde el primer momento, organizar itinerarios con mayor flexibilidad y aprovechar mejor el tiempo de las vacaciones.

Cinco planes para descubrir Mendoza con chicos

La plataforma además ofreció un listado de propuestas de Mendoza para hacer turismo en familia.

1. Ciudad de Mendoza y Parque General San Martín

El corazón verde de la capital mendocina es una excelente opción para pasar el día al aire libre. Sus senderos, lagos, espacios recreativos y el tradicional Cerro de la Gloria permiten combinar naturaleza, historia y actividades para todas las edades.

2. Propuestas familiares en bodegas

Algunos establecimientos diseñan experiencias especialmente pensadas para los más chicos: recorridos por los viñedos, actividades sobre la cosecha y el aceite de oliva, clases de cocina y degustaciones de jugos de uva adaptadas para ellos, que convierten la visita en un paseo entretenido para toda la familia.

3. Potrerillos, un clásico para disfrutar la Cordillera

El dique, los miradores y los caminos de montaña hacen de Potrerillos uno de los destinos más elegidos por las familias que buscan combinar tranquilidad, naturaleza y actividades al aire libre sin alejarse demasiado de la capital. Además, cuenta con un parque de arborismo para quienes se animan a desafiar la altura.

4. San Rafael, aventura para grandes y chicos

Con atractivos como el Cañón del Atuel y Valle Grande, el sur mendocino ofrece una propuesta ideal para quienes buscan sumar paisajes imponentes, excursiones y experiencias en contacto con la naturaleza.

5. Malargüe, ciencia, naturaleza y paisajes únicos

Volcanes, cavernas, observación de estrellas y reservas naturales convierten a Malargüe en una alternativa diferente para las familias que desean extender su recorrido por la provincia y descubrir otro lado de Mendoza.

Cómo moverse por Mendoza en micro

El movimiento dentro de la provincia es una de las grandes fortalezas del destino: a la ruta más elegida que une la Ciudad de Mendoza con San Rafael, se le suman servicios que parten desde San Rafael hacia Malargüe, General Alvear y el Valle de Uco, lo que permite, por ejemplo, armar un circuito por el sur mendocino sin volver a la capital.

También, llegar a Mendoza desde provincias vecinas es muy sencillo: San Juan se encuentra a unas dos horas y media de la capital mendocina y San Luis, a alrededor de tres horas y media. Para quienes viajan desde más lejos, Córdoba se conecta con servicios de entre nueve y diez horas, mientras que desde Buenos Aires la opción clásica es el viaje nocturno en coche cama: salir a la noche y llegar a Mendoza con el día por delante.