Vacaciones de invierno: el Emetur prevé una ocupación del 60%

El Ente Mendoza Turismo (Emetur) tuvo la tercera reunión anual del consejo consultivo en el que participan las cámaras empresarias del sector y de los departamentos dado que se trata de un ente autárquico compuesto por sector público y privado. En este contexto, la directora de la entidad estimó que la ocupación turística durante las vacaciones de invierno rondará el 60%.

Así, la cantidad de turistas en Mendoza durante julio sería similar a la del año pasado cuando fue del 65%. La expectativa, sin embargo, está puesta en que las nevadas puedan impulsar las llegadas de último momento y hacer subir el nivel de reservas que hoy todavía es bajo. Gabriela Testa, presidenta del Emetur , advirtió que el porcentaje previsto aún puede modificarse en función de las condiciones climáticas pese a que Mendoza tiene oferta tanto con nieve como sin ella.

La proyección fue presentada en la Enoteca, luego de que los referentes del sector debatieran sobre las necesidades generales y particulares de cara a la temporada invernal. Durante el espacio también se analizaron medidas vinculadas a seguridad, alojamiento y transporte para el sector. En palabras de la funcionaria, el turismo i nvolucra a diferentes organismos gubernamentales debido a que se trata de una y remarcó que se trata de una política de Estado.

Con respecto al trabajo conjunto con el sector privado , Testa comentó que más allá de las reuniones del consejo, se trabaja codo a codo. “Tenemos las mansas promociones como pasión, menú, bodegas y alojamiento que son coordinaciones uno a uno”, dijo la dirigente. Con relación a la mayor decisión o voto que algunos privados han reclamado en el Emetur, Testa explicó que los fondos para promoción no los maneja el Ente sino la gobernación. Agregó que el “consejo consultivo no tiene voto porque implicaría responsabilidades civiles y penales que los privados no quieren asumir”.

La principal expectativa del sector sigue puesta, no obstante, en las condiciones climáticas. Gabriela Testa explicó que las reservas todavía pueden crecer si se consolidan las nevadas en la cordillera. “La proyección nos habla de un 61%, pero esto puede variar enormemente si nieva”, sostuvo la dirigente. Agregó que las nevadas en el llano de estos días darían buenas perspectivas, pero que lo cierto es que ni los meteorólogos poseen la certeza.

En ese contexto, destacó que varios centros de montaña ya ofrecen actividades más allá de la existencia de nevadas. Además, Las Leñas y Los Puquios producen nieve artificial mientras que Real del Pehuenche, en Malargüe, dispone de nieve para distintas propuestas recreativas. Una novedad, por otra parte, es que este año Penitentes habilitó la telesilla y cuenta con la infraestructura técnica necesaria para demarcar pistas y prestar servicios más allá de las precipitaciones.

Lic. Gabriela Testa de EMETUR Gentileza

La presidenta del Emetur aclaró que la oferta turística provincial no depende exclusivamente de la nieve y que Mendoza mantiene una propuesta diversificada basada en el enoturismo, la gastronomía y las actividades culturales. “No somos nieve dependiente y contamos con muchas otras propuestas vinculadas al turismo del vino, la gastronomía y una agenda cultural que no es solo para niños sino también para los adultos”, afirmó Testa.

De este modo, el comportamiento de las reservas durante las próximas semanas dependerá de la evolución del clima y del movimiento de último momento, habitual en las vacaciones de invierno. El resultado final será así una combinación entre la oferta de montaña, las actividades culturales y el resto de los atractivos de la provincia que permitirán sostener la competitividad del destino durante la temporada.

Alojamientos y transporte en la agenda

Durante el encuentro del consejo consultivo del Emetur también se prometió el avance sobre dos temas que el sector reclama y que pronto se definirán. Uno es la actualización de la resolución que regula los alojamientos turísticos. Sobre este punto, Testa explicó que el proyecto ya fue revisado por la delegación mendocina de la Asociación de Hoteles de Turismo de Argentina.

Otro es que el Gobierno impulsa una modificación normativa para regularizar el transporte utilizado por las empresas de turismo aventura. “Hemos hablado de un proyecto de ley que tiene que ver con regularizar los transportes que utilizan el turismo de aventura”, señaló la directora del Emetur. Según precisó, la iniciativa busca resolver las dificultades vinculadas con la antigüedad de los vehículos utilizados por el sector con el objetivo es adaptar la normativa a las necesidades actuales de la actividad.

Con relación al contexto nacional del turismo, Testa expresó que el turismo nacional está estable y que el extranjero –en especial el de Brasil- creció. “Mendoza mantiene demanda sostenida todo el año gracias al turismo de congresos, enológico y gastronómico”, destacó la funcionaria. Agregó que la provincia no ha caído en el ranking nacional de turismo de eventos y congresos y que, por el contrario, ha crecido.