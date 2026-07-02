Recategorización del monotributo: cómo se hace paso a paso y en qué casos es obligatoria

Los contribuyentes inscriptos en el Monotributo deben afrontar en las próximas semanas uno de los procedimientos centrales del régimen simplificado: la recategorización semestral. Este trámite, administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , se encuentra habilitado hasta el 5 de agosto y permite ajustar la categoría fiscal de cada contribuyente según la evolución real de su actividad económica.

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El proceso se basa en la comparación de los parámetros registrados durante los últimos doce meses. A partir de esa información, se determina si corresponde mantener la categoría actual o modificarla dentro de las escalas vigentes del Monotributo.

La recategorización del Monotributo es obligatoria únicamente cuando el contribuyente registró cambios en los indicadores que definen su encuadre dentro del régimen simplificado. ARCA establece que la revisión debe realizarse tomando como referencia los últimos doce meses de actividad, con el objetivo de reflejar de manera precisa la situación económica de cada inscripto.

Entre los parámetros que se analizan se encuentran los ingresos brutos acumulados , el consumo de energía eléctrica , los alquileres vinculados a la actividad y la superficie utilizada para el desarrollo del trabajo o el comercio . Estos elementos permiten determinar si el contribuyente continúa dentro de los límites de su categoría o si debe ser reubicado en otra escala.

El sistema también contempla las escalas actualizadas del Monotributo, que se ajustan periódicamente según la evolución de la inflación. Este punto es clave porque los nuevos topes de facturación pueden generar cambios en la categoría sin que haya variaciones sustanciales en la actividad del contribuyente, sino por la actualización de los valores de referencia.

El procedimiento evalúa ingresos, consumo, alquileres y superficie para definir la categoría fiscal de cada contribuyente.

No todos los inscriptos deben realizar el trámite. Quedan exceptuados quienes no hayan tenido modificaciones en sus parámetros fiscales o quienes hayan iniciado actividades hace menos de seis meses, ya que en estos casos la permanencia en la categoría es automática.

El incumplimiento de la recategorización cuando corresponde puede generar consecuencias administrativas. ARCA tiene la facultad de realizar recategorizaciones de oficio, aplicar controles adicionales sobre la situación fiscal del contribuyente y efectuar ajustes en los importes a abonar dentro del régimen.

Recategorización del Monotributo: paso a paso y qué revisar antes de iniciarla

El procedimiento de recategorización se realiza de manera online a través del sistema de ARCA y requiere que el contribuyente analice previamente su situación fiscal para evitar errores en la carga de datos. El punto de partida es la recopilación de la información correspondiente a los últimos doce meses de actividad.

Antes de iniciar el trámite, se recomienda revisar la información clave del período, ya que es lo que define la categoría final:

Facturación acumulada de los últimos 12 meses

Movimientos bancarios registrados

Transferencias recibidas por billeteras virtuales

Alquileres vinculados a la actividad

Superficie afectada al desarrollo del trabajo o comercio

ARCA impuestos ganancias trámites monotributo Solo deben realizarlo quienes tuvieron cambios en sus parámetros o superan los límites de su categoría actual.

Una vez reunida la información, el contribuyente debe ingresar al sistema de ARCA, acceder al servicio de Monotributo y completar la recategorización. En este punto, se debe:

Revisar los datos cargados automáticamente por el sistema Comparar los parámetros con los topes vigentes Seleccionar la categoría correspondiente según la actividad real Confirmar la declaración y finalizar el trámite

El sistema realiza una validación automática que puede confirmar la categoría elegida o sugerir una distinta si los valores superan los límites establecidos.

Finalmente, es fundamental verificar que el domicilio fiscal electrónico y los datos de contacto estén actualizados. Esto asegura la recepción de notificaciones oficiales y reduce el riesgo de inconsistencias en futuras revisiones.

La recategorización semestral funciona como un mecanismo de control y actualización del régimen simplificado. Hasta el 5 de agosto, los contribuyentes alcanzados deben completar el trámite para evitar desajustes en su situación fiscal y mantener su encuadre correcto dentro del Monotributo.