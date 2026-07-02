Aumentan las Becas Manuel Belgrano: quiénes son los beneficiarios y cuánto cobrarán

El Ministerio de Capital Humano oficializó un aumento del 50% para las Becas Manuel Belgrano . Desde la cuota correspondiente a junio de 2026, el beneficio sube alrededor de $40.000 y alcanzará a 36.000 estudiantes de universidades públicas de todo el país.

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La actualización fue establecida por la Secretaría de Educación y beneficia a quienes cursan carreras estratégicas para el desarrollo productivo. Además del nuevo monto, el programa mantiene los requisitos académicos y socioeconómicos para acceder y renovar la beca.

La Secretaría de Educación , dependiente del Ministerio de Capital Humano, oficializó el incremento mediante la Resolución 431/2026 . Con esta medida, el monto mensual de las Becas Manuel Belgrano pasó de $81.685 a $122.527 , lo que representa un aumento del 50%.

La Secretaría de Educación actualizó el valor de las Becas Manuel Belgrano después de dos años sin modificaciones.

El nuevo valor se aplicará desde la cuota correspondiente a junio de 2026, que será liquidada durante el mes siguiente. La actualización alcanza a 36.000 estudiantes de universidades públicas.

Las Becas Manuel Belgrano están dirigidas a alumnos que cursan carreras estratégicas para el desarrollo económico y productivo de la Argentina. El beneficio tiene una duración de 12 meses y puede renovarse cada año si se cumplen las condiciones académicas y socioeconómicas establecidas por el programa.

Qué carreras son aptas en Mendoza para acceder a las Becas Manuel Belgrano

De acuerdo con el listado oficial del programa, en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) pueden acceder estudiantes de las siguientes carreras:

Diseño Industrial.

Licenciatura en Cerámica Industrial.

Bromatología.

Ingeniería Agronómica.

Ingeniería en Recursos Naturales Renovables.

Tecnicatura Universitaria en Enología y Viticultura.

Ingeniería en Alimentos.

Ingeniería Mecánica.

Ingeniería Química.

Profesorado Universitario en Química.

Licenciatura en Logística.

Licenciatura en Ciencias Básicas con orientación en Biología.

Licenciatura en Ciencias Básicas con orientación en Física.

Licenciatura en Ciencias Básicas con orientación en Matemática.

Licenciatura en Ciencias Básicas con orientación en Química.

Licenciatura en Geología.

Becas Manuel Belgrano (2).jpg Estudiantes de la UNCuyo que cursan carreras estratégicas podrán acceder al programa si cumplen los requisitos vigentes. Freepik

Profesorado de Grado Universitario en Ciencias Básicas con orientación en Biología.

Profesorado de Grado Universitario en Ciencias Básicas con orientación en Física.

Profesorado de Grado Universitario en Ciencias Básicas con orientación en Matemática.

Profesorado de Grado Universitario en Ciencias Básicas con orientación en Química.

Técnico Universitario en Laboratorio.

Profesorado Universitario de Educación Inicial.

Profesorado Universitario de Educación Primaria.

Geografía.

Licenciatura en Geografía.

Profesorado Universitario en Geografía.

Tecnicatura Universitaria en Geotecnologías.

Ingeniería Civil.

Ingeniería en Petróleo.

Ingeniería Industrial.

Ingeniería Mecatrónica.

Licenciatura en Ciencias de la Computación.

Tecnicatura Universitaria en Electricidad y Sistemas de Control Industriales.

Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento e Instalaciones Industriales.

Tecnicatura Universitaria en Producción Industrial y Automatización.

Tecnicatura Universitaria en Redes de Datos y Telecomunicaciones.

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software.

Tecnicatura Universitaria en Logística y Transporte.

El listado también contempla carreras dictadas en delegaciones y sedes de la UNCuyo ubicadas en General Alvear, Malargüe, San Martín, Valle de Uco, Zona Este, Junín y San Rafael.

Cómo funciona el programa de Becas Manuel Belgrano

Las Becas Manuel Belgrano tienen una duración de 12 meses y pueden renovarse anualmente si los beneficiarios mantienen los requisitos académicos y socioeconómicos exigidos por el programa.

Para la convocatoria 2026 también se actualizaron las áreas estratégicas incluidas y se estableció, de manera excepcional, un criterio de ponderación prioritaria para las carreras de Energía e Hidrocarburos, Minería y Geociencias, y Logística e Infraestructura.