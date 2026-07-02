Aumentan las Becas Manuel Belgrano: quiénes son los beneficiarios y cuánto cobrarán

El Ministerio de Capital Humano oficializó un aumento del 50% para las Becas Manuel Belgrano. Desde la cuota correspondiente a junio de 2026, el beneficio sube alrededor de $40.000 y alcanzará a 36.000 estudiantes de universidades públicas de todo el país.
La actualización fue establecida por la Secretaría de Educación y beneficia a quienes cursan carreras estratégicas para el desarrollo productivo. Además del nuevo monto, el programa mantiene los requisitos académicos y socioeconómicos para acceder y renovar la beca.
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La Secretaría de Educación actualizó el valor de las Becas Manuel Belgrano después de dos años sin modificaciones.
¿Quiénes cobran las Becas Manuel Belgrano y cuánto recibirán con el aumento?
La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, oficializó el incremento mediante la Resolución 431/2026. Con esta medida, el monto mensual de las Becas Manuel Belgrano pasó de $81.685 a $122.527, lo que representa un aumento del 50%.
El nuevo valor se aplicará desde la cuota correspondiente a junio de 2026, que será liquidada durante el mes siguiente. La actualización alcanza a 36.000 estudiantes de universidades públicas.
Las Becas Manuel Belgrano están dirigidas a alumnos que cursan carreras estratégicas para el desarrollo económico y productivo de la Argentina. El beneficio tiene una duración de 12 meses y puede renovarse cada año si se cumplen las condiciones académicas y socioeconómicas establecidas por el programa.
Qué carreras son aptas en Mendoza para acceder a las Becas Manuel Belgrano
De acuerdo con el listado oficial del programa, en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) pueden acceder estudiantes de las siguientes carreras:
- Diseño Industrial.
- Licenciatura en Cerámica Industrial.
- Bromatología.
- Ingeniería Agronómica.
- Ingeniería en Recursos Naturales Renovables.
- Tecnicatura Universitaria en Enología y Viticultura.
- Ingeniería en Alimentos.
- Ingeniería Mecánica.
- Ingeniería Química.
- Profesorado Universitario en Química.
- Licenciatura en Logística.
- Licenciatura en Ciencias Básicas con orientación en Biología.
- Licenciatura en Ciencias Básicas con orientación en Física.
- Licenciatura en Ciencias Básicas con orientación en Matemática.
- Licenciatura en Ciencias Básicas con orientación en Química.
- Licenciatura en Geología.
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Estudiantes de la UNCuyo que cursan carreras estratégicas podrán acceder al programa si cumplen los requisitos vigentes.
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- Profesorado de Grado Universitario en Ciencias Básicas con orientación en Biología.
- Profesorado de Grado Universitario en Ciencias Básicas con orientación en Física.
- Profesorado de Grado Universitario en Ciencias Básicas con orientación en Matemática.
- Profesorado de Grado Universitario en Ciencias Básicas con orientación en Química.
- Técnico Universitario en Laboratorio.
- Profesorado Universitario de Educación Inicial.
- Profesorado Universitario de Educación Primaria.
- Geografía.
- Licenciatura en Geografía.
- Profesorado Universitario en Geografía.
- Tecnicatura Universitaria en Geotecnologías.
- Ingeniería Civil.
- Ingeniería en Petróleo.
- Ingeniería Industrial.
- Ingeniería Mecatrónica.
- Licenciatura en Ciencias de la Computación.
- Tecnicatura Universitaria en Electricidad y Sistemas de Control Industriales.
- Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento e Instalaciones Industriales.
- Tecnicatura Universitaria en Producción Industrial y Automatización.
- Tecnicatura Universitaria en Redes de Datos y Telecomunicaciones.
- Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software.
- Tecnicatura Universitaria en Logística y Transporte.
El listado también contempla carreras dictadas en delegaciones y sedes de la UNCuyo ubicadas en General Alvear, Malargüe, San Martín, Valle de Uco, Zona Este, Junín y San Rafael.
Cómo funciona el programa de Becas Manuel Belgrano
Las Becas Manuel Belgrano tienen una duración de 12 meses y pueden renovarse anualmente si los beneficiarios mantienen los requisitos académicos y socioeconómicos exigidos por el programa.
Para la convocatoria 2026 también se actualizaron las áreas estratégicas incluidas y se estableció, de manera excepcional, un criterio de ponderación prioritaria para las carreras de Energía e Hidrocarburos, Minería y Geociencias, y Logística e Infraestructura.