2 de julio de 2026 - 09:32

Aumentan las Becas Manuel Belgrano: quiénes son los beneficiarios y cuánto cobrarán

El Gobierno oficializó un aumento del 50% para las Becas Manuel Belgrano. Conocé el nuevo monto, quiénes cobran el beneficio y qué carreras están incluidas.

El beneficio alcanzará a 36.000 estudiantes de universidades públicas con un nuevo monto desde la cuota de junio de 2026.

El beneficio alcanzará a 36.000 estudiantes de universidades públicas con un nuevo monto desde la cuota de junio de 2026.

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Diario Río Negro
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

El Ministerio de Capital Humano oficializó un aumento del 50% para las Becas Manuel Belgrano. Desde la cuota correspondiente a junio de 2026, el beneficio sube alrededor de $40.000 y alcanzará a 36.000 estudiantes de universidades públicas de todo el país.

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La actualización fue establecida por la Secretaría de Educación y beneficia a quienes cursan carreras estratégicas para el desarrollo productivo. Además del nuevo monto, el programa mantiene los requisitos académicos y socioeconómicos para acceder y renovar la beca.

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La Secretar&iacute;a de Educaci&oacute;n actualiz&oacute; el valor de las Becas Manuel Belgrano despu&eacute;s de dos a&ntilde;os sin modificaciones.

La Secretaría de Educación actualizó el valor de las Becas Manuel Belgrano después de dos años sin modificaciones.

¿Quiénes cobran las Becas Manuel Belgrano y cuánto recibirán con el aumento?

La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, oficializó el incremento mediante la Resolución 431/2026. Con esta medida, el monto mensual de las Becas Manuel Belgrano pasó de $81.685 a $122.527, lo que representa un aumento del 50%.

El nuevo valor se aplicará desde la cuota correspondiente a junio de 2026, que será liquidada durante el mes siguiente. La actualización alcanza a 36.000 estudiantes de universidades públicas.

Las Becas Manuel Belgrano están dirigidas a alumnos que cursan carreras estratégicas para el desarrollo económico y productivo de la Argentina. El beneficio tiene una duración de 12 meses y puede renovarse cada año si se cumplen las condiciones académicas y socioeconómicas establecidas por el programa.

Qué carreras son aptas en Mendoza para acceder a las Becas Manuel Belgrano

De acuerdo con el listado oficial del programa, en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) pueden acceder estudiantes de las siguientes carreras:

  • Diseño Industrial.
  • Licenciatura en Cerámica Industrial.
  • Bromatología.
  • Ingeniería Agronómica.
  • Ingeniería en Recursos Naturales Renovables.
  • Tecnicatura Universitaria en Enología y Viticultura.
  • Ingeniería en Alimentos.
  • Ingeniería Mecánica.
  • Ingeniería Química.
  • Profesorado Universitario en Química.
  • Licenciatura en Logística.
  • Licenciatura en Ciencias Básicas con orientación en Biología.
  • Licenciatura en Ciencias Básicas con orientación en Física.
  • Licenciatura en Ciencias Básicas con orientación en Matemática.
  • Licenciatura en Ciencias Básicas con orientación en Química.
  • Licenciatura en Geología.
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    Estudiantes de la UNCuyo que cursan carreras estrat&eacute;gicas podr&aacute;n acceder al programa si cumplen los requisitos vigentes.

    Estudiantes de la UNCuyo que cursan carreras estratégicas podrán acceder al programa si cumplen los requisitos vigentes.

  • Profesorado de Grado Universitario en Ciencias Básicas con orientación en Biología.
  • Profesorado de Grado Universitario en Ciencias Básicas con orientación en Física.
  • Profesorado de Grado Universitario en Ciencias Básicas con orientación en Matemática.
  • Profesorado de Grado Universitario en Ciencias Básicas con orientación en Química.
  • Técnico Universitario en Laboratorio.
  • Profesorado Universitario de Educación Inicial.
  • Profesorado Universitario de Educación Primaria.
  • Geografía.
  • Licenciatura en Geografía.
  • Profesorado Universitario en Geografía.
  • Tecnicatura Universitaria en Geotecnologías.
  • Ingeniería Civil.
  • Ingeniería en Petróleo.
  • Ingeniería Industrial.
  • Ingeniería Mecatrónica.
  • Licenciatura en Ciencias de la Computación.
  • Tecnicatura Universitaria en Electricidad y Sistemas de Control Industriales.
  • Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento e Instalaciones Industriales.
  • Tecnicatura Universitaria en Producción Industrial y Automatización.
  • Tecnicatura Universitaria en Redes de Datos y Telecomunicaciones.
  • Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software.
  • Tecnicatura Universitaria en Logística y Transporte.

El listado también contempla carreras dictadas en delegaciones y sedes de la UNCuyo ubicadas en General Alvear, Malargüe, San Martín, Valle de Uco, Zona Este, Junín y San Rafael.

Cómo funciona el programa de Becas Manuel Belgrano

Las Becas Manuel Belgrano tienen una duración de 12 meses y pueden renovarse anualmente si los beneficiarios mantienen los requisitos académicos y socioeconómicos exigidos por el programa.

Para la convocatoria 2026 también se actualizaron las áreas estratégicas incluidas y se estableció, de manera excepcional, un criterio de ponderación prioritaria para las carreras de Energía e Hidrocarburos, Minería y Geociencias, y Logística e Infraestructura.

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