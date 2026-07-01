1 de julio de 2026 - 18:00

Cajeros automáticos: el cambio de julio que tenés que saber sí o sí

Desde este mes rige un nuevo régimen de información para las redes de cajeros automáticos.

Cajeros automáticos el cambio de julio que tenés que saber sí o sí (2)
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El cambio fue dispuesto por el Banco Central y alcanza a las empresas que administran redes de cajeros, que deberán enviar información mensual más detallada sobre operaciones y equipos.

Qué información deberán reportar las redes

El régimen contempla datos agregados sobre:

  • Extracciones y depósitos realizados en el país.
  • Retiros en el exterior con tarjetas emitidas en la Argentina.
  • Cantidad y ubicación de cajeros.
  • Equipos instalados fuera de sucursales bancarias.
  • Medios utilizados para validar algunas operaciones.

La normativa comienza con la información correspondiente a julio de 2026. Su objetivo es mejorar el seguimiento del sistema, pero no obliga a los usuarios a realizar un trámite.

La aparición de la biometría entre los campos técnicos del reporte tampoco significa que todos los bancos deban exigirla para retirar efectivo.

¿Cambian los límites para sacar dinero?

No existe un nuevo monto máximo nacional que entre en vigencia para todos los cajeros durante julio.

Cada banco mantiene límites propios según la cuenta, el perfil del cliente, el tipo de tarjeta y el canal utilizado. En muchas entidades, el monto diario puede consultarse o modificarse desde la aplicación o el home banking.

Cajeros automáticos el cambio de julio que tenés que saber sí o sí (1)

También pueden existir diferencias entre retirar dinero en un equipo de la propia red y hacerlo en un cajero perteneciente a otra entidad.

Antes de una extracción importante, conviene verificar:

  • El límite diario disponible.
  • Las comisiones aplicables.
  • La cantidad máxima de billetes que entrega el equipo.
  • Si el aumento solicitado desde la aplicación ya quedó activo.

Los días de julio sin atención en sucursales

El calendario del Banco Central establece que el jueves 9 y el viernes 10 de julio no habrá atención bancaria presencial.

El 9 de julio es feriado nacional por el Día de la Independencia, mientras que el 10 fue establecido como día no laborable con fines turísticos.

Durante esas jornadas seguirán funcionando los cajeros, las transferencias inmediatas, las tarjetas y las aplicaciones bancarias. Sin embargo, pueden presentarse demoras en operaciones que requieren procesamiento administrativo.

Por eso, quienes necesiten una suma elevada de efectivo deberían anticipar la extracción y no esperar al inicio del fin de semana largo.

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