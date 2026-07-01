Cajeros automáticos: el cambio de julio que tenés que saber sí o sí

Desde el 1° de julio de 2026 comenzó a aplicarse en la Argentina una nueva obligación vinculada con los cajeros automáticos. Sin embargo, no se trata de un límite general para retirar dinero ni de una exigencia de registrar datos biométricos.
Desde este mes rige un nuevo régimen de información para las redes de cajeros automáticos.
Desde el 1° de julio de 2026 comenzó a aplicarse en la Argentina una nueva obligación vinculada con los cajeros automáticos. Sin embargo, no se trata de un límite general para retirar dinero ni de una exigencia de registrar datos biométricos.
El cambio fue dispuesto por el Banco Central y alcanza a las empresas que administran redes de cajeros, que deberán enviar información mensual más detallada sobre operaciones y equipos.
El régimen contempla datos agregados sobre:
La normativa comienza con la información correspondiente a julio de 2026. Su objetivo es mejorar el seguimiento del sistema, pero no obliga a los usuarios a realizar un trámite.
La aparición de la biometría entre los campos técnicos del reporte tampoco significa que todos los bancos deban exigirla para retirar efectivo.
No existe un nuevo monto máximo nacional que entre en vigencia para todos los cajeros durante julio.
Cada banco mantiene límites propios según la cuenta, el perfil del cliente, el tipo de tarjeta y el canal utilizado. En muchas entidades, el monto diario puede consultarse o modificarse desde la aplicación o el home banking.
También pueden existir diferencias entre retirar dinero en un equipo de la propia red y hacerlo en un cajero perteneciente a otra entidad.
Antes de una extracción importante, conviene verificar:
El calendario del Banco Central establece que el jueves 9 y el viernes 10 de julio no habrá atención bancaria presencial.
El 9 de julio es feriado nacional por el Día de la Independencia, mientras que el 10 fue establecido como día no laborable con fines turísticos.
Durante esas jornadas seguirán funcionando los cajeros, las transferencias inmediatas, las tarjetas y las aplicaciones bancarias. Sin embargo, pueden presentarse demoras en operaciones que requieren procesamiento administrativo.
Por eso, quienes necesiten una suma elevada de efectivo deberían anticipar la extracción y no esperar al inicio del fin de semana largo.