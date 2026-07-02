Premio Pilares Startup Challenge: el desarrollo de Mateware que mejora la productividad industrial con MoTI

El Ministerio de Producción de Mendoza , junto con Diario Los Andes y el Polo TIC Mendoza , realizó una nueva edición de Ciclo Pilares , un encuentro que reunió a referentes del ecosistema innovador provincial. Durante la jornada se entregó el Premio Pilares Startup Challenge , destinado a impulsar startups que desarrollan soluciones tecnológicas para responder a desafíos concretos de distintos sectores productivos.

En la categoría Logística e Industria 4.0 , el reconocimiento fue para Mateware S.A.S. , startup cofundada por Gabriel Caballero . La empresa desarrolló MoTI , una plataforma que permite monitorear procesos industriales en tiempo real, automatizar operaciones e incorporar herramientas de inteligencia artificial para optimizar la productividad y la toma de decisiones dentro de las empresas.

Para Gabriel Caballero , cofundador y CCO de Mateware, obtener el Premio Pilares Startup Challenge significó un reconocimiento que trasciende el incentivo económico. El emprendedor explicó que la principal satisfacción fue que especialistas del sector validaran la tecnología desarrollada por la empresa. " Pudimos presentar nuestra solución ante un jurado muy prestigioso, que entendió que el problema que buscamos resolver es real y actual y que la tecnología que desarrollamos funciona. Eso nos confirma que estamos en el camino correcto y nos da un impulso enorme para seguir mejorando", afirmó.

Mateware S.A.S, de Gabriel Caballero, fue reconocida en Logística e Industria 4.0 y recibió su diploma en el escenario.

Caballero sostuvo además que el premio también fortalece la proyección comercial de la startup. "Ser uno de los ganadores amplía nuestro alcance y nos da un respaldo muy importante cuando buscamos nuevos clientes. Nos permite mostrar quiénes somos y cuáles son nuestras capacidades", destacó.

El emprendedor adelantó que el dinero obtenido será destinado a potenciar el desarrollo de la plataforma. " Vamos a utilizar el premio para desarrollar más dispositivos que se integren a MoTI y comenzar a ejecutar estrategias comerciales para llegar a nuevos clientes y mostrar cómo nuestra tecnología puede mejorar la productividad ", explicó.

También agradeció a las instituciones que impulsaron la iniciativa. "Quiero agradecer a la Dirección de Emprendedores y Cooperativas por la organización de este challenge, y también al Diario Los Andes, al Polo TIC, del que somos miembros, y al Ministerio de Producción por organizar un evento tan importante para el ecosistema tecnológico de Mendoza", expresó.

MoTI nació para resolver un problema que todavía afecta a gran parte de la industria

El desarrollo de Mateware apunta a eliminar la denominada "ceguera operativa", un problema que impide conocer con precisión qué sucede en cada etapa de un proceso productivo. Según explicó Caballero, muchas empresas todavía trabajan con registros manuales que dificultan el análisis de la información.

"Con MoTI solucionamos un problema actual de la industria que se llama ceguera operativa, que consiste en no saber exactamente qué está pasando en cada una de las partes de un proceso productivo", señaló.

Mateware 3 El Ministerio de Producción de Mendoza distinguió a Mateware en el Premio Pilares Startup Challenge por su desarrollo MoTI aplicado a Logística e Industria 4.0. Gentileza Matewere

El cofundador de la empresa indicó que en numerosas plantas los operarios continúan registrando datos en planillas de papel, una práctica que genera demoras, pérdidas de información y errores. "Sin un sistema que mida esa información en tiempo real y de manera confiable resulta muy difícil hacer análisis para detectar fallas, reducir costos o mejorar la eficiencia de una línea de producción", sostuvo.

A través de sensores instalados en los equipos, MoTI recopila información como niveles de producción, velocidad de trabajo, tiempos de funcionamiento, causas de detención o consumo energético y la envía automáticamente a una plataforma en la nube, donde los datos pueden consultarse en tiempo real o analizarse de manera histórica.

Un desarrollo propio que se adapta a cada industria y automatiza procesos productivos

Caballero explicó que uno de los principales diferenciales de MoTI es que tanto el hardware como el software fueron desarrollados íntegramente por el equipo de ingeniería de Mateware, lo que permite adaptar la tecnología a distintos escenarios productivos.

"No revendemos equipos fabricados por terceros ni representamos marcas extranjeras. Nosotros mismos desarrollamos y fabricamos nuestros dispositivos, por eso podemos comunicarnos con sensores de distintas marcas, adaptarnos a las necesidades de cada cliente o incluso desarrollar sensores específicos cuando el mercado no ofrece una solución", explicó.

La plataforma permite medir variables muy diversas según la actividad de cada empresa. Entre ellas se encuentran la cantidad producida, la velocidad de las líneas de fabricación, las razones por las que una máquina se detiene y el consumo de energía eléctrica.

Además del monitoreo, el sistema incorpora funciones de automatización y control remoto. "MoTI no es solo monitoreo. También permite el telecomando y la automatización de activos, como el encendido y apagado de una bomba de agua desde cualquier lugar del mundo o la programación de su funcionamiento según horarios o tarifas eléctricas", indicó.

Caballero destacó que esta tecnología también puede aplicarse al sector agroindustrial. "En una provincia como Mendoza, donde el agua tiene un valor estratégico y el costo de la energía pesa cada vez más, contar con información en tiempo real permite utilizar mejor ambos recursos", afirmó.

La IA permite anticipar fallas y facilitar la toma de decisiones, pero hay resistencia

La inteligencia artificial ocupa un lugar central dentro de la plataforma desarrollada por Mateware. Según explicó Caballero, una de sus principales aplicaciones es el mantenimiento predictivo. "Utilizamos inteligencia artificial para analizar la información que generan los sensores y detectar cuándo una máquina necesita mantenimiento antes de que ocurra una falla", explicó.

Mateware 2 Su sistema MoTI permite monitoreo en tiempo real, análisis de datos y automatización de equipos industriales para mejorar la eficiencia y la productividad. Gentileza Matewere

La empresa también incorporó un asistente conversacional que facilita la interpretación de la información registrada por la plataforma. "El cliente puede consultar cuál fue la producción de una semana, cuánto consumió de energía en un determinado período o qué pérdidas registró. El chatbot procesa toda la información de MoTI y entrega respuestas claras y fáciles de entender", detalló.

Más allá del desarrollo tecnológico, Caballero aseguró que uno de los mayores desafíos sigue siendo el proceso de adopción dentro de las empresas. En muchos casos, explicó, las industrias mantienen metodologías de trabajo que llevan décadas sin modificarse.

"Hay muchas empresas cuyos fundadores vienen haciendo las cosas de la misma manera desde hace 30 o 40 años y les resulta difícil incorporar nuevas tecnologías. Sin embargo, sus hijos y sus nietos están empezando a impulsar esa transformación y a comprender los beneficios de la Industria 4.0", sostuvo.

Frente a ese escenario, Mateware apuesta por una implementación gradual para facilitar el cambio cultural. "No buscamos vender un sistema para toda la fábrica desde el primer día. Empezamos por una parte del proceso para que el cliente vea los beneficios concretos y, a partir de esa experiencia, pueda extender la tecnología al resto de la empresa", concluyó.