El Premio Merck-Conicet 2026 convoca investigadores y otorga $22 millones a los ganadores: hasta cuándo hay plazo

La ciencia y la tecnología local tienen una nueva oportunidad para dar un salto de financiamiento. El "Premio Merck-Conicet de Innovación en Ciencias de la Salud 2026" convoca a investigadores a un concurso que otorgará importantes reconocimientos.

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La compañía alemana Merck y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) anunciaron una prórroga de último momento para la convocatoria de la sexta edición. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Embajada de la República Federal de Alemania en Argentina, extendió su fecha de cierre hasta el viernes 26 de junio inclusive. El concurso busca impulsar proyectos de base científica y tecnológica que tengan un impacto directo en la salud y repartirá un total de $22.100.000 en premios.

El proyecto que se quede con el primer lugar recibirá un aporte no reembolsable de $13.000.000 , mientras que el segundo puesto será premiado con $9.100.000. Además del incentivo económico, los equipos finalistas accederán a instancias clave de mentoría y formación junto a especialistas de ambas instituciones.

“El Premio Merck-Conicet es una iniciativa que refleja nuestro compromiso con la ciencia, la innovación y el desarrollo del talento local. La colaboración entre el sector público y privado es clave para impulsar soluciones que mejoren la vida de las personas y fortalezcan el ecosistema científico argentino”, expresó Marcelo Ponte, Director General de Merck Argentina, durante el lanzamiento.

El "Premio Merck-Conicet de Innovación en Ciencias de la Salud 2026" convoca a investigadores a un concurso que otorgará importantes reconocimientos.

La convocatoria está dirigida a emprendedores, investigadores y equipos que desarrollen propuestas innovadoras de base científica y/o tecnológica aplicadas al campo de la salud humana.

Entre las áreas prioritarias que se buscan financiar se destacan:

Inteligencia artificial aplicada a la salud

Salud digital, robótica e industria 4.0 aplicadas a la salud

Biotecnología, microbioma, bio-interfaces y bio-sensores

Soluciones para el tratamiento y monitoreo en enfermedades oncológicas, neurológicas, endocrinológicas o que afecten la fertilidad

Test diagnósticos para afecciones neurológicas, oncológicas, endocrinológicas o de fertilidad

El requisito clave para el postulante: el solicitante puede ser cualquier ciudadano argentino que tenga de 18 a 50 años inclusive al momento del cierre de la convocatoria.

Cómo se eligen los ganadores del concurso

Una Comisión Evaluadora preseleccionará diez proyectos. Luego, durante la “Merck-CONICET Week”, las personas precalificadas tendrán dos días de mentoreo donde se las asistirá en la realización de una presentación efectiva. A continuación, durante el “Pitch Day”, presentarán su propuesta al jurado. El proyecto ganador del primer lugar obtendrá 13 millones de pesos y el segundo lugar 9 millones 100 mil pesos.

Los integrantes del Conicet que deseen participar deberán presentar su propuesta a través del módulo SIGEVA – “Usuario presentación/solicitud”. Aquellos emprendedores externos al organismo deberán registrarse previamente en la Intranet del CONICET para completar el proceso de postulación.

Toda la información detallada sobre el premio, las bases y condiciones, los instructivos de carga y las preguntas frecuentes se encuentran disponibles de manera pública en el sitio oficial del organismo: https://www.conicet.gov.ar/premio-merck-conicet/. Para consultas puntuales, la organización habilitó el correo electrónico [email protected].