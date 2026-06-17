Descubren en Córdoba una nueva especie de mamífero desconocida para la ciencia

Un equipo de investigadores argentinos identificó una nueva especie de mamífero en la provincia de Córdoba. Se trata de la rata vizcacha de Guasapampa (Apnotomys conicetorum), un roedor que hasta ahora era completamente desconocido para la comunidad científica.

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El ejemplar fue hallado en los bosques nativos del Parque Nacional Traslasierra , un área protegida que volvió a mostrar su importancia para la conservación de la biodiversidad en el centro del país.

La especie se caracteriza por su cola larga, abundante pelaje y una notable capacidad para desplazarse entre formaciones rocosas. Según los especialistas, se trata de un verdadero “acróbata de las rocas” , adaptado a los paredones y relieves de la sierra de Guasapampa.

Los estudios también determinaron que mantiene una dieta especializada basada principalmente en bromelias, plantas adaptadas a las condiciones serranas. El nombre científico Apnotomys conicetorum fue elegido como homenaje a la Administración de Parques Nacionales y al personal del Conicet , en reconocimiento a su aporte al conocimiento y la preservación del patrimonio natural argentino.

El descubrimiento fue resultado de una investigación multidisciplinaria encabezada por:

Pablo Teta

Agustina A. Ojeda

Andrea P. Tarquino Carbonell

J. Raquel Alvarado-Larios

Pablo Cuello

Paula Cornejo

Julián Mignino

Ricardo A. Ojeda

Diego H. Verzi

Participaron especialistas del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, el IADIZA-CONICET, el IDACOR-CONICET, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de La Plata, entre otras instituciones.

Desde la comunidad científica remarcaron que el hallazgo demuestra que la biodiversidad argentina aún conserva especies por descubrir, incluso en regiones ampliamente estudiadas.

Además, advirtieron sobre la necesidad de proteger los bosques nativos frente a amenazas como los incendios y el avance de la frontera agropecuaria, así como de sostener el financiamiento de organismos públicos de investigación y conservación.