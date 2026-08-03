Tras la tragedia por la caída del árbol en San Carlos, el municipio apunta a Vialidad Nacional

Tras la tragedia ocurrida este sábado en San Carlos , donde un árbol cayó sobre una camioneta que circulaba por la Ruta Nacional 143 , a la altura de Paso de las Carretas, y provocó la muerte de dos personas , volvió a instalarse el debate sobre el estado del arbolado público y las responsabilidades en su mantenimiento.

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El hecho ocurrió alrededor de las 16.35, cuando un árbol de gran porte se desplomó sobre el vehículo en el que viajaban Fabio Germán Pompei y Fabiana Piedi , quienes fallecieron en el acto. En la camioneta también viajaban la hija adolescente de la pareja y otra mujer , que sobrevivieron al impacto.

A partir del accidente resurgieron los cuestionamientos sobre quién debe controlar el estado del arbolado público y qué medidas están implementando los municipios para su mantenimiento y para garantizar la seguridad de los mendocinos, especialmente de cara a la temporada de viento Zonda .

Los vecinos de Paso de las Carretas aseguran que desde hace años vienen advirtiendo sobre el estado de varios árboles ubicados a la vera de la Ruta Nacional 143 , donde ocurrió la tragedia.

Según relataron, en distintas oportunidades solicitaron tareas de mantenimiento y la extracción de ejemplares que presentaban signos de deterioro , particularmente en sectores donde el Zonda suele soplar con mayor intensidad. Tras el accidente, esos reclamos volvieron a cobrar fuerza y reavivaron el debate sobre la necesidad de realizar intervenciones preventivas .

Qué dijo el municipio

El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, afirmó que el municipio no tenía registrado el árbol que cayó sobre la Ruta Nacional 143 porque se encontraba fuera de su jurisdicción y explicó que cualquier intervención sobre el arbolado ubicado en esa traza requiere autorización de Vialidad Nacional.

La discusión también se produce en medio de la reciente reforma de la Ley Provincial de Arbolado Público (7.874), que consolidó el rol de los municipios como autoridades responsables del arbolado dentro de sus jurisdicciones.

La norma establece que cada comuna deberá elaborar un Plan Integral de Manejo del Arbolado cada cuatro años y presentar un informe anual con el estado de los ejemplares y las tareas realizadas.

Desde el municipio señalaron que "el árbol estaba en jurisdicción de ruta nacional" y remarcaron que, tras la sanción de la Ley de Arbolado Público, "lo primero que se hizo fue un censo forestal para, con ese insumo, direccionar las tareas de mantenimiento que se están llevando a cabo en el departamento".

Además, sostuvieron que, si bien la normativa vigente otorga autonomía a los municipios, "es explícita en el respeto por las diferentes jurisdicciones, con sus organismos de control y monitoreo pertinentes". En ese marco, indicaron que "San Carlos, habiendo terminado la etapa de poda y retirado los árboles en estado crítico, se dispone a comenzar con la reforestación".

Asimismo, aseguraron que "todas las acciones están documentadas según lo indica la ley" y explicaron que el municipio realizó los relevamientos y las solicitudes correspondientes ante los organismos competentes. "Lo que se espera de cada jurisdicción son las autorizaciones sobre todo lo informado", concluyeron.

Morillas agregó que el relevamiento detectó que cerca del 30% del arbolado urbano debe ser reemplazado por encontrarse en mal estado o representar un riesgo. Sin embargo, aclaró que el ejemplar involucrado en la tragedia no integraba ese censo porque estaba ubicado sobre una ruta nacional.

El reclamo que el municipio envió a Vialidad Nacional antes de la tragedia

Como antecedente, el municipio de San Carlos informó que el 30 de junio presentó una nota dirigida a la jefa de la Dirección Nacional de Vialidad, Emilce Lozano, en la que solicitó que se adoptaran "medidas urgentes" por el estado del arbolado ubicado sobre rutas nacionales.

Si bien el reclamo hacía referencia al estado del arbolado sobre la Ruta Nacional 40 y no a la Ruta 143, el municipio lo presentó como antecedente para sostener que venía solicitando intervenciones sobre árboles ubicados en jurisdicción de Vialidad Nacional.

En el escrito, la comuna advirtió sobre el "riesgo inminente de caída" de árboles emplazados sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre el puente sobre el río Tunuyán y el distrito de Pareditas, y señaló que recibía numerosos reclamos de vecinos y transeúntes por esa situación.

Además, propuso realizar un trabajo conjunto con Vialidad Nacional para agilizar la intervención sobre los ejemplares considerados peligrosos y solicitó que ese organismo iniciara los trámites administrativos previstos en la Ley 9.702 para obtener las autorizaciones necesarias. Según explicaron, una vez cumplido ese procedimiento, el municipio evaluaría "la forma más viable y rápida para darle solución definitiva a la problemática".