El sueño de encontrar una familia lo es todo para dos parejas de hermanitos del Valle de Uco. La primera de ellas está conformada por M. y D., de 5 y 7 años respectivamente; mientras que -por otro lado- están F., de solo 3 añitos, y A. de 12 .

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Familia se busca: dos hermanos que sueñan con compartir algo más que un hogar

Los cuatro niños son los protagonistas de una reciente convocatoria a adopción de la Justicia de Mendoza y lo único que buscan es un hogar donde poder vivir y donde los esperen cada día al regresar de la escuela , de jugar con sus amigos e, incluso, donde poder compartir un almuerzo o una cena familiar, y festejar su cumpleaños .

Es el Juzgado de Familia de Tupungato quien lanzó ambas convocatorias públicas relacionadas a las dos parejas de hermanos, quienes actualmente viven en hogares y familias temporarias del Valle de Uco . En ambos casos, el desafío es que puedan seguir creciendo juntos y mantener también el vínculo con su otro hermano.

M., de 5 años , es un niño afectuoso que disfruta del contacto con las personas . Saluda con abrazos, sonríe con facilidad y se entusiasma cuando conoce gente nueva . Le encanta jugar con autitos, a la pelota y mirar dibujos animados .

Actualmente asiste a sala de 5 años y, debido a algunas dificultades en el desarrollo del lenguaje , realiza un tratamiento fonoaudiológico que acompaña sus avances.

Familia se busca: cuatro hermanos mendocinos esperan una oportunidad para crecer rodeados de amor Imagen generada con IA

Su hermano, D., tiene 7 años y también se caracteriza por ser muy cariñoso. Es espontáneo, sociable y disfruta especialmente de las actividades al aire libre. Anda en bicicleta, juega con su monopatín y sueña con practicar algún deporte, tal vez fútbol o básquet.

Desde que ingresó al hogar donde vive logró adaptarse muy bien, construyó nuevos vínculos y asiste con buena integración a segundo grado. Ambos hermanos participan además de un acompañamiento psicológico semanal que les permite trabajar distintos aspectos de su historia de vida.

Un pequeño músico y un niño que anhela su propia familia

La segunda convocatoria está destinada a F., un niño de apenas 3 años, y a su hermano A., de 12.

Quienes interactúan a diario con el más chico de ellos (F.), coinciden en que es un niño divertido, sensible y especialmente cariñoso con los animales. La música ocupa un lugar importante en su vida, ya que disfruta del folklore, de los instrumentos y de tocar su pequeña guitarra.

También aprendió a andar en bicicleta y a nadar, mientras desarrolla una rutina estable junto a la familia temporaria que actualmente lo cuida. Además, asiste al jardín y logró una muy buena adaptación.

"Un hogar para A.": la emotica historia de un niño mendocino que espera una familia que lo acompañe a crecer Imagen generada con IA

Su hermano mayor, A. de 12 años, es un niño respetuoso, empático y muy afectuoso. Es fanático de los dibujos animados, le gusta jugar al fútbol y participa en distintos talleres. Cursa sexto grado con buen desempeño escolar y cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD), destinado a garantizar la protección de sus derechos.

Pero hay una frase que lo describe mejor que cualquier otra y que tiene que ver con cuál es su mayor anhelo. En cada entrevista, el niño pregunta una y otra vez -repleto de esperanza- si ya le "consiguieron" una familia.

Los hermanos sean unidos

Las dos convocatorias a adopción tienen un punto en común y es el objetivo de no separar a los hermanos. Por ello es que el llamado es para dos familias que quieran abrirle las puertas de su hogar (y su vida); a M. y D. -por un lado- y a F. y A., por el otro.

Además, cada pareja de hermanos tiene otros hermanos, con quienes mantienen una relación cercana y frecuente.

Cada vez más familias brindan un hogar a chicos con derechos vulnerados, así, abren las puertas de su casa y su corazón para ofrecer un espacio de contención y afecto durante la transición hacia la adopción o revinculación con la familia. Imagen ilustrativa / IA

M. y D. tienen dos hermanitos más, por lo que la Justicia llama a los candidatos a convertirse en su nueva familia a que mantengan la vinculación entre los 4.

Por su parte, F. y A. también tienen dos hermanos más y con quienes están en permanente contacto.

Por esto mismo, quienes decidan postularse deberán comprometerse a preservar ese vínculo fraternal, entendiendo que la historia compartida entre ellos constituye una parte esencial de su identidad y de su desarrollo emocional.

Cómo postularse

Las personas interesadas en conocer más sobre M. y D. o sobre F. y A. pueden comunicarse con el Registro Provincial de Adopción de Mendoza escribiendo al correo [email protected] o enviando un WhatsApp al 2616799541.