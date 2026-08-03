Familia se busca: cuatro hermanos mendocinos esperan una oportunidad para crecer rodeados de amor

El sueño de encontrar una familia lo es todo para dos parejas de hermanitos del Valle de Uco. La primera de ellas está conformada por M. y D., de 5 y 7 años respectivamente; mientras que -por otro lado- están F., de solo 3 añitos, y A. de 12.
Dos parejas de hermanitos son protagonistas de esta historia de "familia se busca". Ambos están en el Valle de Uco y sueñan con el calor de un hogar.
El sueño de encontrar una familia lo es todo para dos parejas de hermanitos del Valle de Uco. La primera de ellas está conformada por M. y D., de 5 y 7 años respectivamente; mientras que -por otro lado- están F., de solo 3 añitos, y A. de 12.
Los cuatro niños son los protagonistas de una reciente convocatoria a adopción de la Justicia de Mendoza y lo único que buscan es un hogar donde poder vivir y donde los esperen cada día al regresar de la escuela, de jugar con sus amigos e, incluso, donde poder compartir un almuerzo o una cena familiar, y festejar su cumpleaños.
Es el Juzgado de Familia de Tupungato quien lanzó ambas convocatorias públicas relacionadas a las dos parejas de hermanos, quienes actualmente viven en hogares y familias temporarias del Valle de Uco. En ambos casos, el desafío es que puedan seguir creciendo juntos y mantener también el vínculo con su otro hermano.
M., de 5 años, es un niño afectuoso que disfruta del contacto con las personas. Saluda con abrazos, sonríe con facilidad y se entusiasma cuando conoce gente nueva. Le encanta jugar con autitos, a la pelota y mirar dibujos animados.
Actualmente asiste a sala de 5 años y, debido a algunas dificultades en el desarrollo del lenguaje, realiza un tratamiento fonoaudiológico que acompaña sus avances.
Su hermano, D., tiene 7 años y también se caracteriza por ser muy cariñoso. Es espontáneo, sociable y disfruta especialmente de las actividades al aire libre. Anda en bicicleta, juega con su monopatín y sueña con practicar algún deporte, tal vez fútbol o básquet.
Desde que ingresó al hogar donde vive logró adaptarse muy bien, construyó nuevos vínculos y asiste con buena integración a segundo grado. Ambos hermanos participan además de un acompañamiento psicológico semanal que les permite trabajar distintos aspectos de su historia de vida.
La segunda convocatoria está destinada a F., un niño de apenas 3 años, y a su hermano A., de 12.
Quienes interactúan a diario con el más chico de ellos (F.), coinciden en que es un niño divertido, sensible y especialmente cariñoso con los animales. La música ocupa un lugar importante en su vida, ya que disfruta del folklore, de los instrumentos y de tocar su pequeña guitarra.
También aprendió a andar en bicicleta y a nadar, mientras desarrolla una rutina estable junto a la familia temporaria que actualmente lo cuida. Además, asiste al jardín y logró una muy buena adaptación.
Su hermano mayor, A. de 12 años, es un niño respetuoso, empático y muy afectuoso. Es fanático de los dibujos animados, le gusta jugar al fútbol y participa en distintos talleres. Cursa sexto grado con buen desempeño escolar y cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD), destinado a garantizar la protección de sus derechos.
Pero hay una frase que lo describe mejor que cualquier otra y que tiene que ver con cuál es su mayor anhelo. En cada entrevista, el niño pregunta una y otra vez -repleto de esperanza- si ya le "consiguieron" una familia.
Las dos convocatorias a adopción tienen un punto en común y es el objetivo de no separar a los hermanos. Por ello es que el llamado es para dos familias que quieran abrirle las puertas de su hogar (y su vida); a M. y D. -por un lado- y a F. y A., por el otro.
Además, cada pareja de hermanos tiene otros hermanos, con quienes mantienen una relación cercana y frecuente.
M. y D. tienen dos hermanitos más, por lo que la Justicia llama a los candidatos a convertirse en su nueva familia a que mantengan la vinculación entre los 4.
Por su parte, F. y A. también tienen dos hermanos más y con quienes están en permanente contacto.
Por esto mismo, quienes decidan postularse deberán comprometerse a preservar ese vínculo fraternal, entendiendo que la historia compartida entre ellos constituye una parte esencial de su identidad y de su desarrollo emocional.
Las personas interesadas en conocer más sobre M. y D. o sobre F. y A. pueden comunicarse con el Registro Provincial de Adopción de Mendoza escribiendo al correo [email protected] o enviando un WhatsApp al 2616799541.