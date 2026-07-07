Familia se busca: dos hermanos que sueñan con compartir algo más que un hogar

Hay vínculos que desafían cualquier adversidad, y el de S. y D. es uno de ellos. Aunque tienen personalidades muy distintas, los dos hermanos encontraron en el otro un refugio y una compañía que los ayuda a atravesar cada día. Son inseparables y hoy sueñan con encontrar una familia que los reciba juntos.

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A fines de junio, el Juzgado de Familia de Guaymallén lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia adoptiva para dos hermanos de 13 y 10 años . Ellos disfrutan de actividades recreativas, asisten a la escuela y desean seguir creciendo juntos.

S. tiene 13 años. Es tímido, tranquilo y suele disfrutar de los momentos en soledad. Le gusta observar antes de participar y, cuando no conoce a las personas, prefiere el silencio. Sin embargo, quienes conviven con él aseguran que, una vez que logra confiar, aparece un adolescente cariñoso, amable y muy afectuoso.

Si hay algo que distingue a S. es el cuidado constante hacia su hermano menor. Siempre está pendiente de él, lo protege y procura acompañarlo en todo momento, reflejando el profundo vínculo que ambos han construido a lo largo de los años.

Actualmente cursa séptimo grado en una escuela común . Si bien presenta algunas dificultades en el aprendizaje y se encuentra a la espera de una evaluación por algunas dificultades en el habla, goza de buen estado de salud y no requiere tratamientos médicos ni medicación.

Fuera de la escuela disfruta de las actividades que organiza el hogar donde vive junto a su hermano. Los paseos a la plaza, las salidas al cine, las visitas al polideportivo, la iglesia y los distintos talleres forman parte de sus momentos favoritos, aunque siempre desde un perfil reservado.

D.: un niño creativo y ocurrente

D, en cambio, tiene 10 años y es todo lo contrario. Es ocurrente, creativo y pícaro. Su personalidad espontánea suele sacar sonrisas a quienes lo rodean. Es respetuoso de los adultos, cumple con las normas de convivencia y no duda en colaborar con las tareas cotidianas cuando hace falta.

Asiste a quinto grado de una escuela común, donde mantiene una buena relación con docentes y compañeros. También presenta un buen estado de salud y no necesita tratamientos médicos.

Al igual que su hermano, en su tiempo libre disfruta de las propuestas recreativas del hogar. Le gustan las salidas al polideportivo, la plaza, la ludoteca, la iglesia y los distintos talleres que se organizan durante el año.

Una familia para crecer juntos

Los hermanos conviven actualmente en un hogar convivencial de Mendoza y cuentan con declaración de adoptabilidad firme. Desde el Juzgado de Familia de Guaymallén destacan que ambos necesitan una familia que pueda brindarles contención, estabilidad y acompañamiento en sus necesidades materiales y, sobre todo, afectivas.

La convocatoria está dirigida a personas, parejas o familias que estén dispuestas a recibir a ambos hermanos, respetando el vínculo que los une y acompañándolos en esta nueva etapa de sus vidas.

Quienes deseen conocer más sobre S y D o manifestar su voluntad de convertirse en su familia pueden comunicarse con el Begistro Provincial de Adopción de Mendoza escribiendo al correo electrónico [email protected].