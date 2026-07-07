Cada 7 de julio se celebra en todo el mundo el Día del Cóndor Andino , una fecha destinada a visibilizar la importancia de una de las especies más emblemáticas de Sudamérica y a generar conciencia sobre los desafíos que enfrenta para sobrevivir. Considerado un símbolo ( natural y ancestral ) de la Cordillera de los Andes y protagonista de innumerables relatos, leyendas y representaciones culturales , el cóndor también cumple una función esencial para el equilibrio ambiental .

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Nació un cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato: las imágenes del pichón

En Mendoza la presencia de esta majestuosa ave forma parte del paisaje cordillerano y el cóndor andino es monumento natural protegido por ley (lo que prohíbe y pena su caza ). Y, entre la población -siempre cambiante y dinpámica- desperdigada en la Cordillera de los Andes mendocina , sobresale la historia de un pichón nacido en un nido activo del Parque Provincial Tupungato , que viene siendo monitoreado desde la incubación del huevo y que, con 7 meses , se ha convertido en un verdadero símbolo de esperanza para la conservación de la especie .

Día Mundial del Cóndor: fotos, rol clave en la naturaleza y el "heredero" que conmueve a la cordillera

A pesar de su enorme tamaño y de algunos mitos que durante años lo rodearon, el cóndor andino no representa un peligro para las personas ni para el ganado . Por el contrario, se trata de una especie carroñera cuya función es fundamental para la salud de los ecosistemas .

Su tarea consiste en alimentarse de animales muertos . Gracias a ello, contribuye a eliminar restos orgánicos que podrían convertirse en focos de enfermedades o contaminación . Por eso, especialistas en biodiversidad suelen definir al cóndor como un auténtico "limpiador natural" de la montaña.

Día Mundial del Cóndor: fotos, rol clave en la naturaleza y el "heredero" que conmueve a la cordillera

La importancia ecológica de la especie ha llevado a desarrollar programas de monitoreo y conservación en distintos puntos de Argentina y América del Sur . Mendoza se ha consolidado en los últimos años como una de las provincias líderes en estas acciones , especialmente a través de censos simultáneos que permiten conocer el estado de sus poblaciones silvestres.

Día Mundial del Cóndor: fotos, rol clave en la naturaleza y el "heredero" que conmueve a la cordillera Gentileza Martín Pérez (@cuyo.birding.3)

Además de su rol ambiental, el cóndor posee un profundo valor cultural. Desde tiempos ancestrales fue considerado una figura sagrada para los pueblos andinos y continúa siendo uno de los símbolos más representativos de la cordillera sudamericana.

La historia del pichón que emociona a Mendoza

Entre los motivos que sobran para celebrar este 7 de julio en Mendoza, sobresale la historia de un ejemplar nacido en noviembre de 2025 en el Parque Provincial Tupungato. Porque este pichón está celebrando su primer Día Mundial del Cóndor.

El nacimiento fue considerado un acontecimiento excepcional por especialistas, guardaparques y autoridades ambientales. No solo porque se produjo en uno de los ambientes naturales más importantes para la especie, sino también porque los cóndores tienen una reproducción extremadamente lenta.

Día Mundial del Cóndor: fotos, rol clave en la naturaleza y el "heredero" que conmueve a la cordillera Gentileza: Martín Pérez (@cuyo.birding.3)

Las parejas suelen criar un único pichón cada dos o tres años, lo que convierte a cada nacimiento exitoso en una noticia de enorme relevancia para la conservación.

Hoy, con 7 meses de vida, el joven cóndor continúa creciendo en óptimas condiciones bajo el cuidado de sus padres, en un nido ubicado en plena cordillera mendocina. Su evolución es seguida atentamente por técnicos, investigadores y organizaciones dedicadas a la protección de la fauna silvestre. Y lo hacen por medio de un "monitoreo no invasivo", clave para no alterar su día a día ni su desarrollo.

Según resaltaron desde el Ministerio de Energía y Ambiente, el ejemplar se ha transformado en un símbolo del trabajo conjunto entre organismos públicos, organizaciones ambientalistas y actores privados comprometidos con la conservación.

Un símbolo de esperanza

Si hay algo en lo que coinciden desde el departamento de Fauna Silvestre de Mendoza y los activistas y voluntarios que están trabajando en el monitoreo del "mimado" pichón es en que la historia y actualidad de este joven cóndor representa mucho más que un nacimiento.

Día Mundial del Cóndor: fotos, rol clave en la naturaleza y el "heredero" que conmueve a la cordillera Gentileza Martín Pérez (@cuyo.birding.3)

Su supervivencia demuestra que las estrategias de monitoreo, conservación de hábitats y protección de áreas naturales están dando resultados concretos. También confirma la importancia del Parque Provincial Tupungato como uno de los sitios reproductivos más relevantes para la especie en Mendoza.

La historia cobra todavía más relevancia en un contexto donde el cóndor enfrenta amenazas vinculadas al envenenamiento por cebos tóxicos, la pérdida de hábitat y distintas actividades humanas que afectan sus poblaciones en varios países sudamericanos (entre ellas, los tendidos de cables de alta tensión).

El gigante de los cielos andinos

Con una envergadura que puede superar los 3 metros, el cóndor andino es una de las aves voladoras más grandes del planeta. Capaz de recorrer enormes distancias aprovechando las corrientes térmicas de la cordillera, puede pasar horas planeando sin necesidad de batir sus alas.

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Su figura sigue despertando admiración entre montañistas, turistas y amantes de la naturaleza que tienen la fortuna de observarlo sobrevolando los picos nevados.

Un récord que confirma la importancia de Mendoza

Durante el último verano, Mendoza volvió a convertirse en referencia para la conservación del Cóndor Andino.

En la localidad de La Carrera (Tupungato), fueron observados más de 90 cóndores alimentándose simultáneamente, el mayor registro documentado hasta el momento en Argentina.

Día Mundial del Cóndor: fotos, rol clave en la naturaleza y el "heredero" que conmueve a la cordillera Gentileza Martín Pérez (@cuyo.birding.3)

El hecho fue registrado por una familia que filmó a los ejemplares alimentándose sobre una vaca muerta y posteriormente informó el hallazgo a Fauna Silvestre.

Cómo denunciar caza o dar aviso de emergencias de fauna

Ante la presencia de fauna silvestre herida, casos de caza ilegal o situaciones que representen un riesgo para especies protegidas, estos son los canales oficiales de contacto:

Día Mundial del Cóndor: fotos, rol clave en la naturaleza y el "heredero" que conmueve a la cordillera Gentileza Martín Pérez (@cuyo.birding.3)

• Departamento de Fauna Silvestre (lunes a viernes de 8 a 13): 261 7503417.

• Correo electrónico: [email protected]

• Emergencias (Policía de Seguridad Rural): 911.

• Portal de denuncias: ticketsform.mendoza.gov.ar