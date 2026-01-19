Liberaron al cóndor andino hallado en Valle Grande: es el segundo caso de reinserción de esta temporada

Un cóndor andino juvenil, fue reinsertado exitosamente en su hábitat natural luego de completar su proceso de recuperación y rehabilitación. Se trata del segundo ejemplar liberado esta temporada , en el marco del trabajo sostenido que lleva adelante el Ministerio de Energía y Ambiente con distintas asociaciones como Fundación Cullunche y Fundación BioAndina para la conservación de esta especie emblemática.

Liberaron al cóndor andino que fue hallado en el techo de una casa y ahora regresó a su hábitat

Un cóndor andino fue rescatado en la zona de Valle Grande

El cóndor andino había sido rescatado, tras el aviso de un ciudadano al 911, en la zona de Valle Grande, San Rafael. El ejemplar macho pequeño que se encontraba a unos 60 metros de altura sobre un cerro no podía volar.

La comunicación fue derivada a la Policía Rural Zona Sur, que acudió al luga r, localizó al ejemplar y puso en marcha el protocolo de rescate del Departamento de Fauna.

El cóndor, un macho juvenil, fue trasladado inicialmente a la Delegación de la Subsecretaría de Ambiente en San Rafael, donde recibió las primeras atenciones. Al día siguiente, se coordinó su traslado a la ciudad de Mendoza con la participación de la Fundación SOS Acción Salvaje y personal de la Delegación de Ambiente del Valle de Uco. Posteriormente, el cóndor fue derivado al Centro de Rescate de Fauna Silvestre de la Fundación Cullunche, bajo supervisión de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque.

Allí atravesó su proceso de atención veterinaria, tratamiento y rehabilitación. Una vez obtenida el alta médica, se dispuso su reinserción en la misma zona donde había sido encontrado.

rescate cóndor valle grande Martín Pérez y Gobierno de Mendoza .

Hoy, el ejemplar ya vuela nuevamente en el área de Valle Grande, en San Rafael.

El jefe de Fauna, Adrián Gorrindo, destacó que este caso “es un claro ejemplo de cómo el trabajo articulado entre organismos públicos, fuerzas de seguridad, organizaciones civiles y ciudadanía permite coordinar acciones eficaces para la conservación de la biodiversidad mendocina”.

Rescate cóndor hallado en Tunuyán

Meses atrás, una hembra adulta fue asistida. El ave, que alcanza hasta 3 metros con las alas extendidas, quedó imposibilitada de volar sobre el techo de una vivienda rural en la Villa los Árboles de Villegas.

La familia Obredor oyó ruidos extraños en el techo de su casa y se activó un protocolo de rescate. El ejemplar fue derivado en el acto al Ecoparque de Mendoza, donde se realizó una evaluación clínica completa, incluyendo análisis de laboratorio, estudios radiográficos y controles sanitarios.

Los profesionales constataron un buen estado general, con condición corporal óptima y un peso acorde para una hembra adulta silvestre.

Condor Toma carrera y despliega alas. Gentileza Prensa Gobierno de Mendoza

Luego de completar su recuperación, fue liberada la Reserva Natural Manzano Histórico .

cóndor

Cómo dar aviso de la presencia de un cóndor herido

El cóndor andino (Vultur gryphus), es una especie protegida y amenazada en Mendoza. Cumple un rol esencial en los ecosistemas de montaña al actuar como regulador natural, alimentándose de animales muertos.

Su conservación en Mendoza es política de Estado y se sustenta en el trabajo articulado entre organismos públicos, instituciones científicas y organizaciones civiles.

Las acciones de preservación se desarrollan mediante la coordinación entre la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque y la Dirección de Áreas Protegidas del Ministerio de Energía y Ambiente, junto a la Fundación Bioandina Argentina, Fundación Cullunche, SOS Acción Salvaje, Reserva Natural Villavicencio, Ecoparque Buenos Aires, Natura Argentina, equipos veterinarios y voluntarios especializados.

En caso de avistar un cóndor herido (u otro ejemplar de fauna silvestre), las personas deben contactarse al Departamento de Fauna Silvestre al +5492617503417 (de lunes a viernes, de 8 a 13), o al mail [email protected]

contactos fauna

También se puede dar aviso al 911 (Policía Rural).