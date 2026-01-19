19 de enero de 2026 - 19:01

Liberaron al cóndor andino hallado en Valle Grande: es el segundo caso de reinserción de esta temporada

Luego de completar su proceso de rehabilitación, el ejemplar se encuentra en su hábitat natural en el área de Valle Grande, en San Rafael.

El cóndor andino, rescatado en la zona de Valle Grande, volvió a su hábitat.&nbsp;

El cóndor andino, rescatado en la zona de Valle Grande, volvió a su hábitat. 

Foto:

Martín Pérez y Gobierno de Mendoza .
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un cóndor andino juvenil, fue reinsertado exitosamente en su hábitat natural luego de completar su proceso de recuperación y rehabilitación. Se trata del segundo ejemplar liberado esta temporada, en el marco del trabajo sostenido que lleva adelante el Ministerio de Energía y Ambiente con distintas asociaciones como Fundación Cullunche y Fundación BioAndina para la conservación de esta especie emblemática.

Leé además

Segundo rescate de cóndor andino en la semana. Se destaca la importancia del aviso ciudadano para la protección de la fauna nativa.

Un cóndor andino fue rescatado en la zona de Valle Grande

Por Redacción Sociedad
Liberaron al cóndor andino que fue hallado en el techo de una casa y ahora regresó a su hábitat

Liberaron al cóndor andino que fue hallado en el techo de una casa y ahora regresó a su hábitat

Por Gisel Guajardo

La comunicación fue derivada a la Policía Rural Zona Sur, que acudió al lugar, localizó al ejemplar y puso en marcha el protocolo de rescate del Departamento de Fauna.

El cóndor, un macho juvenil, fue trasladado inicialmente a la Delegación de la Subsecretaría de Ambiente en San Rafael, donde recibió las primeras atenciones. Al día siguiente, se coordinó su traslado a la ciudad de Mendoza con la participación de la Fundación SOS Acción Salvaje y personal de la Delegación de Ambiente del Valle de Uco. Posteriormente, el cóndor fue derivado al Centro de Rescate de Fauna Silvestre de la Fundación Cullunche, bajo supervisión de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque.

Allí atravesó su proceso de atención veterinaria, tratamiento y rehabilitación. Una vez obtenida el alta médica, se dispuso su reinserción en la misma zona donde había sido encontrado.

rescate cóndor valle grande

Hoy, el ejemplar ya vuela nuevamente en el área de Valle Grande, en San Rafael.

El jefe de Fauna, Adrián Gorrindo, destacó que este caso “es un claro ejemplo de cómo el trabajo articulado entre organismos públicos, fuerzas de seguridad, organizaciones civiles y ciudadanía permite coordinar acciones eficaces para la conservación de la biodiversidad mendocina”.

Rescate cóndor hallado en Tunuyán

Meses atrás, una hembra adulta fue asistida. El ave, que alcanza hasta 3 metros con las alas extendidas, quedó imposibilitada de volar sobre el techo de una vivienda rural en la Villa los Árboles de Villegas.

La familia Obredor oyó ruidos extraños en el techo de su casa y se activó un protocolo de rescate. El ejemplar fue derivado en el acto al Ecoparque de Mendoza, donde se realizó una evaluación clínica completa, incluyendo análisis de laboratorio, estudios radiográficos y controles sanitarios.

Los profesionales constataron un buen estado general, con condición corporal óptima y un peso acorde para una hembra adulta silvestre.

Condor
Toma carrera y despliega alas.

Toma carrera y despliega alas.

Luego de completar su recuperación, fue liberada la Reserva Natural Manzano Histórico .

cóndor

Cómo dar aviso de la presencia de un cóndor herido

El cóndor andino (Vultur gryphus), es una especie protegida y amenazada en Mendoza. Cumple un rol esencial en los ecosistemas de montaña al actuar como regulador natural, alimentándose de animales muertos.

Su conservación en Mendoza es política de Estado y se sustenta en el trabajo articulado entre organismos públicos, instituciones científicas y organizaciones civiles.

Las acciones de preservación se desarrollan mediante la coordinación entre la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque y la Dirección de Áreas Protegidas del Ministerio de Energía y Ambiente, junto a la Fundación Bioandina Argentina, Fundación Cullunche, SOS Acción Salvaje, Reserva Natural Villavicencio, Ecoparque Buenos Aires, Natura Argentina, equipos veterinarios y voluntarios especializados.

En caso de avistar un cóndor herido (u otro ejemplar de fauna silvestre), las personas deben contactarse al Departamento de Fauna Silvestre al +5492617503417 (de lunes a viernes, de 8 a 13), o al mail [email protected]

contactos fauna

También se puede dar aviso al 911 (Policía Rural).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nació un cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato

Nació un cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato: las imágenes del pichón

Por Redacción Sociedad
La Policía rescató a un carpincho que circulaba por la zona de Aeroparque Jorge Newbery. 

Encontraron un carpincho en Aeroparque: fue rescatado y trasladado al Ecoparque

Por Redacción Sociedad
Los Caligaris en estado festival: potencia escénica, humor y música sin respiro durante más de una hora y media.

Los Caligaris hicieron vibrar Junín en el Encuentro de las Naciones 2026

Por Celeste Laciar
El Hospital Regional de San Martín, primer hospital del interior de la provincia de Mendoza. Foto de 1918. 

Se abrió un debate por la demolición de la ex Comisaría 12 por su valor como patrimonio histórico de San Martín

Por Enrique Pfaab