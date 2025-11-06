Un cóndor andino fue rescatado en la zona de Valle Grande

Un cóndor andino juvenil fue rescatado en la zona de Valle Grande , San Rafael, gracias al aviso de un ciudadano. El ejemplar macho pequeño que se encontraba a unos 60 metros de altura sobre un cerro no podía volar y fue hallado tras un alerta al 911.

El aviso fue derivado a la Policía Rural Zona Sur, que acudió al sitio, localizó al ave y activó el protocolo correspondiente para su recuperación.

En el operativo de rescate y traslado participaron la Policía Rural junto con el personal de Biodiversidad y Ecoparque, Fundación SOS Acción Salvaje y Fundación Cullunche.

El ave fue trasladada a la Delegación de la Subsecretaría de Ambiente en San Rafael, donde recibió las primeras atenciones. A la mañana siguiente, se coordinó el traslado hacia la ciudad de Mendoza con la participación de la Fundación SOS Acción Salvaje y personal de la Delegación de Ambiente del Valle de Uco.

El cóndor fue derivado al Centro de Rescate de Fauna Silvestre de la Fundación Cullunche, bajo supervisión de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque.

Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque, señaló que el estado del cóndor juvenil será evaluado en los próximos días: “El pronóstico es reservado hasta obtener los resultados de los estudios clínicos. Como parte del protocolo nacional de conservación, se enviarán muestras a la Fundación Bioandina Argentina para identificar posibles causas que hayan afectado su capacidad de vuelo”.

Haudet subrayó la importancia del aviso de la ciudadanía para la protección de la fauna nativa: “Cada comunicación inmediata permite intervenir a tiempo y aumenta las posibilidades de recuperación de los ejemplares”.

Segundo rescate de la semana

Este caso se suma al ocurrido el pasado lunes en Tunuyán, donde una hembra adulta fue asistida. El ave, que alcanza hasta 3 metros con las alas extendidas, quedó imposibilitada de volar sobre el techo de una vivienda rural en la Villa los Árboles de Villegas.

La familia Obredor oyó ruidos extraños en el techo de su casa y se activó un protocolo de rescate y traslado. El ejemplar fue derivado en el acto al Ecoparque de Mendoza.

Cóndor 2

El rol del ave en la naturaleza

El cóndor andino (Vultur gryphus) es una especie protegida y amenazada en Mendoza. Cumple un rol esencial en los ecosistemas de montaña al actuar como regulador natural, alimentándose de animales muertos.

Su conservación en Mendoza es política de Estado y se sustenta en el trabajo articulado entre organismos públicos, instituciones científicas y organizaciones civiles.

Las acciones de preservación se desarrollan mediante la coordinación entre la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque y la Dirección de Áreas Protegidas del Ministerio de Energía y Ambiente, junto a la Fundación Bioandina Argentina, Fundación Cullunche, SOS Acción Salvaje, Reserva Natural Villavicencio, Ecoparque Buenos Aires, Natura Argentina, equipos veterinarios y voluntarios especializados.

En caso de avistar un cóndor herido (u otro ejemplar de fauna silvestre), las personas deben contactarse al Departamento de Fauna Silvestre al +5492617503417 (de lunes a viernes, de 8 a 13), o al mail [email protected]