Vendimia 2026: el Gobierno confirmó el Acto Central, definió el horario y pidió precaución en los cerros

Hay noches especiales, que tienen "ese no sé qué" ; y es algo que ocurre en cualquier parte del mundo. En Mendoza, una de esas noches es la de la celebración de la Fiesta Nacional de la Vendimia . Y este año, la magia se concentra esta noche, domingo 8 de marzo, en el teatro griego Frank Romero Day . Un día después de lo previsto, ya que debería haber sido el sábado , pero las autoridades provinciales decidieron reprogramarla a raíz de las alertas de tormenta . Pero ello no le quita ni opcaca el agregado especial de esta edición y que hace que Mendoza se vista más de gala que de costumbre: la Vendimia 2026 es la edición 90 de esta emblemática y tradicional fiesta mendocina , aquella que rinde culto al vino, sus trabajadores y su industria y que, además, es una mezcla de expectativa, orgullo y memoria compartida.

Alejandrina, reina nacional de la Vendimia 2025: "No soy la misma que salí de Capdeville, he crecido mucho"

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 vuelve a reunir a decenas de miles de mendocinos y turistas en el teatro ubicado en el piedemonte mendocino para celebrar su edición 90. Bajo el nombre “90 cosechas de una misma cepa” , el espectáculo central de Vendimia 2026 promete recorrer la historia de una celebración que, desde hace casi un siglo, se convirtió en una de las expresiones culturales más importantes de la Argentina .

Además, el cierre de esta noche de domingo llegará con una nueva coronación, la de la reina y virreina nacional de la Vendimia 2026 , quienes sucederán en las coronas a Alejandrina Funes y Sofía Perfumo , respectivamente.

Vendimia 2026: Mendoza se viste de gala y esta noche elegirá a su reina 90 en una fiesta histórica

Pero la Vendimia es mucho más que un espectáculo o una simple coronación. Para Mendoza, la Vendimia es un espejo donde el pueblo se mira cada año para recordar de dónde viene y hacia dónde quiere ir . Por esto mismo, mendocinos, mendocinas, turistas: pasen, la mesa está servida (y, por supuesto, ¡con buen vino!)

El Gobierno de Mendoza informó que el Acto Central de la fiesta se llevará a cabo desde las 21, "hora en el que se dará inicio al espectáculo de la Fiesta de la Vendimia". A su vez, lanzó ciertas recomendaciones y precauciones para tener en cuenta durante el acto.

Se pide suma precaución para aquellos que quieran asistir a los cerros

para aquellos que quieran asistir a los cerros Se sugiere llevar calzado adecuado, paraguas o pilotos y abrigo.

Finalmente, anticipó que "en caso de tener algún cambio de último momento en los pronósticos, "se comunicará inmediatamente", informó el Gobierno provincial.

Una tradición que late en el corazón mendocino y en los brindis

La Vendimia es mucho más que una fiesta. A nivel productivo, es el cierre simbólico de un ciclo que comienza en los viñedos, con el trabajo silencioso de miles de manos que cuidan la vid durante todo el año. Sobre todo en Mendoza, donde la vitivinicultura es uno de los principales motores productivos y económicos.

La edición 2026 de la Fiesta Nacional de la Vendimia tiene un valor especial: se cumplen 90 años de la primera celebración vendimial, aquella que en 1936 marcó el inicio de una tradición -con la coronación de Delia Larrive Escudero incluida- y que, desde entonces, no deja de crecer como emblema cultural de Mendoza.

Vino Vendimia 2026: Mendoza se viste de gala y esta noche elegirá a su reina 90 en una fiesta histórica Archivo

Lo de esta noche -el acto central- será la coronación (¡valga el término!) de todo un proceso que comenzó en noviembre del año pasado con la coronación de todas las reinas departamentales y que incluyó más de 40 actividades. A las fiestas de cada departamento se le sumaron festivales musicales, ferias culturales y celebraciones populares que fueron construyendo el clima vendimial en toda la provincia.

La Vendimia 2026 en escena: un viaje por nueve décadas de historia

El espectáculo central de este año ha sido bautizado como “90 cosechas de una misma cepa”. Según adelantaron sus creadores -el director, Pablo Perri y la guionista, Silvia Moyano- la puesta en escena de este año propone un recorrido simbólico por las nueve décadas de Vendimia.

La historia se apoya en una idea tan simple como potente: la “cepa del pueblo”, una metáfora que representa la identidad mendocina y su capacidad de renovarse con el paso del tiempo. Después de todo, como dicen quienes saben de vinos, el paso del tiempo los mejora cada vez más. Aunque es fundamental una buena guarda, que es lo que plantea este espectáculo llevado a la identidad vendimial mendocina.

Vendimia 90 a

En cuanto a la puesta en escena en sí, plantea regreso de dos figuras clave en la creación de la fiesta. Por un lado, el exgobernador Guillermo Cano y por el otro el ministro Frank Romero Day, quienes impulsaron la institucionalización de la celebración en la década del 30.

En la historia, ambos “espíritus” vuelven al presente para descubrir cómo aquella idea inicial se transformó en una fiesta gigantesca que hoy emociona a generaciones enteras (de mendocinos y foráneos).

A través de tres actos, once cuadros, dos aperturas y un epílogo -según adelanta la sinopsis del acto central-, el espectáculo recorrerá momentos fundamentales de la historia vendimial. Entre ellos sobresalen el trabajo en la viña, el aporte de los inmigrantes, la construcción del teatro griego y la evolución cultural de Mendoza.

Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendiimia 2025 El público "brilla" en las gradas del teatro giego Frank Romero Day. Los Andes / Delfina Álvarez

Pero, además, la narración también recuperará imágenes icónicas que quedaron en la memoria colectiva, como el la danza sobre el agua, los pisos iluminados o el tradicional gaucho brindando.

Una celebración que es más que una simple noche

Aunque el acto central es el momento más esperado, la Vendimia no comienza ni termina en una sola noche. En la previa ya transcurrieron los más de 40 festejos mencionados, que se multiplican si -además- se suman las vendimias distritales que realiza cada departamento para definir a las candidatas a la corona departamental.

También está la Bendición de los Frutos, ceremonia interreligiosa que abre oficialmente el calendario vendimial y que este año se realizó en Lavalle el viernes 27 de febrero. Durante este acto ecuménico se agradece por el vino nuevo y se pide por la cosecha futura.

Vendimia 90 b

Luego llegan los desfiles tradicionales que convierten a Mendoza en un gran escenario al aire libre. El primero de ellos es la Vía Blanca de las Reinas, realizada el viernes por la noche en las calles del centro y que volvió a reunir a miles de personas que salieron a ver el desfile de las 18 representantes departamentales sobre carros alegóricos iluminados.

En tanto, durante la mañana del sábado se celebró el tradicional Carrusel vendimial, aquel desfile icónico que volvió a llenar las vías mendocinas con los carros de las reinas, junto a centros tradicionalistas, colectividades, murgas, agrupaciones gauchas y comparsas que celebran la diversidad cultural de la provincia.

La "gran noche, gran": el acto central, la elección de la reina y el cierre de Luciano Pereyra

Pero la noche mágica de la Vendimia 2026 -reprogramada- es la de esta noche. A partir de las 21, el Teatro Griego Frank Romero Day será el escenario de la gran celebración y que cerrará con la coronación de la soberana nacional número 90.

En total, 750 artistas en escena darán vida a “90 cosechas de una misma cepa”, una propuesta que busca combinar tradición e innovación para contar la historia de la Vendimia desde una mirada contemporánea, sin olvidar las raíces históricas, pero siempre mirando al futuro.

Mendoza celebró la Bendición de los Frutos 2026 La reina nacional de la Vendimia 2025, Alejandrina Funes, y la virreina, Sofía Perfumo estuvieron presentes en la celebración de la Bendición de los Frutos 2026. Gobierno de Mendoza

Antes del inicio del show de esta noche, los asistentes podrán disfrutar de la previa musical con artistas mendocinos como Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo.

Y luego del acto central y de la coronaciòn de las sucesoras de Alejandrina Funes y Sofìa Perfumo (reina y virreina nacional de la Vendimia, respectivamente) el broche de oro estara a cargo de Luciano Pereyra. Si bien en la planificación inicial de la Vendimia 90 no estaba previsto que el cantautor se presentase la misma noche de la elecciòn de las soberanas, la reprogramaciòn de la noche del sàbado derivò en este inesperado cronograma.

Lunes, martes y miércoles; los cambios en las repeticiones

La noche de repetición del acto central de la Vendimia 2026, programada inicialmente para hoy, domingo 8 de marzo, también en el Frank Romero Day- pasò para el miércoles 11 de marzo.

Será a partir de las 20 y aunque no estará Luciano Peryra, además de la puesta en escena de "90 cosechas de una misma cepa", se presentarán las Hermanas Abraham, el cantautor Sebastián Garay y a la banda musical Batos.

En tanto, el lunes 9 y martes 10 de marzo no habrá cambios en la grilla, por lo que habrá acción también en el Frank Romero Day con dos jornadas dedicadas exclusivamente a la música (sin repetición del espectáculo central de la fiesta).

Artistas en Vendimia 2026: Luciano Pereyra, Chaqueño Palavecino, Abel Pintos y Euge Quevedo y la LBC Artistas en Vendimia 2026: Luciano Pereyra, Chaqueño Palavecino, Abel Pintos y Euge Quevedo y la LBC

El lunes 9, en el escenario están presentes el Chaqueño Palavecino, La Repandilla, Magui Olave y Desakata2, a quienes se sumará Eugenia Quevedo con la Banda de Carlitos para aportar ritmo de cumbia, cuarteto y ambiente tropical.

El martes 10 de marzo, en tanto, será el turno de Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.

Las 18 candidatas a Reina Nacional de la Vendimia 2026

Estas son las 18 soberanas departamentales y que buscarán quedarse con la corona y cetro nacional 2026 esta noche.

San Carlos: Virginia Gómez Coronel.

San Carlos Reina Vendimia 2026 San Carlos: Virginia Gómez Coronel.

Guaymallén: Victoria Segura.

Guaymallèn Reina Vendimia 2026 Guaymallén: Victoria Segura.

Luján de Cuyo: Javiera Bravo.

Lujàn Reina Vendimia 20206 Luján de Cuyo: Javiera Bravo.

San Martín: Lucía Valentina Rosalez.

San Martìn Reina Vendimia 2026 San Martín: Lucía Valentina Rosalez.

Malargüe: Priscila Arroyo.

Malaergüe Reina Vendimia 2026 Malargüe: Priscila Arroyo.

Junín: Mara Valentina Lizana Muñoz.

Junin Reina Vendimia 2026 Junín: Mara Valentina Lizana Muñoz.

San Rafael: Azul Antolínez.

San rafael Reina Vendimia 2026 San Rafael: Azul Antolínez.

Rivadavia: Brunela Julián.

Rivadavia Reina Vendimia 2026 Rivadavia: Brunela Julián.

Las Heras: Chiara Baciocchi.

Las Heras Reina Vendimia 2026 Las Heras: Chiara Baciocchi.

General Alvear: Mariana Belén Perra Cucatto.

Alvear Reina Vendimia 2026 General Alvear: Mariana Belén Perra Cucatto.

Maipú: Julieta Crespi.

Maipu Reina Vendimia 2026 Maipú: Julieta Crespi.

Tunuyán: Agustina Giacomelli.

Tunuyàn Reina Vendimia 2026 Tunuyán: Agustina Giacomelli.

La Paz: Ana Laura Roza.

La Paz Reina Vendimia 2026 La Paz: Ana Laura Roza.

Ciudad de Mendoza: María Celeste Sammartino.

Placas Feed 2026 (27).jpg Reina Vendimia 20206 Ciudad de Mendoza: María Celeste Sammartino.

Tupungato: Micaela Galdame.

Tupungato Reina Vendimia 2026 Tupungato: Micaela Galdame.

Santa Rosa: Malena Agustina Demateis.

Santa Rosa Reina Vendimia 20206 Santa Rosa: Malena Agustina Demateis.

Godoy Cruz: Martina Rocío Arenas.

Godoy Cruz Reina Vendimia 2026 Godoy Cruz: Martina Rocío Arenas.

Lavalle: Micaela Canselmo.