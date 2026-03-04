La corona volvió a casa: emotivo homenaje en San Carlos a Nuri Donnantuoni, la reina que trascendió su tiempo

Con el cielo celeste y despejado, una brisa suave envolvió la mañana. En la explanada de la Municipalidad de San Carlos , la imagen de la Reina Nacional de la Vendimia 2005 se erigía como punto de encuentro. Bajo un clima cálido que parecía anticiparlo todo, la voz del locutor irrumpió y dio inicio al acto: la entrega oficial a la familia de Nuri Donnantuoni de la corona departamental que lució antes de convertirse en Reina Nacional.

El homenaje y reconocimiento se realizó en el marco de los 90 años de la Vendimia. La ceremonia estuvo encabezada por el subsecretario de Cultura , Diego Gareca , y el intendente de San Carlos, Dr. Alejandro Morillas . Contó además con la presencia de la familia, allegados y vecinos de la recordada reina, así como de Alejandrina Funes y Sofía Perfumo, actuales reinas nacionales; y de otras soberanas que, al igual que Nuri Donnantuoni, representaron al distrito de Pareditas .

Entre ellas, Sandra Martelossi, quien fue coronada Reina Departamental de San Carlos y posteriormente Reina Nacional de la Vendimia en 1987; y las reinas distritales —más tarde virreinas nacionales— Romina Méndez Pattaro, en 2017, y Rocío Neila, en 2024. También participaron los integrantes del equipo que acompañó a Nuri durante su candidatura.

La corona dejó de utilizarse en 2009 y permaneció durante más de seis años bajo la guarda de la Subsecretaría de Cultura. Su restauración estuvo a cargo del orfebre Nicolás Lara, quien incorporó un detalle simbólico y especial: la pieza lleva ahora cuatro letras, Nuri. Así, además de quedar inscripto en la historia de la Vendimia, su nombre quedó grabado en la corona para siempre.

Diego Gareca remarcó que no se puede pensar la Vendimia sin Nuri, destacando que la restitución de la corona es un gesto cargado de amor, identidad y memoria colectiva para todo el pueblo mendocino.

Por su parte, Alejandro Morillas, subrayó el orgullo por la reina que supo ganarse el afecto de todo el departamento. “Nuri fue una mujer que dejó una huella imborrable en su pueblo y nos representó con carisma y compromiso”, expresó, reafirmando que seguirá siendo “la reina de San Carlos por siempre” y adelantando que el municipio continuará trabajando para preservar su memoria.

La familia, el legado

En el acto estuvieron presentes la mamá y la hermana de Nuri. “No creo que alcance a llegar porque estoy en la finca”, comentó Lucas Donnantuoni, el menor de la familia, al ser consultado por este medio. Sin embargo, destacó que el reconocimiento le pareció muy significativo.

“A mi hermana le gustaba mucho la Vendimia; le ponía muchas ganas y siempre trataba de dar lo mejor. Amaba esto”, expresó.

Visiblemente emocionada, Luisa Berón recibió la corona de su hija.

Por su parte, Nerea expresó: “Es muy difícil ocultar las emociones. Para nosotros es muy movilizante… Si bien convivimos con los recuerdos de Nuri, exponerlos en público es difícil porque si bien ella era una figura reconocida, nosotros resguardamos en la intimidad muchas cuestiones”. Y agregó: “Fue realmente conmovedor volver a ver esa corona y recordar cuando la tenía en sus manos”.

Luisa Berón Nuri Donnantuoni Luisa Berón, madre de Nuri, emocionada durante el acto de entrega del atributo vendimial. Gentileza Municipalidad de San Carlos

Nuri Donnantuoni Nuri, en una imagen tomada por Nerea. La única que, según cuenta, logró tomar durante el acto. Gentileza Nerea Donnantuoni

En cuanto a la preservación, comentó: “Antes de enterarnos de este reconocimiento, nosotros estábamos trabajando en un proyecto para exponer objetos personales y de Vendimia”. Y adelantó que el lugar asignado es Tres Esquinas, donde se encuentra la que fue la última casa de Nuri.

La reina y la trabajadora

Nuri Donnantuoni cursaba el segundo año de Escribanía cuando representó a Pareditas y luego fue coronada Reina de San Carlos. En 2005 se consagró Reina Nacional de la Vendimia, en una edición titulada “Vendimia de la Tierra Madre”. Hoy, 21 años después, la corona que portó regresó al lugar de su querencia.

Sobre su reinado Nerea, cuenta:

“Nuri lo disfrutó mucho, pero sobre todo lo tomó como un trabajo con mucha responsabilidad, entonces fue reina los 365 días del año. Y trató de llegar a un evento de cientos de personas, como a los más pequeños donde la esperaban pocos. Cuidó los atributos y la función de la reina hasta después de entregar su corona”.

El distrito al que representó es reconocido a nivel mundial por el cultivo de orégano. Una producción que Nuri conocía bien de cerca:

“Al ser hija de un productor, sabía de procesos, sacrificios, constancia y esfuerzos. Sin dejar de lado que su función también era promocionar a la provincia ”, agrega.

Es que Nuri, junto a sus hermanos, ayudaba en las tareas de producción y administración, un legado que hoy continúan Nerea y Lucas tras el fallecimiento de su padre, Aldo.

“Ella nunca quiso irse a vivir a otro lugar lejos de mi papá y las fincas. Tenía muy claro que este era su lugar. La mayoría conoce a la Nuri vestida de reina con atributos, pero la Nuri puertas adentro manejaba tractores y cuidaba la chacra como cualquier productor. Era muy feliz con las tareas de la finca ”

Nuri falleció el 11 de febrero de 2015, a raíz de un accidente automovilístico en la Ruta 40. Desde ese día es recordada como una de las soberanas más queridas de la historia. Su muerte conmocionó a San Carlos y a todo Mendoza.

El Intendente lo confirma: “uno habla de Nuri y es recordar con orgullo a una reina que nos representó como departamento y también dejó muy bien parada a la mujer sancarlina”; destacó además el afecto que despertó en los mendocinos: “El amor que tuvo la Nuri nuestra ”, reflejo del lugar que ocupa, aún hoy, en el corazón de su pueblo.

El público aplaude, conmovido. El locutor -quien vivió de cerca el reinado de Nuri- pronuncia las palabras finales:

La corona está en casa y la reina en el cielo La corona está en casa y la reina en el cielo