Cuatro heridos tras un vuelco en San Carlos

El vehículo volcó en la zona de Tres Esquinas y sus cuatro ocupantes sufrieron traumatismos; una mujer fue trasladada con fractura de clavícula al hospital. El conductor dio negativo en el test de alcoholemia.

La víctima es menor de edad y se encuentra internada en el Hospital Scaravelli de Tunuyán

Un siniestro vial con personas lesionadas se registró ayer a las 17:30 en la intersección de Carril Casas Viejas y calle La Cancha, en la zona de Tres Esquinas, San Carlos.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 18°, el hecho fue alertado a través de un llamado al 911. Al arribar al lugar, efectivos constataron el vuelco de un Renault Sandero que circulaba de norte a sur, conducido por un hombre de 47 años, identificado como J. A. R., quien iba acompañado por otras tres personas.

Como consecuencia del accidente, tanto el conductor como sus acompañantes sufrieron diversos traumatismos. Una de las ocupantes, J. E. G. C. (45), presentó una fractura de clavícula y fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que dispuso su traslado, junto al resto de los heridos, al Hospital Scaravelli para una mejor evaluación médica.