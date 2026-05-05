Entre bodegas y campo: lanzan al turismo "Camino de Indias", el nuevo circuito de aromáticas en San Carlos

San Carlos suma un nuevo hito a su propuesta para el turismo con el lanzamiento de Camino de Indias , un circuito diseñado para poner en valor la producción de plantas aromáticas de la región junto a la oferta de bodegas .

La iniciativa, que suma valor agregado a Mendoza, es impulsada por productores locales de la Sociedad Rural de San Carlos . Surge tras un logro histórico: la obtención de la Indicación Geográfica (IG) para el orégano sancarlino , el único en el mundo en contar con este sello de distinción.

Este nuevo recorrido invita a los visitantes a sumergirse en una experiencia que combina tres pilares del saber hacer local: bodegas, almazaras (aceiteras) y campos de cultivo. La propuesta busca diversificar la oferta del Valle de Uco, conectando la tierra con la cultura y la tradición productiva de la zona.

El nombre Camino de Indias no es azaroso. Remite a las antiguas rutas comerciales que facilitaron el intercambio de mercancías, saberes y tradiciones entre continentes. Aunque la presencia de estas rutas no fue central en el actual territorio argentino, diversos caminos conectaban puntos estratégicos como Potosí con Buenos Aires y rutas hacia Chile.

Bajo esta premisa simbólica, el circuito busca rescatar esa esencia de intercambio cultural y comercial, integrando los emprendimientos de aromáticas en un relato que une el pasado histórico con el presente productivo de Mendoza.

San Carlos: tierra de aromas y bodegas

El departamento de San Carlos posee condiciones agroclimáticas excepcionales. La amplitud térmica de la región resulta el aliado ideal para el desarrollo de cultivos como:

Lavanda

Tomillo

Albahaca

Romero

Orégano (el emblema local)

Esta tradición productiva cuenta con más de cinco décadas de historia y está profundamente arraigada en la identidad de su gente. De hecho, en la zona de Pareditas se celebraba históricamente la Fiesta del Orégano, y actualmente funciona allí una sede del INTA especializada en este tipo de cultivos.

FF Orégano

Con el Camino de Indias, San Carlos no solo ofrece un recorrido sensorial por sus campos perfumados, sino que consolida un modelo de turismo rural que integra la excelencia de sus vinos y aceites de oliva con el valor agregado de sus especias únicas.

San Carlos produce el 80% del orégano argentino

Entre el 80% y el 85% del orégano que se consume en Argentina proviene de Mendoza, un dato clave que respaldó la obtención de la IG. “No es un dato menor”, señala Gonzalo Appiolaza, de la firma Mardegan. Si bien provincias como Córdoba, San Juan y Salta también producen aromáticas de calidad, lo hacen en menor escala.

Actualmente, el orégano argentino se exporta principalmente a Brasil, seguido por Paraguay y Chile. A su vez, el mercado local recibe producto importado desde Perú, generalmente de menor calidad.

Por qué es importante el reconocimiento que recibió San Carlos

La certificación de Indicación Geográfica reconoce un sello de calidad con identidad propia. Garantiza estándares de calidad, origen y elaboración. En Mendoza, es el segundo alimento en obtener este reconocimiento —después del aceite de oliva— y, a nivel nacional, el número 19.

El Orégano de San Carlos se convierte además en la segunda aromática del país en lograr esta certificación, consolidando su posicionamiento en el mercado. La primera fue el pimentón de los valles Calchaquíes.

La historia e identidad para el turismo

El cultivo del orégano en la región tiene raíces que se remontan a casi dos siglos, impulsado por pequeños productores familiares. Durante años, la producción fue mayormente artesanal, con procesos rudimentarios y comercialización a granel. Esto facilitaba prácticas como el fraccionamiento en otras regiones o la mezcla con productos importados de menor calidad.

orégano Logro histórico para San Carlos: obtuvo la Indicación Geográfica (IG) para el orégano sancarlino, el único en el mundo en contar con este sello de distinción. Foto: Gentileza

A partir de 2010, el sector inició un proceso de transformación: incorporación de tecnología, riego por goteo, cosecha mecanizada, mejoras en limpieza y selección genética, además del surgimiento de marcas locales.

El punto de inflexión llegó en 2020, cuando la necesidad de combatir adulteraciones en el mercado impulsó el camino hacia la certificación. En 2025, mediante la Resolución Nacional 28, se reconoció oficialmente la IG, y en 2026 comenzaron a circular los primeros productos certificados.

Originario de la región mediterránea, el orégano tiene registros de uso desde la antigua Grecia. Su llegada a América se dio con los primeros colonos, pero fue con las corrientes inmigratorias que se consolidó en zonas áridas de Argentina como Córdoba, San Juan, San Luis y la precordillera mendocina.

Hoy, junto al tomillo y el romero, integra el grupo de aromáticas de importancia productiva en el país.