Informe del Mendoza Bureau: el turismo de reuniones genera hasta USD 420 millones en Mendoza

El Mendoza Bureau dio a conocer un informe sobre la actualidad y proyección del turismo de reuniones en Mendoza , en un encuentro con el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu. El objetivo es consolidar a la provincia como sede competitiva para congresos, ferias y eventos tanto nacionales como internacionales.

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El documento pone el foco en el impacto económico y productivo del sector, que se posiciona como un motor de desarrollo regional. Entre los datos más relevantes, se destaca que el turista de reuniones tiene un gasto superior al de ocio y genera un fuerte derrame en distintas actividades vinculadas al turismo.

El informe presentado por el Mendoza Bureau detalla cifras que reflejan la importancia estratégica del sector. Según los datos expuestos, el turista de reuniones gasta un 35% más que el turista de ocio , mientras que el 40% regresa al destino con su familia , ampliando el impacto turístico.

En términos económicos, el documento indica que el gasto directo anual se ubica entre USD 190 y 230 millones , mientras que el impacto económico total alcanza entre USD 330 y 420 millones , contemplando efectos directos e indirectos. Además, el sector genera ingresos fiscales estimados de entre USD 16 y 25 millones anuales .

Los directivos del Mendoza Bureau presentaron un informe al ministro de Producción. De izquierda a derecha, Silvana Biagiotti, Miguel Osimani, Rodolfo Vargas Arizu y Marcelo Rosental.

Durante la presentación, Silvana Biagiotti, secretaria del Mendoza Bureau, remarcó: "El turismo de Reuniones se puede equiparar con sectores económicos, como el de los frutos secos por la cantidad de empleo que genera y recursos económicos, por lo que estamos trabajando para atraer más congresos y eventos nacionales e internacionales".

Por su parte, el ministro Rodolfo Vargas Arizu sostuvo: "Mendoza es la provincia del interior del país más preparada para recibir al turismo de reuniones y eventos", y agregó: "Tenemos capacidad hotelera y de servicios para trabajar fuertemente en este segmento. Además contamos con 208 bodegas con restaurantes y 90 con alojamiento, y personal capacitado que sabe de idiomas y hospitalidad".

Plan estratégico y proyección de crecimiento del sector en Mendoza

De cara a los próximos años, el Mendoza Bureau definió un plan operativo centrado en la captación de nuevos eventos y el fortalecimiento del posicionamiento del destino. Las proyecciones indican que el sector podría alcanzar entre 180.000 y 240.000 asistentes anuales, con un gasto promedio por visitante de entre USD 900 y 1.200.

Entre los ejes principales se destacan la estrategia digital y comunicacional, la postulación a congresos y ferias internacionales, y el desarrollo de productos específicos como las bodas de destino. También se prioriza la consolidación del Observatorio de Turismo de Reuniones y la medición de resultados mediante indicadores KPI.

Biagiotti enfatizó la necesidad de articulación entre sectores: "El trabajo articulado entre el sector público y privado aparece como una condición fundamental para atraer más eventos y generar nuevas oportunidades para la provincia".

Con ventajas como la conectividad, la infraestructura de primer nivel, la oferta gastronómica y vitivinícola, y su ubicación estratégica, Mendoza busca afianzarse como uno de los destinos líderes en turismo de reuniones en Argentina y la región.

Infraestructura, datos y organización: las claves que sostienen el crecimiento del sector

El desarrollo del turismo de reuniones en Mendoza también se apoya en indicadores concretos y en una estructura organizativa consolidada. Según el Observatorio de Turismo de Reuniones 2024-2025, se registraron 541 reuniones, con 41.922 asistentes, una duración promedio de 1,47 días y un promedio mensual de 10.415 participantes, cifras que reflejan el movimiento sostenido de la actividad.

A nivel global, el informe señala que el 72% de las reuniones asociativas son de menos de 500 participantes, un segmento en el que Mendoza tiene ventajas por su escala operativa, conectividad e infraestructura. Esto le permite competir con otros destinos y captar eventos de manera constante durante todo el año.

En este esquema, el Mendoza Bureau - integrado por 44 socios vinculados a hoteles, bodegas, agencias, transporte y servicios tecnológicos - cumple un rol central en la articulación del sector. La nueva comisión directiva 2026-2028, encabezada por Miguel Osimani y Marcelo Rosental, apunta a fortalecer la captación de eventos y sostener el crecimiento con una planificación estratégica y un presupuesto equilibrado.