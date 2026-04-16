Turismo de reuniones: Mendoza Bureau firmó un convenio con Ciudad de Mendoza y Maipú

El Mendoza Bureau , la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la Municipalidad de Maipú firmaron este jueves un convenio de cooperación para potenciar el turismo de reuniones . El acto se realizó en el salón Los Cerros del Hotel Hilton Mendoza, pasadas las 11.00, con la presencia de autoridades, empresarios y referentes del sector.

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El acuerdo establece una estrategia conjunta entre el sector público y privado para atraer congresos, convenciones y eventos, con impacto directo en la economía local. En ese marco, el presidente del Mendoza Bureau, Miguel Osimani, sostuvo: “ hoy estamos sentados con ambos municipios, lo cual está imprimiendo un carácter a esto de compromiso y de voluntad por nuestro destino ” y remarcó que “ con la firma de estos convenios, damos un paso firme realmente para poder avanzar en este objetivo ”.

Por su parte, el intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, afirmó: “ la firma de un convenio, un compromiso y una voluntad de trabajar en conjunto, eso es lo que necesita Mendoza ”, mientras que el jefe comunal de Maipú, Matías Stevanato, destacó: “ cuando tenemos la posibilidad de generar esta sinergia entre el sector público y el sector privado, los beneficios se multiplican para nuestra provincia ”.

El convenio firmado apunta a desarrollar el turismo de reuniones , un segmento que incluye congresos, convenciones, ferias y viajes corporativos. Este tipo de turismo tiene un impacto directo en distintos sectores de la economía, ya que moviliza servicios como hotelería, gastronomía, transporte y comercio, y además permite sostener actividad durante todo el año.

En términos concretos, el acuerdo establece que las partes trabajarán en la promoción del destino, la captación de eventos nacionales e internacionales y la mejora de la infraestructura y los servicios. También se prevé avanzar en capacitaciones, uso de tecnología y herramientas que permitan profesionalizar el sector y hacerlo más competitivo frente a otros destinos.

Mendoza Bureau (6) El acuerdo apunta a posicionar a Mendoza como sede de congresos y eventos a nivel nacional e internacional. Ramiro Gómez

Uno de los ejes centrales es la articulación público-privada, que permite unir recursos, conocimiento y capacidad de gestión. Esto resulta clave para que Mendoza pueda posicionarse como sede de grandes congresos y eventos, en un contexto donde otros destinos también compiten por ese mercado.

Además, el turismo de reuniones no solo genera ingresos, sino que también impulsa la innovación, la formación profesional y la transferencia de conocimiento, al tiempo que rompe la estacionalidad y genera movimiento económico constante en la provincia.

Planificación, relanzamiento y el impacto económico del sector

En diálogo con Los Andes, el presidente del Mendoza Bureau, Miguel Osimani, explicó “este convenio es solamente el puntapié inicial que estamos dando para poder empezar a planificar, coordinar y articular acciones en torno al turismo de reuniones”. En esa línea, detalló que ya hay objetivos concretos hacia adelante: “hay una serie de acciones previstas ya en el marco de nuestro plan de objetivos para accionar 2026-2027”.

Por su parte, el prosecretario del organismo, Mauricio Badaloni, explicó por qué este segmento es tan relevante para la economía local. “Ese efecto derrame entre los distintos prestadores de servicio es de un cliente más VIP, más ABC1, con un consumo per cápita diario mucho más importante”, indicó, marcando la diferencia con otros tipos de turismo.

Mendoza Bureau (4) El convenio impulsa el trabajo conjunto para atraer más eventos y generar impacto económico en la provincia. Ramiro Gómez

En ese sentido, agregó que el objetivo es atraer eventos concretos: “incentivar distintas ferias, distintas exposiciones que se quieran hacer a nivel nacional o internacional, y que las podamos nosotros traer para acá”.

Cómo se va a implementar el convenio y el desafío de volver a posicionar a Mendoza

El convenio establece una hoja de ruta con acciones concretas, que incluyen promoción del destino, participación en ferias, desarrollo de herramientas tecnológicas y programas de capacitación. También prevé la coordinación entre actores públicos y privados para facilitar la llegada de eventos y mejorar la oferta turística, con una planificación que apunta a sostenerse en el tiempo.

En ese marco, el presidente del Mendoza Bureau, Miguel Osimani, remarcó la importancia de esa articulación para que las ideas se concreten: “la presencia de la pata pública como del sector privado, su conjunción es la que nos va a permitir materializar muchos de los objetivos que hemos puesto”, destacando que el desafío no es solo planificar, sino ejecutar.

Uno de los puntos centrales será volver a posicionar a Mendoza en el mercado del turismo de reuniones, recuperando presencia en ámbitos donde se definen congresos y convenciones. En esa línea, el prosecretario Mauricio Badaloni explicó el rol del Bureau dentro de ese esquema: “lo que hace el Bureau no es ni más ni menos que visibilizar esta rama, que es muy importante dentro de todo lo que es el turismo”, poniendo en valor la necesidad de darle mayor protagonismo a este segmento.

Mendoza Bureau (3) Mendoza busca consolidarse como destino competitivo en turismo de reuniones con una agenda común. Ramiro Gómez

Además, el trabajo conjunto con los municipios aparece como un factor clave para facilitar la llegada de eventos. Sobre ese punto, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, sostuvo que el objetivo es “acompañar, hacerle las cosas más fáciles” a quienes organizan congresos y reuniones.

A su vez, desde Maipú, el presidente de la Cámara de Turismo, Leonardo García, destacó que este tipo de acuerdos permiten ordenar el crecimiento del sector y consolidar una estrategia común.

Trabajo conjunto y oportunidades para seguir creciendo

El convenio también pone el foco en la articulación entre municipios, sector privado y organismos especializados, con el objetivo de consolidar una agenda común que permita sostener el crecimiento del turismo de reuniones en Mendoza y mejorar su posicionamiento frente a otros destinos.

En ese sentido, el prosecretario del Mendoza Bureau, Mauricio Badaloni, destacó el valor de este tipo de acuerdos en el contexto actual: “muy contento de tener dos intendentes importantes de nuestra provincia que se ayuden en este trabajo conjunto”, y anticipó que “seguramente vamos a buscar un efecto asociativo más amplio”.

Además, planteó la necesidad de reposicionar al organismo y al destino: “un relanzamiento también de lo que es Mendoza Bureau”, entendiendo que Mendoza tiene condiciones estructurales para competir, como conectividad aérea y oferta hotelera.

Mendoza Bureau (7) Referentes del sector público y privado participaron del acto que busca fortalecer el turismo de reuniones. Ramiro Gómez

Por su parte, el presidente del Mendoza Bureau, Miguel Osimani, también había remarcado durante la jornada el valor del trabajo articulado entre los distintos actores, señalando que el sector turístico está compuesto por empresas con realidades distintas pero con un objetivo común vinculado al crecimiento del turismo de reuniones.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Turismo de Maipú, Leonardo García, puso el foco en la lógica de trabajo conjunto y en la continuidad de las políticas: “trabajamos en conjunto, tanto el municipio, con la provincia, con el ente, para seguir trayendo turismo a la provincia”, y remarcó que este acuerdo “es para seguir trabajando y seguir reforzando todo el turismo en la provincia”.

García también destacó que el crecimiento del sector viene dándose de manera progresiva y que Mendoza tiene condiciones para consolidarse: subrayó la infraestructura disponible y la necesidad de sostener ese camino con políticas coordinadas.

Finalmente, desde la Ciudad de Mendoza también remarcaron que el desafío no es solo mantener el posicionamiento actual, sino seguir creciendo. Ulpiano Suarez insistió en que este tipo de turismo permite generar actividad económica constante, con impacto en múltiples sectores, y que el trabajo conjunto será determinante para lograrlo.