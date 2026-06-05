Según cómo se lo mire -o a quién se le pregunte-, 10 años puede parecer mucho o poco . Por fuera de estas subjetividades, el Ecoparque de Mendoza reabrió sus puertas tras una década de trabajo en su interior, período en el que -entre otras cosas- se llegó a reducir en una tercera parte la cantidad de animales que allí habitan.

De los casi 3.000 ejemplares que había en mayo de 2016 -cuando cerró al público-, en la actualidad el paseo conserva 1.050 . Además, se han tomado todos los recaudos -y ejecutado todas las acciones de esterilización necesarias- para que no haya más reproducciones, lo que determina que ese número no ascienda. Además, un cuarto de las 46 hectáreas del paseo ubicado al costado del Cerro de la Gloria se ha destinado a "áreas de bienestar animal". Esto significa que no estarán habilitadas para los visitantes -ni ahora ni nunca-, y quedará reservada para aquellos animales que tengan que permanecer en el lugar (ya sea porque están en rehabilitación o porque se ha determinado que no pueden regresar a su hábitat).

Y un día volvió a abrir el Ecoparque de Mendoza: cómo es y qué se puede ver dentro del renovado paseo

"Hay que olvidarse del viejo Zoo. Esto es ahora un centro de restauración de fauna nativa . Los 3.000 animales que había acá hacen 10 años eran 5 o 6 veces más la capacidad de carga que tenía el lugar. No solo eso, sino que convertía al Zoo de Mendoza en uno de los que más animales tenía en el mundo ", destacaron la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre y el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet .

Aunque aún no hay una fecha exacta para la apertura al público en general , las autoridades estimaron que podría ser más cerca de fin de año . No obstante, ya durante todo junio hay visitas guiadas programadas para escuelas e, incluso, una muestra de arte en honor al cóndor andino .

Según destacaron Haudet y Latorre, la idea es que, de forma paulatina y con este nuevo enfoque educativo ambiental -y que deja de lado la exhibición al público de los animales- el paseo vuelva a convertirse en un atractivo en general.

Ecoparque 12 Y un día volvió a abrir el Ecoparque de Mendoza: cómo es y qué se puede ver dentro del renovado paseo Ramiro Gómez / Los Andes

"Tampoco está determinado el precio que va a tener la entrada. Pero hay que entender que nunca, ni siquiera en la época del Zoo, el lugar se sustentaba con el valor de la entrada. De hecho, el mantenimiento viene de los fondos provinciales y que surge del esfuerzo de los mendocinos", detalló Latorre.

Además, la ministra aprovechó el recorrido inaugural para responderle a quienes cuestionaron el trabajo que se hizo durante los últimos 10 años en el espacio.

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"No puedo entender que haya gente que defina al Ecoparque como 'el Jumanji de Cornejo', es una falta de respeto. Hay veterinarios que vienen 10 años trabajando en esto. No son muebles, son animales; y es todo un cambio de visión y paradigma. Revertir el estado en que estábamos en 2015 es difícil. Me enojo que sean tan desmedidos en las consideraciones, faltan a la verdad y faltan al respeto", acusó Latorre.

Recorrido en detalle: así es el nuevo Ecoparque de Mendoza

Una de las primeras diferencias que el visitante encuentra al compararlo con el viejo Zoo de Mendoza está ya en la entrada al paseo. Mientras que antes había un único ingreso -por Avenida del Libertador, a metros del acceso al Cerro de la Gloria-, ahora hay una segunda entrada habilitada (por San Francisco de Asís).

Este ingreso es nuevo y se encuentra en el espacio donde antes estaba el recinto de los camellos. Allí se sitúan los tres edificios nuevos que serán licitados en los próximos meses para convertirse en restaurante y áreas de servicio. A la altura de la vieja e histórica boletería -aquella que fue construida por el arquitecto Daniel Ramos Correa cuando el Zoológico fue inaugurado en 1940-, en tanto, se mantiene la característica e imponente jaula donde -históricamente- había un guacamayo rojo. Pero ahora es utilizada, de forma provisoria, por dos chimangos que están en rehabilitación. Y la jaula se encuentra cubierta, en parte por el frío y en parte para no alterar a las aves.

Es esta la zona de mayor valor patrimonial del paseo, e incluye también la histórica construcción que fue levantada en la década de 1920 como la residencia de fin de semana del gobernador. Claro que, en 1940, cuando el Zoológico se trasladó a ese sitio, la imponente casa pasó a ser una hostería. Y, al igual que la vieja y querida boletería, este espacio también está destinado a una licitación para convertirse en un área de servicios.

El recorrido habilitado al público es el que correspondía a la parte baja del antiguo paseo. Es la zona que queda fuera del área de bienestar animal, y transitarlo puede tomar entre 40 y 45 minutos.

Si bien cuenta con un guía presencial, la cartelería permite no solo repasar in situ la historia, sino que acceder a "audioguías" y a un recorrido interpretado por Lengua de Señas Argentina (LSA). De hecho, incluirán QR en los letreros para que, celular mediante, se puedan acceder a estos dos servicios.

Qué animales se pueden ver durante el recorrido

Técnicamente hablando, el recorrido del renovado Ecoparque no está pensado para girar en torno a la observación directa de animales. Los días de "disfrutar" de animales enjaulados, ocultos del público o moviéndose de un lado al otro por el estrés que les genera el encierro en un lugar reducido y rodeado de piedras quedaron atrás.

Ecoparque 1 Y un día volvió a abrir el Ecoparque de Mendoza: cómo es y qué se puede ver dentro del renovado paseo Ramiro Gómez / Los Andes

No obstante, a la distancia -y como parte de este concepto de "observación no invasiva" se pueden ver algunos ñandúes, cabras de Juan Fernández y el espacio de dos pecaríes de los cuatro que quedan en el Ecoparque. Además, las liebres maras y algunos zorritos grises puede deambular en libertad, cerca de las personas que están haciendo el recorrido.

"La idea es detenernos cuando estemos cerca de estos animales. Porque, automáticamente, ellos se van a alejar cuando vean a las personas", resumió Haudet.

De esta manera, el renovado Ecoparque mantiene dos ejes fundamentales: el de rescate y recuperación de animales y el de educación ambiental. También se ha previsto refuncionalizar los viejos recintos de animales -como el focario o el de los elefantes-, pensando en espacios que sumen a la propuesta. Por ejemplo, una de las ideas es hacer un teatro a cielo abierto donde antes estaban los lobos marinos.

Ecoparque 3 Y un día volvió a abrir el Ecoparque de Mendoza: cómo es y qué se puede ver dentro del renovado paseo Ramiro Gómez / Los Andes

La vieja plaza de juegos también fue renovada; y aunque mantiene su ubicación original, los equipos son más amigables, tanto con los niños como con el ambiente y el paisaje.

El arte que grafica la transición

El arte también tiene su lugar en el Ecoparque. Por un lado, con los bebederos en los que quedan representados los distintos monumentos naturales protegidos de la provincia (gato andino y cardenal amarillo, entre otros). También, a la altura del nuevo ingreso hay un mural con algunos de los animales que fueron protagonistas de la historia viva del Zoo -luego transformado en Ecoparque-.

Sin embargo, lo más impactante son las figuras talladas con árboles secos -y que estaban en peligro de derrumbe- y sus tocones. Entre ellos se destacan imágenes de pumas, de cóndores, de guanacos y de águilas coronadas.

Ecoparque 2 Y un día volvió a abrir el Ecoparque de Mendoza: cómo es y qué se puede ver dentro del renovado paseo Ramiro Gómez / Los Andes

Uno de los trabajos más llamativos de este museo a cielo abierto es un monumento -también hecho en un tronco tallado- llamado "La transición”. Aquí hay figuras talladas de elefantes, hipopótamos, jirafas, pumas y cóndores. Si de simbolismos hay que hablar, en la parte baja de la figura se observan los eslabones de una cadena que, en la medida en que el trabajo va tomando altura, se van rompiendo y desapareciendo.

"Simboliza lo que antes era el Zoo y la transición hasta llegar a ser Ecoparque" contó el director del paseo.

La parte del Ecoparque que no se puede ver

La parte de bienestar animal estará cerrada al público. Allí se encuentran, entre otras especies, los 200 monos babuinos y los 300 muflones -en estos dos se concentra la mitad de los animales que aún quedan en el lugar-. Para los monos se acondicionó el viejo jirafario, con un recinto especialmente preparado. Y, para evitar que se siguieran reproduciendo, se avanzó previamente en trabajos de separación entre hembras y machos y esterilización previo retorno.

También quedan camellos y cebras -que no podrán ser trasladados-, así como también algunos pumas que por sus características no están en condiciones de ser reinsertados a su hábitat natural. Además de estos "inquilinos permanentes", hay algunos animales que están -y estarán- de paso.

Se trata de aquellos que suelen llegar -y seguirá llegando- de procedimientos y secuestros del departamento de Fauna y de la Policía Rural. Estos quedan en observación y recuperación (el lugar cuenta con sus espacios para atención veterinaria), y allí permanecen hasta que se complete y, finalmente se determine si están en condiciones de regresar a su espacio natural o no.Entre las especies que aquí se encuentran (y encontrarán), también se destaca el cóndor andino.