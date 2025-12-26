El Ecoparque reabrirá al público durante la primera mitad de 2026: que podrá hacerse en el exZoo de Mendoza

Ya pasaron casi 10 años desde aquel día de mayo de 2016 en que el Ecoparque de Mendoza (otrora Parque Jardín Zoológico) cerró sus puertas al público . Y si se tiene en cuenta que el más reciente anuncio de reapertura se ha anunciado para la primera mitad del 2026 , habrá cumplido una década sin visitas. A meses de su tan esperada y tantas veces anunciada reapertura, las obras más importantes en el interior del paseo ya están culminadas.

Los tres edificios más importantes del renovado Ecoparque ya están terminados, sumado al flamante sistema de caminos internos -que interactúa con la traza ya existente y que vincula el paso con la antigua boletería (que da a la Avenida Libertador).

Ya con esta etapa culminada -y que se ejecutó con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo -, quedan otros trabajos menores pendientes que están en ejecución. Una vez que el Ecoparque reabra, lo hará con un perfil completamente distinto al que tuvo el histórico Zoo de Mendoza: como un centro de recuperación y rehabilitación de fauna y de exposición no invasiva . Es decir, se priorizará el bienestar de los ejemplares que queden en el lugar por sobre la idea de esparcimiento a costas de mostrar a los animales en sus recintos cual vidrieras en un centro comercial.

La ley que dio vida al Ecoparque de Mendoza habla de exposición no invasiva . Entre las acciones ya concretadas, se redujo a menos de la mitad la cantidad de habitantes que vivían en el lugar. Mientras que en mayo de 2016 -cuando cerró al público- había más de 2.500 animales viviendo en cautiverio, actualmente son 1.088 .

Según detalló la ministra de energía y Ambiente, Jimena Latorre, esta reducción se ha dado de la mano de relocalizaciones y derivaciones de ejemplares a distintos santuarios, tanto dentro como fuera de Argentina.

Quedan 1.088 animales en el Ecoparque de Mendoza y es la cifra más baja en 20 años.

"Tengamos en cuenta que cuando hablamos de reapertura significa reapertura al público, porque durante todos estos años el Ecoparque ha estado sin público, pero en funcionamiento", destacó Latorre.

La principal función que mantendrá el Ecoparque -y en la que nunca dejó de trabajarse- es la de ser un centro de recuperación y rehabilitación de fauna silvestre. Porque durante toda esta década, el predio ha sido el lugar de atención primaria y recuperación de distintos ejemplares que han sido rescatados en distintos operativos, ya sea de caza furtiva, de tráfico de fauna o de múltiples episodios que dejaron como saldo especies heridas en grave estado.

La intención de las autoridades es que, además de seguir funcionando como centro sanitario pare recuperar y rehabilitar ejemplares -hasta que puedan ser derivados o regresar a la naturaleza-, sea el hogar de aquellos animales que no puedan ser reinsertados a sus hábitats naturales.

No obstante, aquellos ejemplares que queden como inquilinos permanentes en el Ecoparque no estarán hacinados en jaulas, ni tampoco a la vista de las multitudes que visiten el predio. Dentro del lugar -ubicado al costado del Cerro de la Gloria, en el piedemonte mendocino-, los recintos para animales en recuperación o ya confirmados como "lugareños" estarán por fuera de los senderos de acceso público.

"Todos esos animales que se encuentran tanto heridos o que son resultado de un trabajo muy intenso que se hace entre Fauna y el Ministerio de Seguridad y son decomisados de tráfico de animales van al Ecoparque para su rehabilitación y para trabajar en su reinserción en su hábitat natural", destacó la ministra. Y agregó que "ese es el Ecoparque que nosotros queremos".

Además, Latorre destacó que también va a funcionar como centro de interpretación para que se entienda lo que fue un zoológico y lo que no debería volver a ser nunca.

Animales expuestos en situaciones excepcionales

La exposición en público de algunos de estos ejemplares no solo que será cuidada, sino que -además- para episodios muy concretos y con fines educativos. Por ejemplo, al momento de concientizar sobre el daño que generan los perdigones de armas de fuego o el uso de cebos envenenados que se suelen dejan en presas muertas (se usan para combatir a predadores, aunque es una práctica prohibida y penada por ley), podrá recurrirse a algunos de los ejemplares de cóndores que quedarán en el Ecoparque.

En este caso puntual, se trata de aquellos cóndores que, como consecuencia de los daños y lesiones que sufrieron por el accionar humano, no lograron ni lograrán regresar a su hábitat luego de la recuperación y a raíz las secuelas que quedaron en sus organismos. Estos casos serán exhibidos, cuidadosamente, con fines educativos y de concientización.

La ministra de Energía y Ambiente dio detalles a los animales que quedarán en el Ecoparque de Mendoza. Entre ellos se destacan 200 ejemplares de monos papiones, quienes no podrán ser derivados a otros sitios y/o santuarios. Ellos permanecerán en un espacio renovado y que garantiza su buen estado y salubridad.

Además, queda cebras, camellos, cervicapras, ñandús, cabras y maras.

"Hay una población estable que va a ir decreciendo en la medida en que ellos vayan falleciendo naturalmente en los próximos años, como es el caso de los camellos o las cebras, que no tienen lugar de derivación. Pero también hay otros animales que entran al Ecoparque y son reinsertados", destacó Latorre.

En ese sentido, mencionó que se está trabajando en el proyecto de una condorera para que esta especie pueda completar su rehabilitación y, luego, proceder a su reinserción.

"Hay un puma que también está en rehabilitación porque fue encontrado lastimado. Su recinto está cerrado, por lo que no se puede ver hacia adentro. Esto con la idea de que no haya contacto con los humanos directos, y ello le permita reinsertarse después". agregó Latorre.

Las obras ya terminadas: tres edificios claves, nuevos senderos y forestales

Recientemente la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial finalizó una etapa fundamental de obras en el Ecoparque Mendoza. Fue aquella ejecutada con los fondos del préstamo BID 3835-OC/AR e incluyó la ejecución de infraestructura edilicia, paisajística y de servicios; todo con criterios de sustentabilidad y preservación del alto valor patrimonial del predio.

Estos trabajos incluyeron la construcción de tres edificios de uso público con infraestructura sostenible (destacándose el diseño de cubiertas verdes como estrategia de integración ambiental) y la superficie total construida alcanza 1.336 m² -edificio de administración de 492 m², un edificio hall de 368 m² y un edificio bar de 476 m²-.

Además, los trabajos contemplaron una puesta en valor integral, que incluyó la refuncionalización de la antigua plaza de juegos, la revalorización de senderos, la incorporación de nueva iluminación y equipamiento urbano. Además, el proyecto incorporó un diseño paisajístico integral con la plantación de más 1.600 ejemplares de herbáceas, arbustos y árboles de bajo consumo hídrico y que acompañan la traza de los nuevos recorridos y que son claves luego de la relocalización de los recintos.

Como parte de la infraestructura de soporte, también se implementó un nuevo sistema de riego automatizado, que permitirá el crecimiento y mantenimiento tanto de las nuevas especies como de la vegetación existente. El sistema se alimenta mediante un equipo de bombeo y presurización conectado a las piletas ubicadas en el sector este del predio.

Estas obras recientemente culminadas se suman a otros trabajos ejecutados con fondos provinciales que se realizaron dentro del Ecoparque, como -por ejemplo- el ya mencionado y renovado recinto de los monos papiones. Aquí se destinaron 1.200 millones de pesos.

Qué falta terminar para que reabra el Ecoparque

Según destacó la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, entre los trabajos que quedan pendientes previo a la reapertura del Ecoparque, se destacan el estacionamiento, las ciclovías y las veredas. Según confirmó, entre lunes y martes de la semana próxima estarán listas estas obras.

Además, resta completar el cierre perimetral (se está revistiendo el muro de cierre en piedra y mejorando tela romboidal y la seguridad), la playa de acceso (que Incluye canteros, forestales y acceso peatonal) y el soterramiento de la línea de media tensión.