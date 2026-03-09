Advierten sobre la baja de donantes de sangre: causas, consecuencias y la búsqueda de voluntarios

A nivel nacional se viene advirtiendo sobre un descenso en la cantidad de donantes de sangre , algo que impacta en la atención de los servicios de salud y, sobre todo, de emergencias médicas.

OSEP impulsa la donación de sangre con la unificación de sus Servicios de Hemoterapia

En particular, preocupa la proporción de donantes voluntarios en relación a la totalidad que se recibe, dado que la donación de los primeros permite tener disponibilidad de sangre con inmediatez e incluso con menos descarte (ver debajo).

En Mendoza se observa que efectivamente las últimas semanas ha habido un descenso , asociado a diversos factores. Sin embargo, también se destaca que la situación provincial es bastante buena en relación a la nacional.

“En Mendoza vemos la misma realidad que en todo el país”, sostuvo el doctor Pedro Ruiz, director del Centro de Hemoterapia Regional (CHR). Explicó que los últimos meses han tenido un descenso de 30% en las donaciones . “ Pasamos de 1.500 donantes por mes a 1.200 aproximadamente ”, detalló.

Al analizar las causas, mencionó que es algo que suele suceder en el verano, por la época de vacaciones. A fin de año la gente está ocupada por cerrar cosas mientras que luego, viaja o se desentiende. El médico mencionó que observan lo mismo a mediados de julio. Dijo además que en esta época, las universidades están cerradas y no pueden salir a hacer colectas.

Donación de Sangre, Guaymallén (4) En Mendoza, los últimos años hay una tendencia al aumento de donantes de sangre

Pero dijo esperanzado que esperan que ahora se reactive y suba el stock. No solo por el cambio de época del año, sino porque ya están preparándose para salir a hacer colectas en estas instituciones, así como en empresas. Harán tres o cuatro recolecciones por semana.

Justamente por lo mismo es que acaban de lanzar una campaña. “La idea es concientizar y que se acerquen”, remarcó Ruiz, quien destacó que los interesados en donar pueden acercarse al CHR o a cualquier servicio de hemoterapia de los hospitales.

Tendencia a más donantes

Por el contrario, lo cierto es que también hay buenas noticias para Mendoza: es que la provincia ha mejorado los últimos años la performance en este sentido. Incluso se encuentra por encima del promedio nacional en proporción de donantes voluntarios.

“Venimos incrementando la cantidad de donantes y el porcentaje de voluntarios, los voluntarios estaban en alrededor del 60% y ahora estamos cerca del 65%, las donaciones pasaron de 1.450 a más de 1.550 por mes”, refirió Ruiz.

Efectivamente, tras la pandemia hubo un descenso. En 2022 eran 43% del total, es decir 4 de cada 10 donantes eran voluntarios. Pasaron a 67% en 2023, lo que implica casi 7 de cada 10.

Mendoza con más donantes voluntarios

Como sea, Mendoza está mejor que la media en el país, aunque esté lejos del ideal. A inicios de mes, el Ministerio de Salud de la Nación salió a impulsar la donación de sangre en los hospitales nacionales. “La donación de sangre es indispensable para el funcionamiento del sistema de salud, ya que no existe tecnología capaz de reemplazarla o producirla artificialmente”, resaltó la cartera.

donación de sangre Lanzan campaña de donación de sangre en Mendoza

“Si el 3 al 5% de los ciudadanos concurre a donar 2 veces al año se cubre el 100% de las necesidades del país. A nivel nacional, el sector público registra por año 750.000 donaciones de sangre efectivas. De ese total, el 43% corresponde a donantes voluntarios y habituales, mientras que el 57% restante corresponde a donantes de reposición”, precisó.

Por eso, la campaña apunta a mejorar en forma cualitativa la donación de sangre y avanzar hacia el 100 % de donación voluntaria y habitual.

Hay que recordar que se estima que un donante puede salvar hasta 4 vidas. Esto dado que se divide en cuatro hemocomponentes: glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitados, que se transfunden a cada paciente según sus necesidades.

De acuerdo a estos datos, la provincia supera en 22 puntos porcentuales la media nacional.

Por qué se buscan donantes voluntarios de sangre

Lo que se busca es aumentar la vinculación con voluntarios, ya que entre otras cosas, este tipo de donación evita “descartar tanto”, explicó Ruiz. Es que los voluntarios cumplen con ciertos requisitos y, si son asiduos, conocen las condiciones y se cuidan, señaló.

Para entender el impacto sobre un recurso tan valioso, Ruiz explicó que en 2016 se descartó por serología reactiva el 13% de lo recolectado, mientras que con el aumento hacia 2023 esa proporción bajó al 3%. El descarte se produce porque el producto tiene alguna enfermedad que puede transmitirse por sangre.

Puede donar cualquier persona sana entre 16 y 65 años, que pese más de 50 kilos y goce de buen estado de salud. El intervalo entre donaciones debe ser mayor a 8 semanas, permitiendo a las mujeres donar hasta 3 veces al año y a los hombres hasta 4.