6 de diciembre de 2025 - 19:45

Mendoza alcanza un récord histórico en donación de órganos a nivel nacional

La provincia se encuentra en el cuarto puesto a nivel nacional y superó el promedio del país.

Mendoza ocupa el cuarto lugar en cantidad de donantes de órganos del país

Mendoza ocupa el cuarto lugar en cantidad de donantes de órganos del país

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza se ha consolidado como una de las provincias referentes en materia de donación y trasplante de órganos a nivel nacional.

Leé además

El cielo de Mendoza en la previa del feriado por el Día de la Inmaculada Concepción.

Pronóstico en Mendoza: mejoran las condiciones meteorológicas en el arranque de la semana

Por Redacción Sociedad
Alerta amarilla por tormentas

Mendoza está bajo alerta naranja este domingo por fuertes tormentas y vientos: a qué zonas afectará

Por Redacción Sociedad

Según las cifras del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), la provincia alcanzó una tasa de 25,40 Donantes de Órganos por Millón de Habitantes (DPMH), estableciendo la cifra más alta registrada en los últimos 10 años.

Este registro histórico posiciona a Mendoza en el cuarto puesto del ranking nacional, solo superada por Tucumán, San Luis y Neuquén. El crecimiento fue significativo: en solo un año, la provincia escaló desde el noveno al cuarto puesto, ubicándose siete puntos por encima del promedio nacional de 18 DPMH.

Donantes de órganos

Contexto actividad

Este avance se da en el contexto de la “Ley Justina” (Ley Nº 27.447), una norma clave que entró en vigencia en 2018 en honor a Justina Lo Cane, una niña que falleció esperando un trasplante de corazón. La normativa establece que toda persona mayor de 18 años es considerada donante de órganos, tejidos y células, a menos que haya manifestado expresamente su oposición.

El progreso también se ve reflejado en la cantidad de cirugías: este año se realizaron 224 trasplantes de órganos en la provincia. Del total, se destacan 115 trasplantes de córneas, 75 renales, 15 hepáticos, 9 de corazón y 4 renopancreáticos, además de 1 pulmonar.

Pese al volumen de la actividad, la lista de espera actual es de 329 pacientes. Esta lista se divide principalmente en: 202 personas esperando un riñón, 52 esperando un hígado y 37 un corazón o pulmón, además de 27 córneas y 11 páncreas.

El coordinador del Incaimen explicó que solo 4 de cada 1.000 personas que fallecen pueden ser donantes, lo que equivale a una tasa de 0,4%. Debido a la estricta necesidad de ciertas condiciones de fallecimiento para que la ablación sea posible, Fernández aclaró que siempre es más probable que una persona esté en una lista de espera a que sea donante.

Otro aspecto destacado es la edad de los donantes potenciales, que es cada vez más alta debido a la ampliación de los criterios de aceptación de órganos.

Hace 30 años, un donante de 50 años era considerado "muy grande". Sin embargo, gracias a los avances, los órganos de pacientes de 60 años pueden funcionar bien, aunque esto siempre se evalúa mediante análisis y ecografías exhaustivas en el hospital.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

petroleo: mejoran las expectativas para 2026 a casi un ano del plan andes

Petróleo: mejoran las expectativas para 2026 a casi un año del Plan Andes

Por Diana Chiani
Ciudad, San Martín, Junín y Tupungato son los únicos departamentos con el ejercicio 2024 aprobado; las demás rendiciones siguen en etapa de control posterior y defensa.

Sólo a 4 de las 18 comunas mendocinas les aprobaron los gastos del año pasado: cuáles son los motivos

Por Jorge Yori
El equipo internacional: Marivaux,Antoine (ISEM), Pujos, de Conicet-Mendoza (el tercero, de izq a der), y Andrade Flores (MNHN). | Foto: gentileza

Mendoza, pieza clave en un acuerdo científico internacional para la paleontología

Por Valeria Caselles
El militar Sandes, célebre por su ferocidad en combate, descansa hoy en el Cementerio de Mendoza. Foto: Luciana Sabina. 

El sanguinario militar que descansa en el Cementerio de Mendoza

Por Luciana Sabina