Los Andes Siempre: 142 años de historia viva y el desafío de conectar el pasado con el futuro digital

Es nuestra historia. Los Andes recupera, con el proyecto Los Andes Siempre el gran archivo de lo que pasó en Mendoza, Argentina y el mundo. Desde 1883 hasta el infinito.

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Bienvenido, querido lector, a un trabajo que reúne a personajes históricos, periodistas, ciudadanos, expertos en historia, y a vos. Desde hoy vas a poder disfrutar Los Andes Siempre en el papel, web y en nuestras redes sociales. Lo que pasó, pasó para todos. Y todos lo tenemos que conocer.

La palabra "archivo" suele remitir de forma equívoca a la burocracia, a pilas de papeles aburridos o a bibliotecas donde las hojas se acumulan de espaldas al reloj. Sin embargo, el espíritu de Los Andes Siempre es precisamente el opuesto: entender el pasado como lo que realmente es: todo lo que se vivió, se discutió y se sintió. Son ideas, disputas, glorias y pérdidas plasmadas con pasión por periodistas que lo dejaron todo para mantener informada a su comunidad.

En estas páginas no solo escribieron cronistas de raza; también sellaron su mirada sobre el mundo artistas, músicos, filósofos, escritores y lectores que volcaron otras épocas en tinta. Volver a hacer latir esos corazones impresos en más de 50 mil ediciones de papel es la ambiciosa tarea que el diario ha puesto en marcha.

EN EQUIPO, PASADO, PRESENTE Y FUTURO. Historia, periodismo y recuperación digital de uno de los archivos más grandes del país.

Un esfuerzo colosal con tecnología de vanguardia y respaldo institucional

Para transformar este depósito histórico en un motor de innovación permanente, se ha conformado un equipo multidisciplinario de primer nivel. El proceso de curaduría y gestión documental está guiado por un grupo de historiadoras y especialistas del INCIHUSA-Conicet, liderados por la prestigiosa historiadora Beatriz Bragoni, junto al incansable trabajo operativo de jóvenes estudiantes y pasantes universitarios que procesan y clasifican cada página bajo exigentes estándares internacionales. La dirección del proyecto está a cargo de las autoridades del medio: Leonardo Rearte (secretario de redacción), Rubén Valle (secretario general) y Pablo Dellazoppa (director y gerente general), con el aporte clave de Marcelo Rolland en el área de Video, Fotografía y Archivo, y de la productora La Terminal, con Juan Pablo Astié a la cabeza.

Semejante despliegue cuenta con el apoyo estratégico de empresas tecnológicas de escala mundial como Google y locales de altísima capacidad como Nmedia.ar, comandada por el experto Mariano Blejman.

El archivo físico: donde empieza la memoria digital

Para que el archivo histórico de Los Andes pueda volver a circular, primero hay que trabajar sobre su cuerpo material. Cada tomo conserva papel, tinta, costuras, tapas, marcas de uso, roturas, acidez, cintas envejecidas y huellas del tiempo. La conservación y restauración profunda de ese patrimonio exige mucho más que una intervención superficial: implica revisar tomo por tomo, diagnosticar deterioros, estabilizar páginas frágiles, recuperar condiciones de lectura y decidir, con criterio técnico, qué necesita cada pieza para seguir siendo consultada.

Ese trabajo, minucioso y especializado, abre una etapa inédita para el diario. La intervención de Ramiro Quiroga, encargado de la conservación y restauración del archivo físico, permite abordar un patrimonio de más de 140 años con un oficio preciso, conocimiento del soporte y una mirada innovadora sobre la memoria material de Mendoza. Allí, donde una página quebradiza recupera estabilidad y un tomo castigado vuelve a ofrecer condiciones de consulta, Los Andes Siempre empieza a transformar la memoria escrita de Mendoza en un legado disponible para el presente y el futuro.

Los Andes Siempre EN EQUIPO, PASADO, PRESENTE Y FUTURO. Historia, periodismo y recuperación digital de uno de los archivos más grandes del país. MARCELO ROLLAND / LOS ANDES

El rescate de las páginas de ayer sirve hoy como un activo estratégico de cara a las nuevas generaciones, permitiendo redescubrir las firmas de grandes personalidades que marcaron nuestra cultura, como Antonio Di Benedetto, Eliana Molinelli, Manuela Mur, Florencia Fossatti, Juan Draghi Lucero, Alfredo Bufano, Liliana Bodoc, Rodolfo Braceli o Abelardo Arias, entre tantos otros.

El nuevo producto: un ecosistema multiplataforma e inteligente

Los Andes Siempre no nace solo para guardar el ayer, sino para proyectarlo. Se constituye como una nueva marca del diario, diseñada visualmente bajo la estética de los tipos móviles tradicionales pero adaptada a la velocidad del presente. No es un estante estático; es una hemeroteca inteligente dotada de un buscador avanzado para que cualquier usuario -próximamente- pueda consultar ediciones históricas de forma instantánea.

El proyecto rompe los límites del papel actual y la web tradicional para convertirse en un ecosistema vivo de contenidos. Este patrimonio se traduce en:

Contenidos audiovisuales y narrativos: generación de microdocumentales, cápsulas y formatos dinámicos pensados específicamente para audiencias jóvenes en redes sociales como Instagram y TikTok .

generación de microdocumentales, cápsulas y formatos dinámicos pensados específicamente para audiencias jóvenes en redes sociales como y . Impacto educativo: herramientas interactivas diseñadas para la consulta ágil en escuelas y universidades, llevando la historia de Mendoza a las aulas digitales.

Asegurar que el registro de lo que fuimos esté disponible para quienes somos hoy —y para los que vendrán— es el verdadero propósito de este viaje infinito.