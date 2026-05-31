En la previa del Mundial, crece la venta de televisores y el precio pesa más que la marca

A pocas semanas del inicio del Mundial 2026 , muchos mendocinos salieron a comprar televisores para poder disfrutar de los partidos. En la provincia, las principales casas de electrodomésticos ampliaron su oferta de televisores con distintas gamas, marcas y valores, aunque aseguran que, en el actual contexto económico, los consumidores priorizan el precio y las facilidades de financiación por sobre la marca.

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En una recorrida por los diferentes locales del centro mendocino, se exhibe una amplia gama de televisores, con promociones y alternativas de financiación adaptadas a distintos perfiles de consumo. Los precios de los televisores de 32 a 43 pulgadas, que se encuentran dentro de la gama más baja, oscilan desde los $220.000 y los $700.000.

Los de g ama media, (50" a 65") presentan precios variados dependiendo de las marcas. Un televisor Philips de 50" se consigue en $650.000 y con la alternativa de pago en cuotas sin interés. Por otro lado, un Quint de 55" se puede encontrar a un valor de $700.000, también con posibilidad de financiación en cuotas.

Respecto a la alta gama, se exhiben televisores de 75", 98" y hasta 100", con valores que van desde los $5.000.000 a los $10.000.000.

Según comentan trabajadores del sector, las marcas más vendidas son Hisense, Philips, LG, Roblex y Quiantic . Si bien la marca Samsung es reconocida por su calidad de imagen, ya no es una opción tan elegida por los clientes debido a las limitaciones en su sistema operativo Tizen OS.

Desde las casas de electrodomésticos aseguran que quienes buscan renovar su televisor para el Mundial, eligen entre media y alta gama, mayoritariamente de 50" o 75" A su vez, priorizan la calidad de la imagen y el precio por sobre la marca.

Combo Mundial- televisores Una casa de electrodomésticos en Mendoza ofrece el "Combo Mundial" de televisores Noelia Gonzalez | Los Andes

Actualmente, sólo una casa de electrodomésticos tiene una promoción exclusiva por la previa del campeonato. Con el "Combo Mundial", el cliente puede llevar un Led de 55" y un TV de 32" en 12 cuotas sin interés de $81.599. Según comentan desde el local, ya se vendieron más de cinco combos de distintas marcas, impulsados por la demanda de televisores de cara al Mundial.

La financiación también juega un papel central en la decisión de compra. Todas las cadenas de electrodomésticos ofrecen posibilidades de pago con todas las tarjetas, además de créditos ofrecidos por las propias cadenas.

El Mundial impulsa las consultas, pero no garantiza las ventas

Si bien cada Mundial incentiva la renovación de televisores, las pautas de consumo cambian de acuerdo al contexto económico. En diálogo con Los Andes, el economista mendocino José Vargas confirmó un aumento en el interés por adquirir nuevos equipos, aunque señaló que actualmente predominan las consultas online y presenciales por sobre las compras concretas.

"Estamos en un contexto donde el consumo está retraído y bastante debilitado ya que las familias tienen las tarjetas al límite y acumulan deudas", explica. Por otro lado, el economista señala que los mendocinos priorizan los precios y las opciones de financiamiento por sobre el pago al contado al momento de concretar la compra.

venta de televisores- mundial Televisores: los mendocinos priorizan los precios y las opciones de financiamiento por sobre el pago al contado. Noelia Gonzalez | Los Andes

Además, remarcó que los compradores buscan equipos con tecnología más actualizada y dejan la marca en un segundo plano.

Debido al alto endeudamiento en el que se encuentran miles de familias, el experto señala que los consumidores planifica la compra del televisor y avanza cuando encuentra una opción accesible.

A su vez, Vargas destacó el impacto positivo del Hot Sale, realizado entre el 11 y el 13 de mayo y aseguró que las promociones impulsaron la compra y renovación de televisores, celulares y computadoras."Ha sido muy importante como alternativa a la situación económica que estamos atravesando", cerró.