Con Messi a la cabeza, Lionel Scaloni presentó la lista para el Mundial 2026

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Apenas 14 días restan para el comienzo oficial del certamen, que iniciará el 11 de junio con el cruce entre México y Sudáfrica. Finalmente el entrenador de la Selección Argentina Lionel Scaloni oficializó la lista final de 26 futbolistas que viajarán a defender el título conseguido en Qatar.
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Los motivos del retraso de Scaloni en publicar la lista
El campeón del mundo es una de las pocas selecciones que no había dado a conocer la lista de los futbolistas que llevará. España, Francia, Brasil, Portugal y Alemania, por nombrar algunos, ya tienen a sus planteles consolidados.
Ahora bien, la demora tuvo un motivo claro que es la ola de tocados que se han generado durante las últimas semanas. Si bien ninguna de ella ha descartado por completo a un jugador, lo cierto es que tampoco daban lugar a confirmarr a 19 días del debut con Argelia.
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Lionel Scaloni dará en breve la lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026.
Gentileza.
Selección Argentina: los que ya tienen pasaje en mano
ARQUEROS
- Emiliano Martínez
- Gerónimo Rulli
- Juan Musso
DEFENSORES
- Nahuel Molina
- Gonzalo Montiel
- Cristian Romero
- Nicolás Otamendi
- Lisandro Martínez
- Leonardo Balerdi
- Facundo Medina
- Nicolás Tagliafico
MEDIOCAMPISTAS
- Rodrigo De Paul
- Exequiel Palacios
- Enzo Fernández
- Alexis Mac Allister
- Leandro Paredes
- Nicolás Paz
- Valentín Barco
DELANTEROS
- Lionel Messi
- Julián Alvarez
- Lautaro Martínez
- Nicolás González
- Thiago Almada
- José Manuel López