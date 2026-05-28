Con Messi a la cabeza, Lionel Scaloni presentó la lista para el Mundial 2026

Lionel Scaloni confirmó los 26 futbolistas que irán al Mundial 2026. La Selección Argentina integra el Grupo J de la Copa del Mundo con Argelia, Austria y Jordania.

Lionel Scaloni dio la lista de los que irán al Mundial con Messi a la cabeza.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Apenas 14 días restan para el comienzo oficial del certamen, que iniciará el 11 de junio con el cruce entre México y Sudáfrica. Finalmente el entrenador de la Selección Argentina Lionel Scaloni oficializó la lista final de 26 futbolistas que viajarán a defender el título conseguido en Qatar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2060115161218724026&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos pic.twitter.com/84Lh03BgxH — Selección Argentina (@Argentina) May 28, 2026

Los motivos del retraso de Scaloni en publicar la lista El campeón del mundo es una de las pocas selecciones que no había dado a conocer la lista de los futbolistas que llevará. España, Francia, Brasil, Portugal y Alemania, por nombrar algunos, ya tienen a sus planteles consolidados.