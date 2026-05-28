28 de mayo de 2026 - 19:17

Con Messi a la cabeza, Lionel Scaloni presentó la lista para el Mundial 2026

Lionel Scaloni confirmó los 26 futbolistas que irán al Mundial 2026. La Selección Argentina integra el Grupo J de la Copa del Mundo con Argelia, Austria y Jordania.

Lionel Scaloni dio la lista de los que irán al Mundial con Messi a la cabeza.

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Los Andes | Redacción Deportes
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Ahora bien, la demora tuvo un motivo claro que es la ola de tocados que se han generado durante las últimas semanas. Si bien ninguna de ella ha descartado por completo a un jugador, lo cierto es que tampoco daban lugar a confirmarr a 19 días del debut con Argelia.

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Lionel Scaloni dará en breve la lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026.

Lionel Scaloni dará en breve la lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026.

Selección Argentina: los que ya tienen pasaje en mano

ARQUEROS

  • Emiliano Martínez
  • Gerónimo Rulli
  • Juan Musso

DEFENSORES

  • Nahuel Molina
  • Gonzalo Montiel
  • Cristian Romero
  • Nicolás Otamendi
  • Lisandro Martínez
  • Leonardo Balerdi
  • Facundo Medina
  • Nicolás Tagliafico

MEDIOCAMPISTAS

  • Rodrigo De Paul
  • Exequiel Palacios
  • Enzo Fernández
  • Alexis Mac Allister
  • Leandro Paredes
  • Nicolás Paz
  • Valentín Barco

DELANTEROS

  • Lionel Messi
  • Julián Alvarez
  • Lautaro Martínez
  • Nicolás González
  • Thiago Almada
  • José Manuel López

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