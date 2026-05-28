Figuri App: la inteligencia artificial mejora el intercambio para completar el álbum del Mundial 2026

El Mundial 2026 ya es furor, al menos, entre los que coleccionan o intercambian figuritas y ahora una app gratuita ayuda, con Inteligencia Artificial de por medio, a encontrar la "difícil" para llenar el álbum de Panini.

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La aplicación se llama Figuri App , y es una solución tecnológica creada por Octavio Berruti , un desarrollador de software de 28 años oriundo de Rosario, para poner un poco de orden en el caos matemático y financiero que implica comprar figuritas y calcular cuánta inversión se necesitan conseguir para llenar un álbum. La magnitud de esta nueva edición de Panini representa un reto logístico sin precedentes: el álbum cuenta con 112 páginas y un total de 980 figuritas , la cifra más alta hasta la fecha debido a la expansión a 48 selecciones nacionales.

"Siempre que se vienen los mundiales, se me venía esto a la cabeza que no existía nada para hacer un intercambio. Era siempre con los grupos de Facebook, Telegram, WhatsApp y era muy tedioso encontrarse con gente no sabiendo realmente de dónde son, si es seguro, si es gente real", sostuvo Octavio Berruti en declaraciones al medio santafesino La Capital.

Figuri app, la aplicación con IA que ayuda al intercambio de figuritas para llenar el álbum del Mundial 2026

Ante esa necesidad comenzó a desarrollar la aplicación que ya está disponible de forma gratuita para iOS y Android. Figuri App destaca por integrar inteligencia artificial para simplificar el proceso de carga. Mediante el uso de visión artificial (OCR) , los usuarios pueden simplemente fotografiar el dorso de sus figuritas; el sistema reconoce automáticamente los números y actualiza el inventario, evitando el tedioso ingreso manual de casi mil datos.

Una vez cargada la colección, un algoritmo de emparejamiento cruza los datos de "tengo" y "me falta" con otros usuarios. A través de un mapa interactivo con tecnología geoespacial, el coleccionista puede visualizar pines de colores que indican quiénes tienen las piezas faltantes en un radio de hasta 100 kilómetros, facilitando el encuentro físico para el intercambio.

Seguridad y comunidad en el entorno digital

Dado que el coleccionismo involucra a menores y familias, la seguridad ha sido una prioridad en el desarrollo de Figuri. La app incorpora protocolos de validación de identidad y biometría con selfie, similares a los estándares bancarios, para asegurar que los usuarios sean personas reales. Además, cuenta con un sistema de reputación basado en calificaciones y un filtro de IA en el chat que bloquea contenido inapropiado o peligroso antes de que sea enviado.

Berruti enfatizó que el objetivo no es reemplazar el ritual del intercambio, sino potenciarlo. "La inteligencia artificial actúa como un multiplicador de fuerzas; está sirviendo a las conexiones humanas genuinas en parques y kioscos", señalan analistas sobre este fenómeno.

Con soporte para más de 140 álbumes diferentes, Figuri App se posiciona como la herramienta definitiva para que ningún fanático se quede con el álbum incompleto por "cuatro figuritas difíciles".

Cómo descargar la app gratuita

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Ingresar al sitio web de Figuri App