Inteligencia Artificial aplicada a empresas: claves del nuevo ciclo Pilares en Mendoza y cómo participar

En un contexto de transformación acelerada, la inteligencia artificial dejó de ser una promesa futura para convertirse en una herramienta concreta de competitividad, eficiencia y desarrollo. Con esa premisa, diario Los Andes y Polo TIC Mendoza presentan una nueva edición del ciclo Pilares, que este año pondrá el foco en la temática “Inteligencia Artificial y su aplicación en empresas” .

Ciclo Pilares vuelve con "Transición Energética, Tecnología e Industria: Claves para la Agenda Productiva"

Una nueva edición del ciclo Pilares abordó el futuro del trabajo y la inteligencia artificial

El encuentro se realizará el jueves 25 de junio, desde las 8.30 horas, en el Hotel Hilton Mendoza , y reunirá a especialistas, empresarios, profesionales, estudiantes avanzados, startups y referentes del ecosistema productivo y tecnológico de la provincia.

La propuesta combinará temáticas especializadas, networking, casos reales y conferencias a cargo de expertos , con el objetivo de analizar cómo la innovación y las nuevas tecnologías impactan en sectores estratégicos de la economía regional.

La nueva edición de Pilares busca generar un punto de encuentro entre empresas, pymes, profesionales, emprendedores tecnológicos e instituciones vinculadas al desarrollo económico de Mendoza .

La inteligencia artificial y la transformación digital atraviesan hoy múltiples industrias: optimizan procesos, permiten tomar mejores decisiones, reducen costos, mejoran experiencias y abren nuevas oportunidades de negocio. En ese marco, el evento propondrá una mirada integral sobre los principales desafíos y posibilidades que ofrece la tecnología aplicada a la matriz productiva local.

Durante la jornada, los asistentes podrán participar de espacios de intercambio, conocer experiencias concretas y vincularse con referentes del ecosistema tecnológico, empresarial e inversor.

Cuatro verticales estratégicas

El evento contará con cuatro verticales temáticos, pensados como espacios especializados para abordar el impacto de la inteligencia artificial y la innovación en áreas clave.

La primera será Energía y Minería Tech, dos sectores de alta relevancia para Mendoza y con fuerte potencial de desarrollo a partir de soluciones tecnológicas aplicadas.

También se trabajará sobre AgrifoodTech, una vertical que apunta a potenciar, mediante tecnología, una de las ventajas competitivas naturales de la región: la producción agroalimentaria.

Otra de las áreas será Logística e Industria 4.0, donde la innovación permite mejorar procesos, optimizar recursos, reducir costos y avanzar hacia modelos productivos más eficientes.

Finalmente, la vertical HealthTech abordará el crecimiento de las soluciones tecnológicas vinculadas a la salud, un segmento en expansión que redefine servicios, experiencias y formas de atención.

Fredi Vivas cerrará la jornada con una conferencia plenaria

La jornada culminará con una conferencia plenaria a cargo de Fredi Vivas, reconocido especialista en inteligencia artificial, machine learning y data.

El CEO de Rocking Data, Fredi David Vivas. Orlando Pelichotti / Los Andes Fredi Vivas, especialista en inteligencia artificial, machine learning y data, estará a cargo de la conferencia plenaria de cierre. Orlando Pelichotti / Los Andes

Vivas es ingeniero en Sistemas, CEO y fundador de RockingData, egresado de Singularity University en Estados Unidos y profesor en la Universidad de San Andrés. Además, es autor de tres libros sobre inteligencia artificial: Generación IA, Invisible y ¿Cómo piensan las máquinas?

Durante su presentación, compartirá una mirada sobre el impacto actual de la IA, las oportunidades que abre para las empresas y los desafíos que plantea su incorporación en distintos ámbitos de la vida productiva y profesional.

PILARES TECH: abre la convocatoria para startups tecnológicas

En el marco del encuentro, también se abrió la convocatoria para participar del Premio Pilares Startup Challenge, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Producción de Mendoza, a través de la Dirección de Emprendedores y Cooperativas, junto a diario Los Andes y Polo TIC Mendoza.

La propuesta está destinada a startups tecnológicas con soluciones innovadoras y potencial de crecimiento, especialmente aquellas vinculadas a desafíos reales de los sectores productivos estratégicos definidos para esta edición.

Las startups interesadas podrán postularse hasta el 7 de junio para competir en alguna de las cuatro verticales: Energía y Minería Tech, Agrifood Tech, Logística e Industria 4.0 y HealthTech.

Las iniciativas seleccionadas accederán a instancias de preparación y acompañamiento previo, para luego presentar sus proyectos frente a un jurado especializado integrado por referentes del sector tecnológico, empresarial e inversor.

Durante el evento del 25 de junio, las empresas seleccionadas participarán del Premio Pilares Startup Challenge, que reconocerá una propuesta destacada por cada vertical.

Una oportunidad para fortalecer el ecosistema de innovación

Sobre la convocatoria, la directora de Emprendedores y Cooperativas, Andrea Nallim, destacó el valor de generar espacios que impulsen el crecimiento de empresas jóvenes de base tecnológica.

“PILARES TECH representa una oportunidad para que empresas jóvenes de base tecnológica puedan fortalecer sus proyectos, generar vínculos estratégicos y visibilizar soluciones innovadoras con potencial de impacto en sectores productivos clave. Desde el Estado trabajamos para acompañar empresas con capacidad de escalar y consolidarse, promoviendo herramientas, articulación y espacios de vinculación que potencien su desarrollo”, señaló.

IMG-20260305-WA0084 Andrea Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas, destacó el valor de PILARES TECH como espacio para impulsar startups tecnológicas, generar vínculos estratégicos y fortalecer el ecosistema de innovación de Mendoza.

La convocatoria está dirigida a startups con soluciones tecnológicas aplicadas y potencial de escalamiento, interesadas en presentar sus desarrollos frente a especialistas y formar parte de uno de los encuentros más relevantes del ecosistema tecnológico y empresarial local.

Las personas interesadas podrán realizar su postulación a través del formulario habilitado, disponible hasta el 7 de junio: https://forms.gle/WGrhbKnBit3DfR4j7