1 de septiembre de 2025 - 13:09

Ciclo Pilares vuelve con "Transición Energética, Tecnología e Industria: Claves para la Agenda Productiva"

Ciclo Pilares vuelve a Mendoza el 18/9 para debatir energética, tecnología e industria. Entrada libre con inscripción previa.

Los cupos son limitados, con inscripción gratuita a través de la web oficial del ciclo.

Los cupos son limitados, con inscripción gratuita a través de la web oficial del ciclo.

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Ciclo Pilares vuelve con un encuentro clave para analizar la energética, la tecnología y la industria en Argentina. Coorganizado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Diario Los Andes.

Leé además

Dólar en Argentina: a cuánto cotiza hoy, 1 de septiembre

Nuevo récord del dólar: a cuánto cotiza hoy, lunes 1° de septiembre

Por Redacción Economía
Llega Decathlon a Argentina: desde $43.000, esto cuestan las zapatillas para running

Llega Decathlon a Argentina: desde $43.000, esto cuestan las zapatillas para running

Por Redacción Economía

El evento se realizará el 18 de septiembre de 2025, en el Sheraton Mendoza Hotel, de 8.45 a 13 horas. La jornada busca construir una agenda estratégica que conecte los desafíos energéticos, las capacidades del sector privado y las oportunidades que ofrecen la inteligencia artificial y la digitalización para la industria.

La entrada es libre y gratuita, con cupos limitados, y requiere inscripción previa en pilares.losandes.com.ar. La jornada reunirá referentes del sector público y privado, especialistas y académicos en un espacio de diálogo dividido en bloques, donde se proyectarán políticas y proyectos orientados a una transición productiva con enfoque federal y sostenible.

Ciclo Pilares Tecnología, energía e industria
La jornada incluirá debates sobre digitalización e inteligencia artificial aplicada a la industria.

La jornada incluirá debates sobre digitalización e inteligencia artificial aplicada a la industria.

Debate y perspectivas sobre la transición productiva: quiénes serán los speakers

El Ciclo Pilares convocará a expertos y líderes para abordar cómo articular la producción industrial con la sostenibilidad energética y la innovación tecnológica. Entre los speakers confirmados se encuentran:

  • Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto

  • Mauricio Badaloni, Director del Grupo Andesmar

  • Ulpiano Suárez, Intendente de la Ciudad de Mendoza

  • Lucas Estrada, presidente de Energía San Juan (EPSE)

  • Tomás Moyano, CTO & COO de Ticmas

  • Vanessa Taiah, Cofundadora de Mind Hub

  • Rodolfo Vargas Arizu, Ministro de Producción de Mendoza

  • Gustavo Fernández, Ministro de Producción de San Juan

  • Christian Asinelli, Vicepresidente Corporativo de Programación Estratégico CAF

Cada expositor compartirá su visión sobre los desafíos actuales y las oportunidades que brinda la innovación para impulsar la competitividad industrial y energética del país.

Una agenda federal que potencia innovación y desarrollo

El encuentro busca consolidar un enfoque federal, promoviendo la coordinación entre provincias y el sector privado para acelerar la transición productiva y energética. La jornada destacará cómo la digitalización y la inteligencia artificial pueden generar oportunidades de inversión, empleo y desarrollo regional.

En esta línea, la edición anterior del ciclo, titulada “Tecnología, futuro del trabajo e inteligencia artificial”, reunió a cinco referentes de la innovación invitados por Los Andes y el Polo Tic. Analizaron las implicancias de la inteligencia artificial en el mundo laboral y en las organizaciones, evaluando posibles escenarios futuros y qué necesitan tanto las personas como las empresas para “subirse a la ola, en lugar de ser arrastrados por ella”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Mona Jiménez construirá un gigantesco estadio de US$ 12 millones: donde estará.

La Mona Jiménez construirá un gigantesco estadio de US$ 12 millones: donde estará

Por Redacción Economía
Los estudiantes aplicarán sus conocimientos en proyectos reales durante tres meses de pasantía en compañías líderes del Grupo Techint.

Grupo Techint lanza pasantías de verano para estudiantes en Mendoza y otras provincias

Por Redacción Economía
Pagá con tarjetas vinculadas a MODO y obtené reintegros de hasta $20.000 en supermercados adheridos.

Reintegro en supermercados con MODO: ahorrá $20.000 todos los lunes en estas sucursales

Por Melisa Sbrocco
si cobras este sueldo en septiembre, sos considerado clase media en argentina

Si cobrás este sueldo en septiembre, sos considerado clase media en Argentina

Por Redacción Economía