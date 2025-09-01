Ciclo Pilares vuelve con "Transición Energética, Tecnología e Industria: Claves para la Agenda Productiva"

El Ciclo Pilares vuelve con un encuentro clave para analizar la energética, la tecnología y la industria en Argentina. Coorganizado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Diario Los Andes.
El evento se realizará el 18 de septiembre de 2025, en el Sheraton Mendoza Hotel, de 8.45 a 13 horas. La jornada busca construir una agenda estratégica que conecte los desafíos energéticos, las capacidades del sector privado y las oportunidades que ofrecen la inteligencia artificial y la digitalización para la industria.
La entrada es libre y gratuita, con cupos limitados, y requiere inscripción previa en pilares.losandes.com.ar. La jornada reunirá referentes del sector público y privado, especialistas y académicos en un espacio de diálogo dividido en bloques, donde se proyectarán políticas y proyectos orientados a una transición productiva con enfoque federal y sostenible.
El Ciclo Pilares convocará a expertos y líderes para abordar cómo articular la producción industrial con la sostenibilidad energética y la innovación tecnológica. Entre los speakers confirmados se encuentran:
Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto
Mauricio Badaloni, Director del Grupo Andesmar
Ulpiano Suárez, Intendente de la Ciudad de Mendoza
Lucas Estrada, presidente de Energía San Juan (EPSE)
Tomás Moyano, CTO & COO de Ticmas
Vanessa Taiah, Cofundadora de Mind Hub
Rodolfo Vargas Arizu, Ministro de Producción de Mendoza
Gustavo Fernández, Ministro de Producción de San Juan
Christian Asinelli, Vicepresidente Corporativo de Programación Estratégico CAF
Cada expositor compartirá su visión sobre los desafíos actuales y las oportunidades que brinda la innovación para impulsar la competitividad industrial y energética del país.
El encuentro busca consolidar un enfoque federal, promoviendo la coordinación entre provincias y el sector privado para acelerar la transición productiva y energética. La jornada destacará cómo la digitalización y la inteligencia artificial pueden generar oportunidades de inversión, empleo y desarrollo regional.
En esta línea, la edición anterior del ciclo, titulada “Tecnología, futuro del trabajo e inteligencia artificial”, reunió a cinco referentes de la innovación invitados por Los Andes y el Polo Tic. Analizaron las implicancias de la inteligencia artificial en el mundo laboral y en las organizaciones, evaluando posibles escenarios futuros y qué necesitan tanto las personas como las empresas para “subirse a la ola, en lugar de ser arrastrados por ella”.