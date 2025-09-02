Vuelve el reintegro de hasta $98.000 en supermercados y mayoristas con MODO BNA+

El Banco Nación mantiene activo un reintegro del 30% para quienes realizan compras en supermercados y mayoristas adheridos, a través de la app MODO BNA+ . Cada persona puede recibir hasta $12.000 por miércoles , acumulando $48.000 durante el período vigente.

La promoción es válida todos los miércoles hasta el 30 de septiembre de 2025 , tanto para compras presenciales como online. Solo se aplica a pagos realizados con tarjetas de crédito del Banco Nación mediante MODO BNA+ , y los reintegros se acreditan en la cuenta de la app dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Para aprovechar el reintegro del 30%, las compras deben realizarse los miércoles en supermercados y mayoristas adheridos, pagando con tarjetas de crédito del Banco Nación a través de MODO BNA+ . El pago con débito o saldo en cuenta no aplica. El reintegro se acredita en la cuenta monetaria de la app, y para alcanzar el tope de $12.000 por persona es necesario gastar al menos $40.000 en la misma jornada.

Usá tu tarjeta de crédito del Banco Nación y escaneá el QR de MODO BNA+ para recibir el reintegro automáticamente.

Supermercados y mayoristas.jpg La promoción aplica todos los miércoles hasta el 30 de septiembre de 2025, tanto en compras presenciales como online. Freepik

Cómo usar la promoción:

Descargar la app MODO BNA+ desde Play Store o App Store.

desde Play Store o App Store. Registrar los datos personales y asociar la tarjeta de crédito del Banco Nación.

Al momento de la compra, seleccionar la tarjeta y escanear el QR de MODO en el comercio adherido.

en el comercio adherido. El reintegro se acredita automáticamente en la cuenta de MODO BNA+ dentro de 30 días.

Ahorro supermercados y mayoristas: cómo planificar la compra

Para alcanzar el reintegro máximo por persona, es recomendable planificar las compras de manera estratégica y asegurarse de gastar al menos $40.000 cada miércoles. Aquellos que compartan hogar y tengan cuentas activas en MODO BNA+ pueden duplicar el beneficio, sumando hasta $98.000 en reintegros durante la promoción.

El tope de reintegro es semanal y no acumulable, por lo que si un miércoles no se alcanza el monto máximo, la diferencia no se traslada a la semana siguiente. Se aconseja distribuir las compras entre los distintos comercios adheridos y aprovechar tanto las sucursales físicas como las opciones online para completar el gasto mínimo.