Vuelve el reintegro de hasta $98.000 en supermercados y mayoristas con MODO BNA+

Reintegro del 30% con MODO BNA+ en supermercados y mayoristas. Conoce los locales adheridos y cómo se paga.

Planificá tus compras y gastá al menos $40.000 por persona para alcanzar el máximo beneficio de $12.000 semanal.

El Banco Nación mantiene activo un reintegro del 30% para quienes realizan compras en supermercados y mayoristas adheridos, a través de la app MODO BNA+. Cada persona puede recibir hasta $12.000 por miércoles, acumulando $48.000 durante el período vigente.

La promoción es válida todos los miércoles hasta el 30 de septiembre de 2025, tanto para compras presenciales como online. Solo se aplica a pagos realizados con tarjetas de crédito del Banco Nación mediante MODO BNA+, y los reintegros se acreditan en la cuenta de la app dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Banco Nación Descuentos BNA+
Usá tu tarjeta de crédito del Banco Nación y escaneá el QR de MODO BNA+ para recibir el reintegro automáticamente.

Cómo ahorrar hasta $98.000 en supermercados y mayoristas con MODO BNA+

Para aprovechar el reintegro del 30%, las compras deben realizarse los miércoles en supermercados y mayoristas adheridos, pagando con tarjetas de crédito del Banco Nación a través de MODO BNA+. El pago con débito o saldo en cuenta no aplica. El reintegro se acredita en la cuenta monetaria de la app, y para alcanzar el tope de $12.000 por persona es necesario gastar al menos $40.000 en la misma jornada.

Comercios participantes:

  • Chango Más
  • Jumbo
  • Disco
  • Vea
  • Coto Digital
  • Carrefour: Sarmiento 119, Las Heras 798, Godoy Cruz 555, Av. Acc. Este Lat. Sur, Belgrano 1170, Fray Luis Beltrán 1858/64, Pueyrredón 283/291, Avenida Vicente Zapata 42, Suipacha 556, Jorge A. Calle 631, Paso de los Andes 2212, Montevideo 291, Juan Agustín Maza 2777, Avenida España 1244, Colón 324, San Lorenzo 690, Av. San Martín 189
  • Carrefour Maxi: Balcarce 141, Av. San Martín 189
  • Makro: Rodríguez Peña 709, Av. Champagnat y Alvarado
  • Atomo: Tito Laciár 925, Elpidio González Esq Urquiza Jesús Nazareno, Capilla de Nieve 405, Gutenberg 2652, Sarmiento 2115, Cervantes 1585, Independencia 2368, Godoy Cruz 535, Godoy Juan G 314, Lisandro Moyano 52, Paraguay 2532, Perito Moreno 1016, Lavalle 255, San Martín 241, Olascoaga Esq Independencia, Julio Roca 97, Amigorena 26, Juan B Justo 395, San Martín 2430, Rivadavia 1653, Perú 202, Perú 3022, Villa Mercedes 886, Padre Llorens y Las Violetas, Boulogne Sur Mer, Berases 2399, Dr Pose 120, Av Champagnat 210, San Miguel 750
  • Yaguar: Av. Rodríguez Peña 2053
  • Super A: Godoy Cruz 178, San Martín 752 Esq San Lorenzo, Colón 423, Aristides Villanueva 287, Santiago del Estero 1200, Alvarez 37
  • Blow Max: Alberdi 189, Eusebio Blanco 50
  • Hiper Libertad: Joaquín V. González 450, Av. Joaquín V. González y Chipolletti
  • Del Puente Godoy Cruz: Av. San Martín 900
  • Coto: Videla Correas 628
Supermercados y mayoristas.jpg
La promoción aplica todos los miércoles hasta el 30 de septiembre de 2025, tanto en compras presenciales como online.

Cómo usar la promoción:

  • Descargar la app MODO BNA+ desde Play Store o App Store.
  • Registrar los datos personales y asociar la tarjeta de crédito del Banco Nación.
  • Al momento de la compra, seleccionar la tarjeta y escanear el QR de MODO en el comercio adherido.
  • El reintegro se acredita automáticamente en la cuenta de MODO BNA+ dentro de 30 días.

Ahorro supermercados y mayoristas: cómo planificar la compra

Para alcanzar el reintegro máximo por persona, es recomendable planificar las compras de manera estratégica y asegurarse de gastar al menos $40.000 cada miércoles. Aquellos que compartan hogar y tengan cuentas activas en MODO BNA+ pueden duplicar el beneficio, sumando hasta $98.000 en reintegros durante la promoción.

El tope de reintegro es semanal y no acumulable, por lo que si un miércoles no se alcanza el monto máximo, la diferencia no se traslada a la semana siguiente. Se aconseja distribuir las compras entre los distintos comercios adheridos y aprovechar tanto las sucursales físicas como las opciones online para completar el gasto mínimo.

