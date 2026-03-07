Victoria Villarruel en el Valle de Uco: reunión con productores y empresarios de San Carlos

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel , llegó el viernes 6 de marzo a Mendoza para participar de los actos vendimiales y de distintas actividades institucionales. Es la figura política de mayor jerarquía presente en esta edición de la Vendimia , ya que el presidente Javier Milei, junto a varios ministros y gobernadores, se encuentra abocado a una agenda internacional vinculada a inversiones en Estados Unidos.

Victoria Villarruel con Los Andes: "El pueblo argentino está preocupado por la producción y el empleo"

En su primera jornada en la provincia, desarrolló una agenda centrada en el sector productivo del Valle de Uco. La titular del Senado visitó fincas, recorrió establecimientos y conoció distintas producciones del departamento de San Carlos para interiorizarse sobre la situación actual que atraviesan productores y empresarios de la zona centro de Mendoza.

Uno de los lugares que visitó fue Chilecito, donde recorrió las instalaciones de una reconocida empresa familiar. Los Andes dialogó con Juan Testa, Licenciado en Relaciones Internacionales y actualmente a cargo de la dirección financiera de Testa Desarrollos Agrícolas S.H. , una firma dedicada a la producción de semillas de hortalizas —como cebolla y zanahoria—, además de semillas de ajo, maíz y girasol, y a la producción de ajo y zanahoria para consumo.

La vinculación y coordinación para la visita, fue posible por la Confederación Rural Argentina (CRA).

- ¿Cómo fue el encuentro con Victoria Villarruel?

- La vicepresidenta llegó en la tarde a nuestras instalaciones, comenzamos mostrándoles nuestros cultivos, cómo se realizan… teníamos solo un cuadro porque por tema de aislaciones tenemos los cultivos repartidos por todo el departamento. Luego de eso, ingresó al galpón donde se encuentra toda la maquinaria que utilizamos para la limpieza de la semilla y su posterior preparación para exportación. Ahí ella mostró gran interés por la cantidad de maquinaria de origen nacional y algunas hechas por mi tío.

Después, visitó la represa donde se le explicó cómo funciona el riego por goteo que utilizamos para tener una mayor eficiencia del recurso hídrico que es escaso en la provincia y posteriormente tuvimos una reunión.

- Entonces la vicepresidenta visitó la zona con el objetivo de interiorizarse sobre la producción local y las problemáticas que atraviesa el sector. ¿Tuvieron la oportunidad de trasladarle sus inquietudes?

- Sí, en el diálogo que tuvimos en la oficina pudimos transmitirle nuestras principales preocupaciones, que son cambiarias, ya que se trabaja con contratos cerrados con las empresas que poseen todo el desarrollo genético de la semilla. Nosotros producimos contra estación, para venderlas en el hemisferio norte. Son contratos en dólares por una determinada cantidad de kilos de semilla, generalmente a dos años, dependiendo del cultivo. Son confidenciales y cerrados por cuestiones de derechos de identidad intelectual de las empresas que invierten mucho dinero en el desarrollo genético de la semilla.

Juan Testa explica que ellos producen semillas para empresas internacionales que desarrollan genéticamente esas variedades y que Argentina produce a contra estación, es decir, que mientras en el hemisferio norte es invierno, aquí es temporada productiva. Por eso, las empresas del norte contratan a productores argentinos para multiplicar semillas.

En este esquema, los productores no desarrollan la genética, sino que multiplican la semilla bajo contrato.

“La principal preocupación es la estabilidad cambiaria, la apertura comercial y la burocracia para importar y exportar”, continúa.

En ese contexto, remarcó que los problemas que afectaron al sector son, por un lado, la brecha cambiaria, que obligaba a facturar al dólar oficial mientras muchos costos estaban atados al dólar paralelo. La diferencia entre ambos redujo muchísimo la rentabilidad.

“(…) Perdimos mucho dinero porque facturábamos al dólar oficial, ya que nuestros contratos son en dólares, pero teníamos costos en dólar blue, con una brecha del 300%, casi nos fundimos.”

Por otro lado, durante el gobierno anterior enfrentaron serias dificultades con las restricciones para importar insumos, como las autorizaciones de importación:

“por ejemplo, con el gobierno anterior perdimos contratos porque las empresas no pudieron liberar de la aduana las semillas madre, por culpa de las CIRAs”.

También hubo demoras en procesos fitosanitarios y en homologaciones de productos vegetales. Un caso fue el de Bangladesh, que quería producir semillas con ellos, pero el proceso para aprobar la importación del material vegetal fue demasiado largo.

Un escenario más estable para la producción de semillas

Juan Testa sostiene que varias de estas dificultades se han ido resolviendo en el último tiempo, sobre todo en lo relacionado con comercio exterior, burocracia y estabilidad macroeconómica. Esto, según él, da mayor previsibilidad para los contratos internacionales de semillas.

Sin embargo, la situación es diferente para otros cultivos de la firma, como ajo y zanahoria, que también forman parte de la producción local. En el caso de la zanahoria, destinada principalmente al mercado interno, el precio se mantiene prácticamente igual desde hace unos tres años, mientras que los costos —atados al dólar— han aumentado.

En cuanto al ajo, que se exporta mayormente a Brasil, el problema radica en la competencia internacional:

“Mientras que el problema con el ajo es que, si bien este es para exportación, dependemos del mercado brasilero. Brasil tiene una ley anti dumping contra el ajo proveniente de China ya que este se produce con mano de obra esclava y su producción está subsidiada por el estado chino. Gracias a esta ley el ajo argentino es más barato que el chino en Brasil, lo que permite su rentabilidad”

Recientemente algunas empresas chinas lograron exportar ajo a Brasil con aranceles más bajos, esto inundó el mercado brasileño e hizo caer el precio del ajo argentino. "Esos problemas son los que más preocupan al sector", concluyó.

En cuanto a la visita, ¿qué respuestas tuvieron por parte de la Vicepresidenta de la Nación?

- Mostró gran pesar por los productores que solamente se dedican al Ajo y la Zanahoria. Mientras que estuvo muy interesada en entender de donde surgían o cómo se conseguían los contratos con las empresas internacionales para producir semilla, como alternativa a los otros productos.

¿Qué sensación o expectativas les dejó este encuentro?

- Nos gustó mucho que haya venido y demostrado tanto interés, con tantos problemas, trabajo y lugares para ver, la verdad que sorprende y se agradece que se haga el tiempo de ir a ver la realidad del interior. Esperamos que la visite ayuda a entender el nivel de tecnificación e industrialización de muchas empresas en el país. Porque detrás del negocio de producir semillas hay años de desarrollo genético y el proceso de producción y limpieza de las semillas es sumamente técnico y complejo. Y esas cosas por ahí no se conocen y no se las tiene en cuenta.

Testa Desarrollos Agrícolas S.H, una empresa familiar

VICTORIA VILLARRUEL TESTA DESARROLLOS AGRÍCOLAS SAN CARLOS Tres generaciones de la familia Testa dedicadas a la producción agrícola en Chilecito, junto a la vicepresidenta de la Nación. GENTILEZA

En la entrevista, Juan desliza la valorización que hizo Victoria Villarruel por la industria nacional de las maquinarias con las que trabajan, demostrando especial interés en la zaranda.

- Mi tío hizo una zaranda para separar la basura de las semillas en base a su tamaño. La hizo en nuestras instalaciones completamente a mano.

Ante tal desarrollo e ingenio, nos cuenta la historia completa:

- La finca donde empezaron a trabajar es de mi abuelo, pero él se dedicaba a producir fardos de pasto y frutales como manzana y membrillo; que ya no son tan rentables como antes, sobre todo en esta zona por las heladas.

Entonces cuando mi tío Julio y mi papá tomaron las riendas del negocio, comenzaron a producir productos con mayor valor agregado e invirtieron fuertemente en maquinaria, comenzando por el riego por goteo.

Muchas de las máquinas las hicieron ellos, hoy creo que solo queda una zaranda en uso. Porque hizo varias versiones, pero la definitiva que fue modificando sigue en uso.

¿Actualmente los tres están trabajando dentro de la empresa familiar?

- Si, mi tío se llama Julio Testa, él y mi padre Gabriel Testa, que es Ingeniero Agrónomo, son los socios y dueños de la empresa. Yo trabajo en el área de comunicación y desarrollo de negocios porque soy Lic. en Relaciones Internacionales.

Siempre hemos trabajado todos en la empresa, pero obvio que de chicos era más ir a jugar o nos llevaban. Los que más trabajan son mi primo Joaquín, el hijo de Julio, que le encanta y está todos los días. Mi hermano Benjamín, que actualmente está estudiando Ingeniería Agrónoma y yo, que estoy más en la cuestión de desarrollo de negocios, búsqueda de nuevas oportunidades de exportación, socios comerciales como el de Bangladesh que mencioné y ese tipo de cosas.

¿Siempre han vivido en Chilecito y desarrollado allí la actividad de la empresa?

- El negocio se desarrolla principalmente en Chilecito, pero tienen alquilado en todas partes porque las semillas cruzándolas entre ellas las tenés que aislar, para que no se mezclen con otras. Entonces los cultivos tienen que estar separados por al menos 3 kilómetros.

Yo ahora estoy viviendo con mi novia en Chilecito, pero mi papá, mi tío y mi abuelo vivieron un tiempo en Chilecito y los últimos años, en Eugenio Bustos.

Juan se especializó en economía y adquirió experiencia como analista trabajando en una importante bodega de vinos orgánicos del Valle de Uco y también en su viaje por Irlanda, donde vivió casi todo el año pasado.

Como analista internacional, y además conociendo desde adentro la producción del Valle de Uco, ¿cómo analizas la situación actual en cuanto a oportunidades y desafíos del sector?

- Creo que hay mucho potencial a explotar, el problema va a ser cómo se organiza la transición.

Argentina es súper competitiva en el sector agroindustrial y con la apertura de los mercados europeo y americano se abre una oportunidad muy grande.

Ahí puede estar la solución a los problemas que tiene el mercado interno.

Respecto a las características de la producción local, agrega:

Específicamente el Valle de Uco tiene potencial en Vinos, sobre todo las bodegas chicas que no exportan. Actualmente Chile nos gana en Europa porque ellos pueden exportarles sin arancel. Así que solo las bodegas grandes exportan.

En duraznos, por ejemplo, Mendoza es el mayor productor de frutas de carozo del país, la mayor parte se concentra en el Valle de Uco, principalmente en Tunuyán y Tupungato, y es todo para mercado interno mientras que Chile exporta a Europa por el mismo motivo que el vino.

Otra oportunidad es el ajo ya que, en Europa, España es quien produce y distribuye ajo, pero su producción no alcanza para cubrir la demanda. Lo que hacen ahora es que ellos importan y distribuyen, pero al abrirse el mercado ya lo podes hacer desde acá. Actualmente se exporta ajo a España, pero depende de que España quiera importar).

Otro caso es el orégano. También los frutos secos como las nueces principalmente, sucede lo mismo.

Lo importante es que en estos productos tenés muchos pequeños y medianos productores que dependen de las idas y venidas de la economía argentina.

Estos nuevos mercados les pueden permitir estabilidad y previsibilidad a largo plazo. El problema es que son mercados mucho más exigentes, tenés que aprender todo el tema de logística de exportación, fitosanitarios, etc. Tenés que mantenerte actualizado en cuanto a las tendencias de mercado, me refiero a determinadas variedades que gustan más que otras.

Entre las oportunidades, Juan Testa destaca la importación de maquinaria usada de nuevas tecnologías. Para ejemplificarlo, utiliza un caso práctico y situado:

Ahora estos productores pueden acceder a maquinaria mejor que la que tienen y ser más productivos con una inversión mucho menor. Al igual que las nuevas tecnologías que se están importando. Por ejemplo, los drones que vienen de China.

En nuestro caso, llevar el tractor de una finca a la otra era un gasto muy grande de costo de oportunidad porque no lo tenés en la finca que lo necesitas, y de combustible. Con la adquisición de un dron para pulverizar, directamente vas en la camioneta con el dron y haces el trabajo mucho más rápido y barato.

Cómo continúa la agenda de la vicepresidenta

Durante la mañana de este sábado, participó en el principal encuentro institucional de la vitivinicultura argentina, el desayuno de Coviar.

En horas de la siesta, regresó a San Carlos para ser recibida en la Bodega San Carlos Sud, ubicada en La Consulta. Allí mantendrá un encuentro con referentes del sector vitivinícola y productivo del departamento.

Luego, Villarruel se trasladará hasta la sede de la Sociedad Rural, ubicada en la intersección de Ruta 40 y Ejército de los Andes, para continuar conociendo la situación económica y social del sector agropecuario en el Valle de Uco.