Victoria Villarruel llegó a Mendoza y se suma a la agenda de Vendimia

La vicepresidenta estará en el desayuno de Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y en el almuerzo organizado por Bodegas de Argentina.

La vicepresidenta llegó a la Cuarta Brigada Aérea y fue recibida por el área de Protocolo del Gobierno provincial.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, arribó este viernes a Mendoza para participar de las principales actividades oficiales vinculadas a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, tal como lo anticipó Los Andes. La titular del Senado aterrizó pasadas las 13 en la Cuarta Brigada Aérea y fue recibida por el área de Protocolo del Gobierno provincial.

La compañera de fómurla de Javier Milei tiene previsto asistir a encuentros institucionales del sector vitivinícola durante el fin de semana. Villarruel participará este sábado por la mañana del tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y posteriormente del almuerzo organizado por Bodegas de Argentina, dos de los encuentros políticos y empresariales más relevantes del calendario vendimial.

La llegada de la vicepresidenta se produjo mientras el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, encabezaba en Casa de Gobierno un anuncio junto al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

Desayuno Coviar 2024: la vicepresidenta Victoria Villarruel y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo (Nicolás Guevara / Los Andes) Desayuno Coviar 2024: la vicepresidenta Victoria Villarruel y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo (Nicolás Guevara / Los Andes) Por su parte, la vicegobernadora Hebe Casado tampoco estuvo presente en el arribo de Villarruel. La funcionaria regresó en la madrugada desde Canadá, donde participó de una feria minera, y durante la jornada se abocó a las actividades del Foro de Inversiones y Negocios de Mendoza.

La presencia de la vicepresidenta en Mendoza había sido confirmada en el ámbito de COVIAR, aunque no a través de una comunicación formal con el Poder Ejecutivo provincial. Desde el Gobierno mendocino señalaron que la invitación a las autoridades nacionales para asistir a la Vendimia se realiza cada año en el marco del protocolo institucional.