1 de marzo de 2026 - 22:42

El tremendo empujón entre Karina Milei y Victoria Villarruel que ratificó su quiebre total

La secretaria general de la Presidencia y la vicepresidenta tuvieron una conflictiva entrada al recinto durante la Asamblea Legislativa 2026.

El empujón entre Karina Milei y Victoria Villarruel

El empujón entre Karina Milei y Victoria Villarruel

Foto:

Captura de video
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Javier Milei se lanzó contra Myriam Bregman, a quien tildó como chilindrina troska por sus constantes gritos

Quién es "la Chilindrina Troska" que Milei enfrentó en la Asamblea Legislativa

Por Redacción Política
El frío saludo de Javier Milei a Victoria Villarruel.

Video clave: el frío saludo entre Milei y Villarruel que la transmisión oficial no mostró

Por Redacción Política

El momento ocurrió cuando el jefe de Estado caminaba hacia el recinto de la Cámara de Diputados.

En medio del avance del mandatario y su comitiva, Karina Milei intentó ubicarse a su lado para acompañarlo en la entrada. Fue entonces cuando Villarruel la desplazó con un movimiento de hombro contra hombro, en un gesto que muchos interpretaron como un intento de impedir que le ganara la posición junto al jefe de Estado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LosAndesDiario/status/2028285557449560066?s=20&partner=&hide_thread=false

La escena reflejó la tensión política que desde hace meses marca la relación entre la vicepresidenta y el círculo más cercano del presidente, especialmente con Karina Milei, conocida dentro del oficialismo como “El Jefe”.

Otro detalle que llamó la atención fue el modo en que el mandatario ingresó al recinto: lo hizo por una puerta lateral y no por la central, el acceso habitual por el que suelen entrar los presidentes acompañados por sus vicepresidentes al iniciar la Asamblea Legislativa.

La apertura de sesiones, que debía centrarse en el discurso presidencial sobre los logros de gestión y las reformas impulsadas por el Gobierno, terminó así marcada también por gestos de tensión dentro del propio oficialismo. Hasta los diputados kirchneristas y de la Izquierda fueron eje de los ataques verbales de Milei.

El presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa 2026

Las chicanas de Milei a Cristina y los kirchneristas, a quienes llamó "los más chorros de la historia"

Por Redacción Política
Milei abraza a Bullrich en la Asamblea Legislativa 2026

El efusivo abrazo de Milei a Bullrich que "rompió el protocolo" en la Asamblea Legislativa

Por Redacción Política
Alfredo Cornejo junto a la diputada Pamela Verasay: ambos defendieron el discurso del presidente Javier Milei. 

Cornejo se alineó aún más con Milei y su sector justificó las reacciones del Presidente

Por Juan Carlos Albornoz
El presidente Javier Milei habla ante la Asamblea Legislativa 2026

El discurso de Milei: 10 paquetes de reformas, cruces con los K, alianza con EE.UU. y nula mención a Gallo

Por Redacción Política