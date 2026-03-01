El tremendo empujón entre Karina Milei y Victoria Villarruel que ratificó su quiebre total

El ingreso del presidente Javier Milei al Congreso para inaugurar el 144° período de sesiones ordinarias dejó una escena que rápidamente se volvió viral: un empujón entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El momento ocurrió cuando el jefe de Estado caminaba hacia el recinto de la Cámara de Diputados.

En medio del avance del mandatario y su comitiva, Karina Milei intentó ubicarse a su lado para acompañarlo en la entrada. Fue entonces cuando Villarruel la desplazó con un movimiento de hombro contra hombro , en un gesto que muchos interpretaron como un intento de impedir que le ganara la posición junto al jefe de Estado.

La escena reflejó la tensión política que desde hace meses marca la relación entre la vicepresidenta y el círculo más cercano del presidente, especialmente con Karina Milei, conocida dentro del oficialismo como “El Jefe”.

El clima quedó aún más expuesto instantes después, cuando Javier Milei y Villarruel protagonizaron un saludo frío antes del inicio de la sesión, sin gestos de cercanía ni intercambio prolongado.

Otro detalle que llamó la atención fue el modo en que el mandatario ingresó al recinto: lo hizo por una puerta lateral y no por la central, el acceso habitual por el que suelen entrar los presidentes acompañados por sus vicepresidentes al iniciar la Asamblea Legislativa.

La apertura de sesiones, que debía centrarse en el discurso presidencial sobre los logros de gestión y las reformas impulsadas por el Gobierno, terminó así marcada también por gestos de tensión dentro del propio oficialismo. Hasta los diputados kirchneristas y de la Izquierda fueron eje de los ataques verbales de Milei.