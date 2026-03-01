Las chicanas de Milei a Cristina y los kirchneristas, a quienes llamó "los más chorros de la historia"

Asamblea Legislativa 2026. El Presidente también se refirió en duros términos a la expresidenta Cristina Kirchner: "Va a seguir presa".

Las chicanas de Milei a los "chorros" del kirchnerismo: "Ustedes no pueden aplaudir porque..."

Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei dejó este domingo por la noche duras chicanas y críticas al kirchnerismo, que se mostró encendido en el interior del Congreso con gritos e insultos.

En un momento de su alocución, el jefe de Estado expresó a los dirigentes del kirchnerismo que hacían ruido: "Ustedes pueden aplaudir también porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”.

Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa



Video Gentileza: @LHDA16



"Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las manos en bolsillos ajenos", apuntó Milei, que minutos más tarde se lanzó directo en el caso de presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad y en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy presa por delitos de corrupción.

"Sigan con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos. Saben que los audios (de Diego Spagnuolo) son falsos. Saben que él declaró y se ha dicho que era mentira. Pero sigan así ustedes mintiendo. Sigan mintiendo la gente con situaciones que no tienen. Además, los crudos, vamos, sigan mintiendo", dijo.

"Manga de ladrones, manga de chorros. ¡Por eso tienen a su líder presa! Y va a seguir presa por la causa de los cuadernos, va a seguir presa por el memorándum de Irán, va a seguir presa por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra, porque ustedes fueron los más chorros de la historia", aseguró Milei.