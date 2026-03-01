Las chicanas de Milei a Cristina y los kirchneristas, a quienes llamó "los más chorros de la historia"

Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei dejó este domingo por la noche duras chicanas y críticas al kirchnerismo, que se mostró encendido en el interior del Congreso con gritos e insultos.
Asamblea Legislativa 2026. El Presidente también se refirió en duros términos a la expresidenta Cristina Kirchner: "Va a seguir presa".
En un momento de su alocución, el jefe de Estado expresó a los dirigentes del kirchnerismo que hacían ruido: "Ustedes pueden aplaudir también porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”.
"Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las manos en bolsillos ajenos”, apuntó Milei, que minutos más tarde se lanzó directo en el caso de presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad y en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy presa por delitos de corrupción.
"Sigan con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos. Saben que los audios (de Diego Spagnuolo) son falsos. Saben que él declaró y se ha dicho que era mentira. Pero sigan así ustedes mintiendo. Sigan mintiendo la gente con situaciones que no tienen. Además, los crudos, vamos, sigan mintiendo", dijo.
"Manga de ladrones, manga de chorros. ¡Por eso tienen a su líder presa! Y va a seguir presa por la causa de los cuadernos, va a seguir presa por el memorándum de Irán, va a seguir presa por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra, porque ustedes fueron los más chorros de la historia", aseguró Milei.
"Le tienen alergia a los datos (...) Dedicate a recitar poemas porque de los datos no sabés nada", manifestó en otro tramo del discurso, que era interrumpido seguidamente por los miembros de la oposición.
"Dejá de mirarte al espejo, (diputado kirchnerista Germán) Martínez. Los chorros son ustedes", agregó el jefe de Estado en otro segmento de la noche.
"Así que un fracasado llegó a presidente... ¡Qué interesante!", ironizó.
Si no era suficiente, el mandatario siguió refiriéndose a los kirchneristas como "kukas que no saben leer" y los tildó de "fascistas".
“¡Manga de delincuentes! Kukas, yo les voy a avisar algo, kukas ¿saben qué? Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar, y a la gran mayoría les encanta verlos llorar“, señaló Milei con firmeza.